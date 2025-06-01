Париж — в истории: «ПСЖ» рекордно сокрушил «Интер» и впервые выиграл Лигу Чемпионов

Вечер, который вошёл в вечность. Финал, где не было драмы, потому что с первых секунд ясно: один клуб пришёл за трофеем, а второй — чтобы стать частью чужого великого триумфа. В Мюнхене, на арене, где обычно сияет «Бавария», теперь поднялся новый монумент — парижский, выстроенный не на громких фамилиях, а на философии.

Футбол. Лига чемпионов. Финал ПСЖ — Интер 5:0 Голы: 1:0 Ашраф Хакими (12'), 2:0 Дезире Дуэ (20'), 3:0 Дезире Дуэ (63'), 4:0 Хвича Кварацхелия (73'), 5:0 Сенни Меюлю (86') ПСЖ: Джанлуиджи Доннарумма, Ашраф Хакими, Маркос Маркиньос, Вильян Пачо, Нуну Мендеш (Лукас Эрнандес, 78'), Жоау Невеш (Уоррен Заир-Эмери, 84'), Витор Феррейра, Фабиан Руис (Сенни Меюлю, 84'), Дезире Дуэ (Брэдли Баркола, 66'), Усман Дембеле, Хвича Кварацхелия (Гонсалу Рамуш, 84') Интер: Ян Зоммер, Федерико Димарко (Никола Залевский, 53'), Дензел Дюмфрис, Алессандро Бастони, Франческо Ачерби, Бенжамен Павар (Янн Биссекк, 53'), Генрих Мхитарян (Карлос Аугусто, 62'), Хакан Чалханоглу (Кристьян Аслани, 70'), Николо Барелла, Маркус Тюрам, Лаутаро Мартинес Предупреждения: Никола Залевский (56'), Simone Inzaghi (58'), Дезире Дуэ (65'), Маркус Тюрам (69'), Франческо Ачерби (71'), Ашраф Хакими (90')

5:0 — не просто счёт. Это надгробие старой эпохи и рождение новой династии.

С тех пор как Катар вложился в Париж — с его миллиардами, мечтой и нетерпением — «ПСЖ» каждый сезон падал в ту же яму. Вылеты, унижения, сценарии, которые иначе как проклятием не объяснить. От «Барселоны» до «Реала», от «Манчестер Юнайтед» до «Сити» — каждый раз чуть-чуть не хватало. И вот, с 13-й попытки, Луис Энрике превращает фрустрацию в чудо.

Эта команда шла к финалу поступательно и даже величественно. Разгромив по ходу турнира «Манчестер Сити», «Ливерпуль» и дважды «Астон Виллу», «ПСЖ» уже тогда выглядел как главная сила Европы. Но финал стал их главной постановкой — не просто победой, а спектаклем. С уверенной режиссурой, хищной хореографией и юношеским артистизмом.

Фанаты ПСЖ в Мюнхене globallookpress.com

Уничтожение с первых минут

С первых минут стало понятно — «Интер» попал под каток. Париж не дал миланцам вдоха. Прессинг душил, перемещения сбивали с толку, линии разрушались с хирургической точностью. Уже на 12-й минуте Дезире Дуэ выдал гениальный пас на Хакими, и марокканец открыл счёт.

Ашраф Хакими globallookpress.com

Через каких-то восемь минут — ни намёка на камбек итальянцев. На этот раз сам Дуэ в полном одиночестве получает мяч от Дембеле на краию штрафной, делает касание — и только тогда бьёт! Рикошет от Димарко, 2:0. «Интер» не знал, где он, кто он и как вернуться в игру.

Первый гол Дуэ globallookpress.com

Витинья дирижировал оркестром, Кварацхелия и Дембеле разрывали фланги, а Дуэ был везде. Молодой, голодный, абсолютно бесстрашный. На фоне вязкой обороны «Интера» он выглядел как игрок с другой планеты. 19 лет — и уже в истории клуба.

Второй тайм стал максимально логичным продолжением первого. Дембеле пяткой выдает Витинье, тот одним движением — на Дуэ, и юный вингер хладнокровно кладёт мяч мимо Зоммера. 3:0. Всё. На этом моменте можно было расходиться.

Дезире Дуэ празднует гол globallookpress.com

Эстетика расправы

Но Париж не остановился. Четвёртый мяч вонзил Хвича Кварацхелия, который получил шикарный пас вразрез от Дембеле. Луис Энрике побежал вдоль бровки, как человек, который не просто выиграл трофей, а заново открыл футбол. Но даже после этого — при счёте 4:0 — «ПСЖ» продолжал атаковать, продолжал показывать красоту.

Празднование гола Хвичи globallookpress.com

И напоследок — гол 19-летнего Сенни Маюлу, ещё одного юного бриллианта родом из академии. Пас Барколя, удар в дальний — и счёт 5:0 появляется на мюнхенском табло. Этот счёт — символ конца эпохи звёзд в Париже и начала нового порядка, основанного на единстве, движении и мысли.

Сенни Маюлу globallookpress.com

Прощание с «Интером»

Это был финал, после которого «Интер» не останется прежним. Симоне Индзаги строил эту команду четыре года, довёл её до финала ЛЧ-2023, выиграл Серию А, собрал опытнейшую, сыгранную машину. Но против «ПСЖ» она выглядела архаичной. Уставшей. Безоружной.

Лаутаро исчез. Тюрам был беспомощен. Хакан Чалханоглу — просто лишний. И даже в лучшие моменты — навесы, угловые, редкие атаки — мяч отлетал обратно с треском. Миланцы искали путь туда, где «ПСЖ» уже давно не играл.



Франческо Ачерби globallookpress.com

Слёзы на трибуне, лица в тени, взгляд Ачерби в никуда — это был вечер унижения. «Интер» снова уходит с нулями, а впереди — разбор и реконструкция.

Маэстро Луис Энрике

Победа в Мюнхене делает Луиса Энрике шестым тренером, покорившим Лигу чемпионов с двумя клубами. Но важнее — как он это сделал. Не через звёзд, не через силу, а через идею. Через систему, в которой каждый знает своё место, но имеет свободу для вдохновения.

Звучит абсурдно, но в итоге этот «ПСЖ» не купил титул, а построил его. Через Кварацхелию, найденного после ухода Мбаппе. Через Витинью, ставшего мозгом. Через молодёжь — Дуэ, Майюлу, Баркола. Через гармонию, где каждый элемент дышит в ритме общего целого. Отметим Матвея Сафонова! Хоть он и не сыграл в финале, но ещё в начале сезона предсказал победу «ПСЖ» в Лиге Чемпионов, а теперь отмечает её! Блестящий первый сезон россиянина в Париже, пожелаем ему выиграть главный еврокубок ещё и в статусе основного кипера!

Матвей Сафонов с Кубком Лиги Чемпионов globallookpress.com

И, конечно, нельзя забывать о Ксане, дочери Энрике, которая не справилась с раком и которой Луис посвещает все свои победы. Не забыли и фанаты «ПСЖ», которые уже после свистка растянули баннер с Энрике и его дочерью. Ради таких историй и существует футбол.

Баннер фанатов ПСЖ gettyimages.com

История написана

Теперь Париж — не просто столица моды и романтики. Он — футбольная столица Европы. С первым Кубком чемпионов. С самой яркой победой в истории финалов. С командой, которая не просто выиграла, а оставила след в турнире.

ПСЖ празднует победу globallookpress.com

Этот «ПСЖ» будет вспоминаться, как «Барселона» Гвардиолы, как «Милан» Саки, как «Реал» Зидана. И если есть справедливость в футболе, то именно такая команда должна была войти в пантеон.

Победа в Лиге чемпионов стала финальным аккордом требла — «ПСЖ» выиграл все турниры, в которых участвовал. Но важнее другое: он выиграл идентичность и будущее. Теперь у Парижа есть Кубок. И, похоже, это только начало.