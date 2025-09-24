Айтана Бонмати: три «Золотых мяча» подряд и статус легенды

Трудно поверить, что всего четыре года назадоказалась в центре одного из самых громких «пренебрежений» в истории «Золотого мяча». После того как она сыграла ключевую роль в первой победев женской, казалось, что полузащитница непременно окажется в числе претенденток на главный индивидуальный трофей. Но ее имени не оказалось даже в списке из 20 номинанток.

Приняла ли она это близко к сердцу? Зная ее сосредоточенность на команде, а не на личных титулах, вряд ли. Но за прошедшие годы она сделала все, чтобы игнорировать ее стало невозможно: в понедельник Айтана выиграла свой третий подряд «Золотой мяч».

Это достижение выводит ее в уникальный клуб, где до этого были лишь Лионель Месси и Мишель Платини. Подобная стабильность — редчайший случай в мировом футболе, когда игрока трижды подряд признают лучшим на планете.

Да, индивидуальные награды в женском футболе не имеют такой длинной истории, как в мужском. «Золотой мяч» для женщин вручается лишь с 2018 года. Однако если взглянуть на список лауреатов премии FIFA «Игрок года» среди женщин, которая существует с 2001-го, становится ясно, в какой элитной компании теперь находится Бонмати.

Лишь Марта, которую многие считают величайшей футболисткой всех времен, и Биргит Принц, стоящая в этом списке сразу за бразильянкой, выигрывали трижды подряд. И теперь, несмотря на то что Айтане всего 27 лет, ее имя заслуженно звучит в одном ряду с легендами.

Сам по себе триумф в понедельник закрепил за Бонмати статус сильнейшей футболистки мира на данный момент. А третий подряд «Золотой мяч» подчеркнул: она уже вошла в историю — и впереди у нее еще немало великих страниц карьеры.

Первые признаки величия

Когда Айтана Бонмати впервые по‑настоящему заявила о себе как об одной из лучших футболисток планеты в сезоне‑2020/21, ей было всего 23 года. Тогда она еще не демонстрировала тот уровень игры, на котором находится сейчас, — и все же ее талант сиял, пока «Барселона» шла к своему первому трофею в женской Лиге чемпионов.

Айтана Бонмати globallookpress.com

Звание лучшего игрока финала, где каталонки разгромили «Челси» со счетом 4:1, стало предвестником будущих лет. С тех пор Бонмати не раз забирала индивидуальные награды на крупнейших аренах.

Для тех, кто следил за завораживающим походом «Барсы» к тому триумфу, стало настоящим шоком, когда был опубликован список номинанток на «Золотой мяч». Бонмати заслуживала места в числе претенденток — как и ее партнерша по команде Каролине Грэм Хансен.

Обе вполне могли оказаться на подиуме рядом с Алексией Путельяс, которая тогда справедливо получила свой первый «Золотой мяч». К счастью, подобные «обиды» для Бонмати давно в прошлом — за последние четыре года ее гениальность стала очевидна абсолютно всем.

Поднимаясь на вершины

На Евро‑2022 Бонмати стала главным лидером сборной Испании на большой сцене, попав в символическую сборную турнира, несмотря на вылет «Ла Рохи» уже в четвертьфинале. Все остальные игроки этого списка как минимум дошли до полуфинала — исключением стала только Айтана.

Ее умение не просто выдерживать давление в самые трудные моменты, но и прибавлять тогда, когда ставки максимальны, вышло на новый уровень в сезоне‑2022/23. Тогда она помогла «Барселоне» завоевать второй трофей Лиги чемпионов, а сборной Испании — впервые в истории выиграть чемпионат мира.

Айтана Бонмати globallookpress.com

Бонмати была признана лучшей футболисткой сезона в Лиге чемпионов, получила звание игрока матча в финале ЧМ и стала лучшим игроком всего турнира. На фоне этих наград даже титул MVP финала Суперкубка Испании выглядит скромно — но это лишь еще одно подтверждение ее феноменальной способности подниматься на уровень выше в решающие моменты.

В дальнейшем она трижды подряд признавалась лучшей футболисткой сезона в Лиге чемпионов, снова получила награду «Игрок матча» в финале UWCL и стала лучшим игроком Евро‑2025. Все это — на фоне трех подряд «Золотых мячей», двух побед в премии The Best от FIFA и множества других достижений.

Проще говоря, это футболистка, которая никогда не исчезает с поля. И Бонмати сама сделала все, чтобы это стало ее визитной карточкой.

Становление универсальной футболистки

За последние годы миниатюрная полузащитница довела свою игру до уровня, который позволяет ей влиять на ход матча при любых обстоятельствах.

Когда Бонмати только ворвалась в большой футбол, ее выделяли умное движение и выдающаяся техника. С опытом к этим качествам добавилась и результативность — угроза у чужих ворот начала регулярно превращаться в забитые мячи.

Айтана Бонмати globallookpress.com

После девяти голов во всех турнирах сезона‑2019/20 Айтана неизменно забивает двузначное число мячей уже пять сезонов подряд. Статистика — не единственный критерий, но она всегда находит способ внести вклад в успех команды.

Бонмати сознательно работала и над оборонительными аспектами игры, чтобы ее влияние на команду не ограничивалось одной лишь атакующей ролью.

«Я маленькая, — сказала она со смехом в интервью GOAL в сезоне‑2022/23, — но стараюсь помогать команде и в оборонительных действиях, на каждом участке поля. Три-четыре года назад я решила: если хочу быть универсальной футболисткой, нужно делать и это. Не только забивать и отдавать передачи, но и выполнять оборонительные задачи ради команды».

Эволюция Бонмати

Когда эта задача была выполнена, Бонмати сделала следующий шаг — стала влиять на игру и из глубины поля, а не только вблизи штрафной площади. Отчасти это было связано с требованиями тогдашнего главного тренера «Барселоны» Джонатана Хиральдеса, который в сезоне-2021/22 хотел видеть Айтану более вовлеченной в розыгрыш мяча на ранних стадиях атак.

Джонатан Хиральдес и Айтана Бонмати globallookpress.com

Однако даже при изменившихся задачах — и в клубе, и в сборной — ее умение опускаться глубже, получать мяч и диктовать ритм игры остается очевидным. Она действительно умеет все.

Именно эта эволюция делает ее лучшей футболисткой мира. Независимо от того, что предпринимает соперник, как складывается матч или в какой ситуации оказывается команда, Бонмати способна адаптировать свою игру под обстоятельства. Благодаря таланту, интеллекту и футбольной зрелости ее невозможно выключить из игры. Она всегда оставляет свой след на поле.

Моменты, которые решают всё

Примеры того, почему Бонмати получила «Золотой мяч»-2025, можно перечислять долго. Один из них — ее блестящая игра в ответном полуфинале Лиги чемпионов против «Челси», украшенная великолепным голом. А, возможно, еще более впечатляющим был ее перформанс в первом четвертьфинале против «Вольфсбурга».

В составе сборной Испании особенно выделяется матч с Германией в полуфинале, где Айтана фактически в одиночку принесла своей команде победу. И все это — на крупнейших сценах.

Айтана Бонмати globallookpress.com

Таких моментов было немало и в сезоне-2023/24, который завершился для нее «Золотым мячом»-2024. И не меньше — в кампании-2022/23, увенчанной наградой лучшей футболистки мира 2023 года.

Если заглянуть еще дальше, в 2022-й, то даже тогда она заняла пятое место в голосовании, после того как годом ранее и вовсе не попала в число номинанток, хотя безусловно заслуживала этого. Все это — показатель поразительной стабильности на высочайшем уровне и неуклонного роста ее мастерства во всех аспектах игры.

Лучшее — еще впереди

Поразительно, но мы говорим о футболистке, у которой лучшие годы карьеры еще впереди. Даже если бы Айтана Бонмати завершила карьеру прямо сейчас, ее уже можно было бы считать одной из величайших в истории.

Айтана Бонмати globallookpress.com

Три подряд «Золотых мяча», звание лучшей игрока финала чемпионата мира, который она помогла выиграть сборной Испании, приз лучшей футболистки чемпионата Европы, три трофея Лиги чемпионов — и дважды признание лучшей игроком финалов этих турниров, плюс 22 внутренних трофея в составе «Барселоны». Когда через годы будут вспоминать этот золотой период женского футбола, Бонмати станет ее главным символом.

И при этом она вовсе не собирается останавливаться. Айтана вступает в возраст, который принято считать пиком для футболиста, особенно для полузащитника. Что мешает ей выиграть четвертый «Золотой мяч»? Пятый? Шестой?

Прогнозы и ставки на футбол

В лице Бонмати мы, возможно, наблюдаем за игроком, который в итоге станет величайшей в истории. Она по‑настоящему особенная — и абсолютно невозможная для игнорирования.