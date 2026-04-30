«Шахтёр» будет владеть мячом (около 60%+), нагружая фланги и создавая давление через короткий пас, тогда как «Кристал Пэлас» сосредоточится на компактной обороне и быстрых выходах. Статистически это противостояние атаки (14–15 ударов у «Шахтёра») против эффективности (низкий xGA и 0.71 пропущенного у «Пэлас»). Следить за ходом встречи можно в нашей онлайн-трансляции

21:59 Ждём зрелищной и бескомпромиссной игры! Трансляцию для вас проведёт Андрей Герасимов.

21:57 Команды появились на поле, скоро матч начнется!

21:50 Главный судья: Феликс Цвайер (Берлин, Германия); Ассистент: Роберт Кемптер (Заульдорф, Германия); Ассистент: Кристиан Диц (Кронах, Германия); Резервный: Свен Яблонски (Бремен, Германия).

21:40 Матч пройдёт на стадионе «Мейски имени Хенрика Реймана» (Краков, Польша), вместимостью 33 326 зрителей.

Стартовые составы команд

Шахтёр: Дмитрий Ризнык, Винисиус Аугусто, Валерий Бондарь, Николай Матвиенко, Педро Энрике Азеведо Перейра, Марлон Гомес, Алисон, Олег Очеретько, Педриньо, Эгиналдо, Кауан Элиас.

Кристал Пэлас: Дин Хендерсон, Крис Ричардс, Максанс Лакруа, Джейди Канво, Даниэль Муньос, Адам Уортон, Даити Камада, Исмаила Сарр, Тайрик Митчелл, Йереми Пино, Жан-Филипп Матета.

Шахтёр

Украинский клуб подходит к полуфиналу в максимально стабильном состоянии. В национальном чемпионате команда лидирует после 25 туров с отрывом в 8 очков, а текущая серия без поражений насчитывает 7 официальных матчей. После зимней паузы «Шахтёр» выиграл 10 из 13 встреч, подтверждая высокий темп и контроль над игрой. В Лиге конференций показатели также солидные: 4 победы в 6 матчах при разнице мячей 10:5. Команда стабильно генерирует 14–15 ударов за игру, из которых 5–6 приходятся в створ, при среднем xG около 1.7. В четвертьфинале «горняки» уверенно прошли АЗ (3:0 дома и ничья на выезде), но уже на стадии 1/8 финала испытывали проблемы с «Лехом», где допустили поражение.

Кристал Пэлас

Лондонцы подходят к матчу с иным контекстом: 13-е место в АПЛ и отсутствие турнирной мотивации в чемпионате компенсируются максимальной концентрацией на еврокубке. В Лиге конференций команда демонстрирует прагматичный футбол: в среднем 1.5 забитых и всего 0.71 пропущенного гола за матч, при этом половина встреч сыграна «на ноль». Показатель xGA (0.89) подчёркивает системную надёжность обороны. В атаке ключевую роль играет Исмаила Сарр (7 голов в турнире), а также связка Эзе — Матета, где последний выигрывает около 55% верховых дуэлей. В пятом матче против серьёзного соперника («Фиорентина») команда показала максимум эффективности — 3:0. При этом в последних матчах АПЛ «Пэлас» не побеждает (0:0 с «Вест Хэмом», 1:3 от «Ливерпуля»), но даже в проигранной встрече превзошёл соперника по xG (1.43 против 0.9) и ударам в створ (7:3).

Личные встречи

Команды ранее не встречались в официальных матчах.

