GOAL рассказывает историю стремительного взлета Яна Дьоманде — главного бриллианта системы Red Bull со времен Эрлинга Холанна.

В эпоху, когда в распоряжении клубов есть практически безграничные объемы данных и видеоматериалов, кажется, что в мире юношеского футбола уже не должно оставаться тайн.

Да, развитие игроков редко бывает линейным, а отдельные качества по-разному проявляются на взрослом уровне, однако для большинства команд поиск и отбор лучших молодых талантов по-прежнему выглядит своего рода лотереей — по крайней мере, со стороны.

Вокруг участия Red Bull в футболе хватало споров, но с одним сложно спорить: эта корпорация выстроила впечатляющую систему подготовки, способную превращать подростков в готовых звезд. «Ред Булл Зальцбург» и «РБ Лейпциг» почти гарантированно становятся домом для будущих кумиров футбольного мира.

Следующим выпускником этого конвейера считается ивуарийский вингер Ян Дьоманде. Он присоединился к «Лейпцигу» лишь летом, перебравшись из испанского «Леганеса», и совсем недавно отпраздновал 19-летие.

Но даже в таком возрасте Дьоманде уже зажигает в Бундеслиге — и эксперты все чаще говорят о его возможном трансфере за по-настоящему огромные деньги.

Так кто же такой Ян Дьоманде и что именно делает его настолько особенным? GOAL разбирается.

С чего все начиналось

Детство Яна Дьоманде трудно назвать типичным для будущей футбольной звезды. Он родился 14 ноября 2006 года в ивуарийском Абиджане, но в подростковом возрасте переехал в США.

Во Флориде Дьоманде выступал за школьную команду Yulee Hornets, а в 14 лет перебрался в расположенную неподалеку DME Academy в Дейтона-Бич. Там он быстро стал одним из лидеров, совмещая выступления за основную команду академии и ее аффилированный клуб AS Frenzi.

Дьоманде помог DME Academy провести сезон без поражений, а вместе с AS Frenzi впервые в истории выиграл Premier Division United Premier Soccer League. По итогам 2023 года он был признан игроком года STARI.

«Для тех, кто наблюдал за удивительным путем Дьоманде в мире футбола, эта награда не стала сюрпризом, — говорилось в заявлении DME Academy, посвященном вингеру. — Его игра была по-настоящему сенсационной: решающие голы, которые приносили команде победы. Но дело не только в технике — его лидерские качества и характер делают Яна ценнейшим активом для любой команды, за которую он выступает».

Успехи Дьоманде в США привлекли внимание шотландского «Рейнджерс», который в конце 2023 года пригласил его на просмотр, но в итоге отказался от полноценного контракта.

Зато уже год спустя ивуариец поставил подпись под соглашением с «Леганесом» до 2028 года. На тот момент клуб выступал в Ла Лиге и активно искал недооцененные таланты по всему миру.

Большой прорыв

Из-за затянувшихся административных процедур Дьоманде получил разрешение выступать за основную команду «Леганеса» лишь в конце марта 2025 года. Однако его сразу же бросили в самый огонь: дебют ивуарийца состоялся в гостевом матче против «Реала» в Мадриде, завершившемся поражением со счетом 2:3, где он вышел на замену.

После этого Дьоманде принял участие во всех девяти оставшихся матчах чемпионата и вписал свое имя в историю клуба, став самым молодым автором гола «Леганеса» в Ла Лиге.

В победной игре с «Эспаньолом» (3:2) он, начиная атаку с левого фланга, сместился в центр, обыграл опекуна и хладнокровно пробил под вратарем. После празднования Дьоманде не сдержал эмоций и расплакался — и лишь недавно в интервью Sport BILD рассказал, почему.

«Моя младшая сестра умерла незадолго до того, как я подписал контракт в Испании, — с болью признался Дьоманде. — Я пообещал маме, что посвящу следующий гол ей. Обычно я не люблю показывать эмоции, но после этого мяча все просто вырвалось наружу. Я постоянно думаю о сестре. Я играю ради нее».

В заключительном туре сезона Дьоманде отметился голом и результативной передачей в победном матче против «Вальядолида», однако этого оказалось недостаточно, чтобы спасти «Леганеса» от вылета в Сегунду.

В итоге клуб решил заработать на талантливом вингере, когда летом «РБ Лейпциг» предложил за него 20 млн евро (£17,6 млн / $23,4 млн). Для испанцев эта сумма стала чистой прибылью — за переход из DME Academy они не заплатили ни цента.

Интерес к Дьоманде проявлял и Юрген Клопп, ныне занимающий пост руководителя глобального футбольного направления Red Bull, но первый звонок от экс-тренера «Ливерпуля» футболист… пропустил.

Сначала я просто не мог в это поверить! Я восхищался Клоппом еще по его работе в «Ливерпуле». Он замечательный человек, и вдруг в мой первый день здесь он пытается мне позвонить. Надеюсь, он не обиделся, что я сразу не ответил! К счастью, потом мы все-таки поговорили. Он сказал, что я еще молод и должен быть терпелив. Мое время обязательно придет. Ян Дьоманде вингер «Лейпцига»

Как идут дела сейчас

Стремительный взлет Дьоманде впечатляет. Он всего шесть раз выходил в стартовом составе «Леганеса», но уже через несколько месяцев стал одним из первых игроков, чье имя регулярно появляется в стартовом протоколе «РБ Лейпциг». И это при том, что до марта 2025 года ивуариец вообще не имел опыта профессионального футбола.

Чтобы заявить о себе в Германии, Дьоманде понадобился всего один матч. В дебютной игре за «Лейпциг» он отличился голом, открыв счет в поединке первого раунда Кубка Германии против «Зандхаузена», который завершился победой 4:2.

В Бундеслиге поначалу пришлось тяжелее: первые семь выходов на поле прошли без результативных действий. Но как только Дьоманде «размочил» статистику, его прогресс стал стремительным.

Гол и две передачи в разгроме «Аугсбурга» со счетом 6:0 в конце октября стали отправной точкой. Уже на следующей неделе он вновь отметился голом и ассистом в матче со «Штутгартом», войдя в пятерку самых молодых футболистов в истории Бундеслиги, забивавших в двух играх подряд. Спустя несколько дней Дьоманде отличился и во встрече с «Хоффенхаймом».

Самым ярким моментом на данный момент стал хет-трик в очередной победе 6:0 — на этот раз над «Айнтрахтом». Этот матч сделал Дьоманде вторым самым молодым автором хет-трика в истории Бундеслиги. Любопытно, что впереди него в этом рейтинге лишь бывший игрок того же «Айнтрахта» Вальтер Бехтольд, установивший рекорд еще в 1965 году.

Это повод для гордости. Хотя я правша, один из голов я забил левой ногой. Это говорит о том, что я прогрессирую и не должен останавливаться. Нужно продолжать работать, становиться лучше и забивать еще больше. Ян Дьоманде вингер «Лейпцига»

На международном уровне история развивается не менее стремительно. В родном Кот-д’Ивуаре Дьоманде еще недавно был почти неизвестен, но за короткое время превратился в национального героя. Его голы в двух заключительных отборочных матчах чемпионата мира помогли сборной пробиться на ЧМ-2026 в Северной Америке.

Слышать это — просто безумие. Но, с другой стороны, в этом нет ничего случайного. Это результат тяжелой работы всей команды. Я невероятно счастлив и горд. Играть за сборную было моей самой большой мечтой. Теперь я один из тех, кто добился этого для своей страны. Как мой кумир — Яя Туре. Это невероятное чувство. Ян Дьоманде вингер «Лейпцига»

Главные сильные стороны

Роль вингера сама по себе предполагает умение обыгрывать один в один, но в этом компоненте Дьоманде уже выделяется на фоне остальных. В текущем сезоне он лидирует в Бундеслиге по количеству успешных обводок — 42. А если брать пять сильнейших лиг Европы, то впереди него лишь Ламин Ямаль (66), Мохаммед Кудус (47) и Килиан Мбаппе (45).

«Я играл на улице. И до сих пор играю, когда приезжаю домой — иногда с друзьями. Я люблю говорить так: я ушел с улицы, но улица не ушла из меня. Это все еще часть меня», — объяснял Дьоманде особенности своего стиля.

Он словно соединяет разные футбольные эпохи: с одной стороны — олдскульное стремление пройти соперника по флангу и «испачкать бутсы мелом», с другой — современная привычка смещаться в центр и завершать атаки ударом. Благодаря этому Дьоманде одинаково уверенно чувствует себя на обоих флангах, хотя чаще всего выходит на привычном правом.

В 16 матчах за «Лейпциг» ивуариец уже записал на свой счет семь голов и четыре результативные передачи. Не исключено, что свой первый полноценный сезон в профессиональном футболе он завершит с двузначными показателями и по голам, и по ассистам. Его игра не только радует глаз, но и отличается редкой эффективностью.

Главный тренер «Лейпцига» Оле Вернер высоко оценил влияние новичка на команду.

Он часто проходит соперников даже без финтов — просто за счет своей динамики. Но для меня еще важнее, что он работает на команду и отлично действует в контрпрессинге. Это вопрос отношения к делу, и здесь он подает правильный пример. Оле Вернер главный тренер «Лейпцига»

Небольшая выборка матчей в 2025 году уже сделала Дьоманде любимцем статистических аналитиков. По данным FBRef, он входит: в топ‑98 перцентиля среди вингеров по голам с игры (0,5 за 90 минут), в топ‑92 по действиям, приводящим к ударам (5,21), в топ‑97 по прогрессирующим рывкам с мячом (6,22), в топ‑99 по успешным обводкам (4,08) и в топ‑94 по количеству касаний в штрафной соперника (6,91).

Плюс он входит в топ‑88 перцентиля по отборам (1,7 за 90) и блокам (1,26), а также в топ‑97 по перехватам (0,94). Проще говоря, с точки зрения цифр Дьоманде демонстрирует элитный уровень как в атаке, так и в обороне. И именно поэтому все чаще звучат слова о том, что он — лучший выпускник системы Red Bull со времен Эрлинга Холанна.

Зоны для роста

Несмотря на вполне достойные показатели по ассистам, главным предметом критики в адрес Дьоманде на данный момент остается игра в пас. Он пока не всегда находит партнеров в штрафной и редко разрезает оборону вертикальными передачами. Кроме того, с учетом того, насколько уверенно Дьоманде владеет обеими ногами, ему есть куда прибавлять и в качестве навесов.

Даже обладая отличным голевым чутьем, Дьоманде признает: по его собственным меркам реализация пока далека от идеала.

Мой стиль — взрывной, быстрый и физически мощный. Я резкий, подвижный и умею завершать атаки. Я знаю, что пока не идеален в завершении, но мне всего 19 лет. Со временем это придет — и я стану настоящим убийцей у ворот. Ян Дьоманде вингер «Лейпцига»

Был и резонансный эпизод в «Лейпциге», когда в октябре Дьоманде остался вне состава на принципиальный матч с «Боруссией» Дортмунд из-за опоздания на командное собрание в отеле. Этот случай до сих пор не дает покоя молодому вингеру.

Меня все еще раздражает, что это произошло. Я сразу же извинился перед тренером и командой за свою ошибку. Каждый игрок получает расписание и обязан следить за тем, чтобы приходить вовремя. Ян Дьоманде вингер «Лейпцига»

Новый Нико Уильямс?

Дьоманде — очередной представитель поколения вингеров, которые прежде всего хотят получить мяч и обыграть своего оппонента. Его уже сравнивали с более молодой версией Жереми Доку — еще до того, как бельгиец резко прибавил в «Манчестер Сити» в этом сезоне. По базовым метрикам его игра напоминает Родриго из «Реала». Но, пожалуй, самый яркий игрок схожего профиля — Нико Уильямс.

Оба вингера одинаково уверенно действуют обеими ногами, способны играть на любом фланге и по ситуации либо замедлять темп атаки, либо взрывать ее резким ускорением, выбирая способ обыгрыша оппонента. С мячом именно они становятся главными действующими лицами, определяющими исход атакующих эпизодов.

И что особенно впечатляет — Дьоманде уже сейчас выглядит куда более опасным у ворот, чем многие из упомянутых более опытных футболистов. Лучшие результативные сезоны Уильямса и Доку в чемпионатах ограничивались шестью голами, тогда как Родриго лишь однажды добирался до двузначного показателя.

До перехода в «Лейпциг» Дьоманде также ставили в один ряд с другим выпускником системы Red Bull — Каримом Адейеми, который теперь выступает за дортмундскую «Боруссию». Их роднит исключительная скорость и умение использовать ее как прямое оружие, разрывая оборону и врываясь за спины защитников.

Что дальше?

Переход Дьоманде из «Лейпцига» выглядит почти неизбежным: по сообщениям СМИ, клуб из Саксонии уже повесил на вингера ценник в 100 млн евро (£88 млн / $117 млн).

Среди претендентов на ивуарийца называют «Ливерпуль», который, возможно, рассчитывает на неформальную помощь Юргена Клоппа, а также «Барселону», «Манчестер Сити», «Тоттенхэм» и «Реал» Мадрид.

Тем временем Дьоманде присоединился к сборной Кот-д’Ивуара, которая готовится к Кубку Африки‑2025 в Марокко. Там он надеется увенчать свой удивительный первый год в профессиональном футболе титулом чемпиона континента. При этом сам футболист старается оставаться максимально приземленным, несмотря на стремительный взлет.

Для меня все это выглядит нормально, потому что меня окружают люди, которые меня направляют. Это было частью нашего плана, так что я не удивлен. Мы знали, что это придет, и были к этому готовы. Слава Богу, все складывается хорошо, и мы благодарны за это. Я не обращаю внимания на слухи. Я концентрируюсь на своей работе на поле. Если ты хорошо играешь, слухи будут появляться всегда. Я сохраняю фокус, а отец и сотрудники клуба оказывают мне отличную поддержку. Поэтому я думаю только о футболе. Ян Дьоманде вингер «Лейпцига»

Дьоманде продолжил...

Играть за сборную Кот-д’Ивуара — это мечта. Мы выросли, наблюдая за нашей национальной командой: она заставляла нас плакать, она заставляла нас мечтать. Теперь уже мы вдохновляем детей — и это невероятно. Я горжусь тем, что представляю свою страну. Наша цель — пройти как можно дальше и защитить титул на Кубке африканских наций. Мы хотим выиграть снова и сохранить трофей. Мы также хотим зайти как можно дальше на чемпионате мира. У сборной Кот-д’Ивуара в прошлом были сложные турниры. Теперь мы хотим пройти дальше и добиться чего-то большого. Ян Дьоманде вингер «Лейпцига»

История Дьоманде — наглядное доказательство того, как стремительно в футболе может измениться все.

А молодым игрокам, мечтающим внезапно выстрелить, он адресует простой, но жесткий совет: «Работайте усердно. Никогда не сдавайтесь. Боритесь и заставляйте себя идти дальше, потому что именно труд может привести вас к звездам. Нельзя опускать руки — нужно бороться до последнего дыхания. Вот мой посыл».