После вязкого цикла квалификации сборная Германии выдала в Лейпциге тот самый матч, которого от неё ждали весь год. Агрессивный прессинг, комбинационный футбол и шесть безответных мячей в ворота Словакии. Команда Нагельсмана идеально завершила отбор и забронировала место в Америке, а гостям придётся попыхтеть в стыковых матчах.

Результат матча

ГерманияБерлинГермания6:0СловакияСловакияБратислава
1:0 Ник Вольтемаде 18' 2:0 Серж Гнабри 29' 3:0 Лерой Зане 36' 4:0 Лерой Зане 41' 5:0 Боте Баку 67' 6:0 Ассан Уэдраого 79'
Германия:  Оливер Бауман,  Йозуа Киммих (Малик Тшау 64'),  Жонатан Та,  Нико Шлоттербек (Боте Баку 64'),  Давид Раум (Натаниэль Браун 72'),  Леон Горецка,  Александар Павлович (Феликс Нмеча 46'),  Лерой Зане,  Флориан Вирц (Ассан Уэдраого 77'),  Серж Гнабри,  Ник Вольтемаде
Словакия:  Мартин Дубравка,  Давид Ганцко,  Адам Оберт,  Милан Шкриньяр,  Норберт Дьёмбер (Иван Шранц 46'),  Давид Стрелец (Томаш Бобчек 68'),  Ондрей Дуда (Любомир Шатка 46'),  Станислав Лоботка,  Матуш Беро (Томаш Риго 24'),  Лео Сауэр,  David Duris (Петер Пекарик 82')
Жёлтая карточка:  Малик Тшау 70' (Германия)

В Лейпциг Германия выходила на поле с очень простым условием.  Ни в коем случае нельзя было проиграть, иначе — путь в стыки вместо прямого выхода на ЧМ-2026.  При этом совсем словаки уже обыгрывали немцев в первом круге.  А за несколько дней до последнего тура сборная Германии умудрилась провести провальный тайм против Люксембурга и избежала позора только благодаря Нику Вольтемаде.

Йозуа Киммих выбивает мяч в подкате
Йозуа Киммих выбивает мяч в подкате globallookpress.com

Но в этот раз всё было по-другому, правильный настрой читался с первой минуты.  Команда Юлиана Нагельсмана поднялась высоко, играла в одно-два касания и буквально загоняла Словакию в их штрафную.  Вернувшиеся в старт Киммих и Шлоттербек сразу задали тон жёсткими подкатами и агрессией в отборе.  Мяч у хозяев ходил быстро, фланги работали синхронно, а трио Вирц — Гнабри — Сане постоянно меняло позиции между линиями.  Словакия, которая в домашнем матче против Германии играла смело и первым номером, в Лейпциге выглядела откровенно растерянной.  Глубокая линия обороны, редкие выходы за центр поля и постоянные ошибки под прессингом.

«Бундестим» снимает вопросы за тайм

Счёт открыл тот, кто вытащил Германию и в предыдущем туре.  После углового словацкий вратарь выбил мяч прямо на Лероя Сане, тот мгновенно развернул атаку вправо на Киммиха, Йозуа в подкате выцарапал мяч у защитника и выдал фирменную подачу на дальнюю штангу.  Ник Вольтемаде остался без присмотра и спокойно пробил головой — это уже его третий мяч за два матча и продолжение внезапной яркой серии в сборной.

Гол Ника Вольтемаде
Гол Ника Вольтемаде globallookpress.com

Парадоксально, но сразу после гола немцы едва не пропустили.  Дюриш дважды подряд нашёл пространство между линиями, сначала вынудил Баумана вытаскивать мяч из угла, а затем пробил чуть выше перекладины.  Это был короткий и единственный словацкий всплеск.

Дальше началось шоу атаки Германии.  Вольтемаде уже в роли ассистента вырезал передачу на ход Гнабри, но Серж первый выход один на один запорол, Дубравка спас.  Через несколько минут Гнабри всё исправил: быстрая стенка через Павловича и Горецку, рывок в коридор и аккуратный удар под дальнюю штангу.

Серж Гнабри
Серж Гнабри globallookpress.com

Концовка тайма стала временем бенефиса Лероя Сане.  Сначала Флориан Вирц идеальным длинным пасом нашёл его забег за спиной защитника, а Сане, не сбавляя шаг, мягко положил мяч в угол.  Вскоре связка повторилась в другом варианте, Вирц закрутил мяч к дальней штанге, Сане выскочил из-за защитника и замкнул подачу с лета. 4:0 к перерыву — Германия не просто контролировала матч, а демонстрировала тот самый «футбольный праздник», которого от неё не видели со времён товарищеской встречи с Италией весной.

Лерой Сане и Йозуа Киммих
Лерой Сане и Йозуа Киммих globallookpress.com

Контроль и подарок Лейпцигу во втором тайме

После перерыва, в стиле мюнхенской «Баварии», сборная Германии решила отдохнуть и сбавить обороты.  А словаков хватило только на то, чтобы ещё плотнее сесть к своей штрафной и не повторить недавнюю судьбу сборной Армении.  Германия стала играть медленнее, но не потеряла структуру.  По-прежнему зажимала соперника, быстро возвращала мяч после потерь и грамотно распределяла нагрузку.  Нагельсман воспользовался роскошью счёта и начал бережно снимать важных игроков Сначала Павловича, затем Киммиха и Шлоттербека, у которых были небольшие повреждения.  Это был тот редкий случай, когда и клубы, и сборная одинаково довольны.  Результат сделан, лидеры не перегружены.

При этом шоу для трибун не закончилось.  Местный герой Боте Баку (игрок «РБ») вышел на замену и вскоре идеально врезался в атаку вторым темпом.  Вольтемаде протащил мяч, Гнабри отдал в пустую зону справа, а Баку низом пробил мимо вратаря. 5:0 «Ред Булл Арена» аплодирует своему футболисту.

Гол Боте Баку
Гол Боте Баку globallookpress.com

Ну а кульминацией вечера стал дебют Ассана Уэдраого. 19-летний воспитанник «Шальке» только вернулся после тяжёлого года с травмами, но вышел на финальный отрезок и успел забить буквально сразу же.  Санэ спокойно дождался его подключения, катнул мяч под удар, а новичок уверенно положил его в угол.  Идеальный сценарий для первого матча за национальную команду — да ещё и в городе, где он теперь играет.

Игроки сборной Германии празднуют последний гол в матче
Игроки сборной Германии празднуют последний гол в матче globallookpress.com

Что значит этот разгром

Для Словакии всё достаточно прагматично, но ожидаемо.  Поражение отправляет её в стыки, где придётся искать альтернативный путь на Чемпионат Мира.  В Лейпциге команда выглядела смятой под давлением и почти не пыталась изменить сценарий — возможно, уже экономила силы на март.  Для Германии этот матч значит гораздо больше, чем просто билет на ЧМ.  Команда Нагельсмана завершает неровную квалификацию пятью победами подряд и гигантской серией без пропущенных голов.  Но главное — наконец появляется матч, который можно показать всем скептикам как «норму», а не исключение.  Высокий прессинг, агрессия, вариативность в атаке, молодёжь, которая реально усиливает игру, а не добирает минуты.

Вольтемаде продолжает превращаться из случайного пассажира сборной в серьёзную опцию на позицию «девятки».  Вирц переживает очень тяжёлую адаптацию в «Ливерпуле», но приезжает в национальную команду и раздаёт две отменные голевые передачи.  Да и, наверное, проводит один из самых ярких своих матчей за сборную.  Конечно, Германия не привыкла мучиться в отборе, и именно поэтому такой матч под огромным прессингом ожиданий и турнирной ситуации был ей жизненно необходим.  В Лейпциге команда наконец выглядела не как нервный претендент на стыки, а как та самая сборная, от которой снова можно требовать результата на мировом уровне.