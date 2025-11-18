После вязкого цикла квалификации сборная Германии выдала в Лейпциге тот самый матч, которого от неё ждали весь год. Агрессивный прессинг, комбинационный футбол и шесть безответных мячей в ворота Словакии. Команда Нагельсмана идеально завершила отбор и забронировала место в Америке, а гостям придётся попыхтеть в стыковых матчах.

Результат матча Германия Берлин 6:0 Словакия Братислава 1:0 Ник Вольтемаде 18' 2:0 Серж Гнабри 29' 3:0 Лерой Зане 36' 4:0 Лерой Зане 41' 5:0 Боте Баку 67' 6:0 Ассан Уэдраого 79' Германия: Оливер Бауман, Йозуа Киммих ( Малик Тшау 64' ), Жонатан Та, Нико Шлоттербек ( Боте Баку 64' ), Давид Раум ( Натаниэль Браун 72' ), Леон Горецка, Александар Павлович ( Феликс Нмеча 46' ), Лерой Зане, Флориан Вирц ( Ассан Уэдраого 77' ), Серж Гнабри, Ник Вольтемаде Словакия: Мартин Дубравка, Давид Ганцко, Адам Оберт, Милан Шкриньяр, Норберт Дьёмбер ( Иван Шранц 46' ), Давид Стрелец ( Томаш Бобчек 68' ), Ондрей Дуда ( Любомир Шатка 46' ), Станислав Лоботка, Матуш Беро ( Томаш Риго 24' ), Лео Сауэр, David Duris ( Петер Пекарик 82' ) Жёлтая карточка: Малик Тшау 70' (Германия)

Статистика матча 11 Удары в створ 2 5 Удары мимо 2 71 Владение мячом 29 8 Угловые удары 3 1 Офсайды 1 11 Фолы 3

В Лейпциг Германия выходила на поле с очень простым условием. Ни в коем случае нельзя было проиграть, иначе — путь в стыки вместо прямого выхода на ЧМ-2026. При этом совсем словаки уже обыгрывали немцев в первом круге. А за несколько дней до последнего тура сборная Германии умудрилась провести провальный тайм против Люксембурга и избежала позора только благодаря Нику Вольтемаде.

Йозуа Киммих выбивает мяч в подкате globallookpress.com

Но в этот раз всё было по-другому, правильный настрой читался с первой минуты. Команда Юлиана Нагельсмана поднялась высоко, играла в одно-два касания и буквально загоняла Словакию в их штрафную. Вернувшиеся в старт Киммих и Шлоттербек сразу задали тон жёсткими подкатами и агрессией в отборе. Мяч у хозяев ходил быстро, фланги работали синхронно, а трио Вирц — Гнабри — Сане постоянно меняло позиции между линиями. Словакия, которая в домашнем матче против Германии играла смело и первым номером, в Лейпциге выглядела откровенно растерянной. Глубокая линия обороны, редкие выходы за центр поля и постоянные ошибки под прессингом.

«Бундестим» снимает вопросы за тайм

Счёт открыл тот, кто вытащил Германию и в предыдущем туре. После углового словацкий вратарь выбил мяч прямо на Лероя Сане, тот мгновенно развернул атаку вправо на Киммиха, Йозуа в подкате выцарапал мяч у защитника и выдал фирменную подачу на дальнюю штангу. Ник Вольтемаде остался без присмотра и спокойно пробил головой — это уже его третий мяч за два матча и продолжение внезапной яркой серии в сборной.

Гол Ника Вольтемаде globallookpress.com

Парадоксально, но сразу после гола немцы едва не пропустили. Дюриш дважды подряд нашёл пространство между линиями, сначала вынудил Баумана вытаскивать мяч из угла, а затем пробил чуть выше перекладины. Это был короткий и единственный словацкий всплеск.

Дальше началось шоу атаки Германии. Вольтемаде уже в роли ассистента вырезал передачу на ход Гнабри, но Серж первый выход один на один запорол, Дубравка спас. Через несколько минут Гнабри всё исправил: быстрая стенка через Павловича и Горецку, рывок в коридор и аккуратный удар под дальнюю штангу.

Серж Гнабри globallookpress.com

Концовка тайма стала временем бенефиса Лероя Сане. Сначала Флориан Вирц идеальным длинным пасом нашёл его забег за спиной защитника, а Сане, не сбавляя шаг, мягко положил мяч в угол. Вскоре связка повторилась в другом варианте, Вирц закрутил мяч к дальней штанге, Сане выскочил из-за защитника и замкнул подачу с лета. 4:0 к перерыву — Германия не просто контролировала матч, а демонстрировала тот самый «футбольный праздник», которого от неё не видели со времён товарищеской встречи с Италией весной.

Лерой Сане и Йозуа Киммих globallookpress.com

Контроль и подарок Лейпцигу во втором тайме

После перерыва, в стиле мюнхенской «Баварии», сборная Германии решила отдохнуть и сбавить обороты. А словаков хватило только на то, чтобы ещё плотнее сесть к своей штрафной и не повторить недавнюю судьбу сборной Армении. Германия стала играть медленнее, но не потеряла структуру. По-прежнему зажимала соперника, быстро возвращала мяч после потерь и грамотно распределяла нагрузку. Нагельсман воспользовался роскошью счёта и начал бережно снимать важных игроков Сначала Павловича, затем Киммиха и Шлоттербека, у которых были небольшие повреждения. Это был тот редкий случай, когда и клубы, и сборная одинаково довольны. Результат сделан, лидеры не перегружены.

При этом шоу для трибун не закончилось. Местный герой Боте Баку (игрок «РБ») вышел на замену и вскоре идеально врезался в атаку вторым темпом. Вольтемаде протащил мяч, Гнабри отдал в пустую зону справа, а Баку низом пробил мимо вратаря. 5:0 «Ред Булл Арена» аплодирует своему футболисту.

Гол Боте Баку globallookpress.com

Ну а кульминацией вечера стал дебют Ассана Уэдраого. 19-летний воспитанник «Шальке» только вернулся после тяжёлого года с травмами, но вышел на финальный отрезок и успел забить буквально сразу же. Санэ спокойно дождался его подключения, катнул мяч под удар, а новичок уверенно положил его в угол. Идеальный сценарий для первого матча за национальную команду — да ещё и в городе, где он теперь играет.

Игроки сборной Германии празднуют последний гол в матче globallookpress.com

Что значит этот разгром

Для Словакии всё достаточно прагматично, но ожидаемо. Поражение отправляет её в стыки, где придётся искать альтернативный путь на Чемпионат Мира. В Лейпциге команда выглядела смятой под давлением и почти не пыталась изменить сценарий — возможно, уже экономила силы на март. Для Германии этот матч значит гораздо больше, чем просто билет на ЧМ. Команда Нагельсмана завершает неровную квалификацию пятью победами подряд и гигантской серией без пропущенных голов. Но главное — наконец появляется матч, который можно показать всем скептикам как «норму», а не исключение. Высокий прессинг, агрессия, вариативность в атаке, молодёжь, которая реально усиливает игру, а не добирает минуты.

Вольтемаде продолжает превращаться из случайного пассажира сборной в серьёзную опцию на позицию «девятки». Вирц переживает очень тяжёлую адаптацию в «Ливерпуле», но приезжает в национальную команду и раздаёт две отменные голевые передачи. Да и, наверное, проводит один из самых ярких своих матчей за сборную. Конечно, Германия не привыкла мучиться в отборе, и именно поэтому такой матч под огромным прессингом ожиданий и турнирной ситуации был ей жизненно необходим. В Лейпциге команда наконец выглядела не как нервный претендент на стыки, а как та самая сборная, от которой снова можно требовать результата на мировом уровне.