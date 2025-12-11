ESPN составил список игроков, которые потенциально способны заменить Мохаммеда Салаха в составе «Ливерпуля».

Резонанс после комментариев Мохаммеда Салаха на «Элланд Роуд» добавил новый уровень драмы в и без того проблемный сезон «Ливерпуля».

Уход египтянина в январе теперь стал вполне реальным сценарием, но руководство клуба не питает иллюзий насчет того, насколько сложно будет найти ему замену в середине сезона.

В активе Салаха 250 голов и 116 результатов в 420 матчах за последние восемь лет в «Ливерпуле». Такие цифры невозможно перекрыть рядовыми трансферами.

Игроки вроде Антуана Семеньо из «Борнмута» или Энтони Гордона из «Ньюкасла» могут вписаться в долгосрочную стратегию построения состава, но ни один из них неспособен заменить Салаха и его невероятную результативность.

Для этого нужен игрок с проверенной репутацией, который умеет и забивать, и создавать моменты. «Ливерпуль» не боится тратить, в чем можно было убедиться этим летом, когда более 450 млн евро ушли на семерых новичков, включая 145 млн за Александера Исака, 117 млн за Флориана Вирца и 80 млн за Юго Экитике.

Но никто из них не в состоянии заполнить пустоту, которая останется после ухода Салаха.

Очевидно, что прямой, равноценной замены Салаху не существует. Но задача «Ливерпуля» заключается в том, чтобы найти атакующего игрока, стилистически совместимого с ролью египтянина, способного делать разницу в каждом матче.

Ниже — самые реалистичные и смелые варианты, которые точно должны присутствовать в списке «Ливерпуля».

Винисиус Жуниор («Реал» Мадрид, 25 лет)

Сверхамбициозная цель, учитывая потенциальную стоимость трансфера (более 150 млн евро), однако недовольство Винисиуса в «Реале» давно стало публичным на фоне переговоров о новом контракте (текущий истекает в 2027 году).

Его показатели в Ла Лиге в этом сезоне (5 голов и 5 ассистов) выглядят вполне достойно, но безголевая серия из 11 матчей уже стала главной темой для обсуждений и лишь подогревает спекуляции о возможном уходе.

В текущей кампании количество его ударов осталось на уровне прошлого сезона, хотя точность попадания в створ снизилась на четыре процента.

Но куда важнее спад в индивидуальных действиях: число попыток дриблинга упало с привычных 10+ каждые 90 минут до 8,5, а количество единоборств в атаке снизилось до 14,4 (после нескольких сезонов с показателями 16–17). Это наводит на мысль, что тактическая структура Хаби Алонсо может ограничивать его природную свободу.

Насколько он похож на Салаха? Будучи правшой, Винисиус играет на противоположном фланге и наносит большинство ударов, смещаясь слева в центр. Впрочем, его манера завершения атак больше завязана на поиске свободного пространства, чем на чем-либо ином. Именно поэтому бывший тренер Карло Анчелотти часто использовал его в оттяжке или в центре нападения в более чем 50 матчах.

Сходство прослеживается в скорости принятия решений, контроле мяча на ходу, эффективности в дуэлях один на один и способности разыгрывать быстрые комбинации с центральным нападающим. Чтобы выжать максимум из бразильца на «Энфилде», потребуются тактические перестановки, но он входит в число избранных игроков мира, ради которых стоит пойти на столь фундаментальный пересмотр игры.

Какова вероятность трансфера? Переход в январе выглядит нереалистично, но перспективы на следующее лето далеко не так безоблачны, как хотелось бы «Реалу». В мире есть всего несколько клубов, способных приобрести Винисиуса, и «Ливерпуль» — один из них.

Майкл Олисе («Бавария», 23 года)

Вполне вероятно, что это как раз тот игрок, за которым «Ливерпуль» начнет самую серьезную охоту, если представится такая возможность.

Олисе — левоногий правый вингер, который расцветает в тех же зонах, где так преуспел Салах: как в плане приема мяча, так и в умении использовать пространство для выхода на ударную позицию.

Впрочем, экс-игрок «Кристал Пэлас» — скорее созидатель, а не тот, кто будет регулярно поражать чужие ворота.

Трансфер француза из «Пэлас» за 60 млн евро в 2024 году сейчас выглядит как настоящая кража, а его контракт с «Баварией» действует до 2029 года.

Насколько он похож на Салаха? Если игра Салаха строится на коротких взрывных рывках, потрясающем чувстве пространства и постоянном присутствии в штрафной, то у Олисе несколько шире трактовка этой роли. Он предпочитает принимать мяч под левую ногу между линиями обороны, часто показывая корпусом, что готовит ранний кросс, а вместо этого вырезает скрытые передачи на ход партнерам или делает передачи под удар из глубины штрафной, а не бьет сразу сам.

При этом оба быстро обрабатывают мяч, что позволяет им уходить от прессинга и протаскивать мяч в убойные позиции с высоким xG. Также они похожи по объему ударов и выбору зон для атаки.

Какова вероятность трансфера? Олисе феноменально продуктивен в «Баварии» — 29 голов и 39 ассистов в 77 матчах. В связи с этим трансфер кажется маловероятным. Разве что разговор начнется с суммы от 150 млн евро. Впрочем, уроженец Лондона, возможно, не против возвращения в АПЛ.

Рафинья («Барселона», 28 лет)

Рафинья — один из немногих крайних нападающих, кто реально может занять место Салаха в «Ливерпуле» без ощущения, что это шаг назад или повод для глобальной перестройки атаки.

Левша, способный играть справа, но комфортно чувствующий себя и в плотных центральных зонах (что подтверждает его тепловая карта), он демонстрирует высокий уровень с момента перехода из «Лидса» в «Барселону» в 2022 году.

Результативность бразильца в прошлом сезоне была просто экстраординарной — 34 гола и 25 ассистов в 57 матчах. Рафинья помог «Барсе» оформить внутенний требл и получил награду «Игрок сезона» в Ла Лиге.

Насколько он похож на Салаха? Хотя ему часто приходилось выходить слева, чтобы освободить правый фланг для Ламина Ямаля, объем ударов Рафиньи (2,6 каждые 90 минут) находится практически на том же уровне, что у Салаха. Их профили по созданию моментов тоже очень схожи — оба выдают около одной ключевой передачи за игру.

Интерпретация роли на поле также совпадает: Рафинья часто принимает мяч на фланге, смещается в центр и либо вырезает ранний кросс, либо делает рывок в глубину.

Кроме того, Рафинья доказал, что может быть полезен в командах с интенсивным прессингом. С возрастом Салах стал делать это реже, и «Ливерпулю» в этом сезоне определенно не хватает такой черновой работы, особенно после ухода Луиса Диаса.

Какова вероятность трансфера? Вечные финансовые проблемы «Барселоны» — трудности с регистрацией, долги и давление из-за расходов — означают, что каталонцам будет трудно проигнорировать предложение в размере 100 млн евро, особенно за игрока, приближающегося к 30-летию. Возраст может смутить «Ливерпуль», но, учитывая техническую и тактическую совместимость, его кандидатура должна быть одной из приоритетных на «Энфилде».

Рафаэл Леан («Милан», 26 лет)

Леан стал бы заменой совершенно иного типа, но этот выбор можно оправдать, если переосмыслить структуру игры. Хотя он правша и блистает исключительно на левом фланге, его статистика в этом сезоне действительно заслуживает внимания — 0,65 гола каждые 90 минут и 52% ударов в створ в этом сезоне.

При росте 188 см Леан продвигается вперед в основном за счет широкого шага, захватывающей дух максимальной скорости и мощного ускорения. Его активность в дриблинге снизилась в последних сезонах с пяти до примерно трех обводок каждые 90 минут, но проходы с мячом в штрафную остаются жизненно важной частью его игры.

Насколько он похож на Салаха? Леан предлагает многое из того, что делает Салах, только на противоположном фланге. Однако он больше зависит от переходных фаз и наличия свободного пространства, чем юркий Салах, который способен создавать моменты на носовом платке.

Какова вероятность трансфера? Контракт Леана с «Миланом» рассчитан до 2028 года и, по слухам, сумма отступных составляет 175 млн евро, что делает его вполне доступным вариантом. Но стоит учитывать важный момент: наличие регулярно забивающего игрока именно на правом фланге (как Салах) стягивало бы защитников, открывая пространство для Исака и Экитике в других зонах. Леан же изменит этот баланс.

Мейсон Гринвуд («Марсель», 24 года)

Гринвуд блистал в последние несколько сезонов в составе «Марселя», покинув «Манчестер Юнайтед» на фоне скандала в августе 2023 года после шестимесячного внутреннего расследования.

«Манчестер Юнайтед» изучал обстоятельства ареста Гринвуда по подозрению в насилии в январе 2022 года, но уголовные обвинения были сняты в феврале 2023-го. Спустя примерно 18 месяцев он перешел в «Марсель» за 31,6 млн евро, подписав с французским клубом контракт до 2029 года.

С тех пор его игра в Лиге 1 эволюционировала: улучшились показатели по созданию моментов, подготовке ударов и дриблингу. Почти 70% ударов он теперь наносит из центральных зон или полуфланга, а показатель ожидаемых голов (xG) вырос до 0,5 каждые 90 минут благодаря тому, что он перестал бить из невыгодных позиций.

Гринвуд отлично принимает мяч под давлением, играет в короткий пас, не замедляя темп, и эффективно продвигает мяч с помощью дриблинга. Кроме того, его «двуногость» — огромное преимущество: защитники теряются, не зная, закрывать ему проход во фланг или в центр.

Насколько он похож на Салаха? Стиль Гринвуда — довольно близкая копия стиля Салаха. Очевидный фактор — техника завершения: эта непринужденная способность развернуть корпус и закрутить мяч в дальний угол первым касанием. Она базируется на идеальном балансе, минимальном замахе и экстремальной точности. Как и Салах, Гринвуд обладает мощным и обводящим ударом практически с места.

Какова вероятность трансфера? Учитывая расследование в отношении Гринвуда в бытность игроком «МЮ», а также тот факт, что примерно половина суммы трансфера уйдет обратно на «Олд Траффорд», этот вариант, скорее всего, нежизнеспособен.

Брэдли Баркола («Пари Сен-Жермен», 23 года)

Немного неожиданный вариант («джокер»). Баркола не является безоговорочным игроком старта в «Пари Сен-Жермен», но у него исключительная продуктивность для такого возраста.

В прошлом сезоне он забил 21 гол и сделал 21 результативный пас. Начало текущей кампании тоже получилось мощным — пять голов и три ассиста.

Хотя он правша и тяготеет к левому флангу, его часто использовали на противоположном краю без серьезной потери эффективности.

Баркола качественно доставляет мяч в опасные зоны, а его дриблинг, комбинационная игра и завершение всегда сопровождаются высокой скоростью.

Его трудно оттеснить корпусом, а уверенная игра слабой ногой позволяет избегать предсказуемых шаблонов. Кроме того, француз хорошо прессингует, быстро реагирует на переходные фазы и обладает мобильностью, необходимой для игры с высокой линией обороны.

Насколько он похож на Салаха? Объем его ударов чуть ниже, чем у Салаха (2,5 каждые 90 минут против 2,7 у Мо), зато точность — на высшем уровне. Баркола попадает в створ в 51% случаев, что значительно выше показателя Салаха (39%).

Какова вероятность трансфера? «ПСЖ» вряд ли обрадуется интересу к игроку, если только им не предложат сумму, как минимум вдвое превышающую их инвестиции в 45 млн евро. Однако тот факт, что Баркола регулярно попадает под ротацию и часто покидает поле на 60-70-й минуте, может открыть окно возможностей. «Ливерпулю» наверняка нравятся возраст, потенциал и универсальность Баркола.