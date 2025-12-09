The Athletic с помощью различных статистических данных объясняет, почему Мохаммед Салах перестал попадать в состав «Ливерпуля».

Когда Мохамеда Салаха не включили в стартовый состав «Ливерпуля» на матч с «Вест Хэмом», это ни для кого не стало сюрпризом.

Для игрока, чье имя с момента его перехода в 2017 году вписывалось в протокол одним из первых, эта ситуация стала наглядной иллюстрацией того, насколько серьезен спад Салаха в нынешнем сезоне.

А ведь всего полгода назад египтянин забил в матче заключительного тура АПЛ против «Кристал Пэлас» и достиг отметки в 49 результативных действий за один сезон, повторив рекорд Алана Ширера и Энди Коула. Причем Салаху для этого понадобилось всего 38 матчей против их 42, а его невероятные 29 голов и 18 ассистов стали фундаментом чемпионства «Ливерпуля» в Премьер-лиге.

Месяцем ранее Салах восседал на троне в центре «Энфилда» во время объявления о новом двухлетнем контракте. Сага с продлением тянулась весь сезон, но его гениальная игра не оставила выбора — не предложить новый договор было невозможно. В клубе надеялись, что он продолжит выступать на том же космическом уровне.

Но этого не случилось. В этом сезоне на счету Салаха всего пять голов и три результативные передачи в 19 матчах во всех турнирах. Он выглядит лишь бледной тенью той грозной силы, которой был в прошлом сезона.

Мохаммед Салах globallookpress.com

Арне Слот принял действительно смелое решение убрать одну из главных звезд в запас, пытаясь найти выход из кризиса.

Хотя сам Салах после ничьей с «Лидсом» (3:3) весьма недвусмысленно высказался о своем статусе: «Мне не нужно каждый день бороться за свое место в составе, потому что я его заслужил».

В прошлом сезоне команда Слота была полностью выстроена вокруг Салаха, и это работало. Египтянина освободили от оборонительных обязанностей, чтобы он располагался как можно выше и был свежим в моменты, когда получал мяч.

Однако соперники раскусили этот ход и научились эффективнее использовать пассивность Салаха без мяча. Признание Слота после матча с «Сандерлендом» (1:1) о том, что он выпустил Доминика Собослаи на правый фланг именно ради усиления обороны, лишь подтвердило это.

Особая роль Салаха допустима, если он стабильно дает результат. Но когда голы иссякли, это стало проблемой.

Салах — не единственная причина, почему «Ливерпуль» выглядит хаотично в защите в этом сезоне, но в последних трех играх (за исключением последних 15 минут с «Лидсом») структурно команда выглядела надежнее без него.

Арне Слот globallookpress.com

Подписание новых атакующих игроков и уход Дарвина Нуньеса и Луиса Диаса, которые были готовы жертвовать собственной статистикой ради помощи Салаху, неизбежно должны были нарушить баланс.

Мнение, будто Салах стал реже участвовать в игре, ошибочно. Статистика это опровергает: в среднем он делает 50 касаний каждые 90 минут в этом сезоне против 49 в предыдущей кампании.

Проблема в том, где именно он получает мяч. В АПЛ количество его касаний в штрафной площади снизилось (с 9,6 до 7,3 за 90 минут), зато он стал гораздо чаще получать мяч на фланге, вдали от ворот.

Это объясняет падение количества ударов и ожидаемых голов (xG). Сейчас он наносит в среднем 2,7 удара (1 в створ) за матч во всех турнирах, тогда как в прошлом сезоне было 3,4 удара (1,5 в створ).

Если брать только АПЛ, то точки, откуда он бьет, и дистанция до ворот остались прежними. Однако качество моментов упало: показатель xG на один удар (0,1) стал самым низким за последние пять сезонов.

Изменения в составе тоже не помогают Салаху, в том числе постоянная ротация на позиции правого защитника постоянная ротация. Именно египтянину больше всех не хватает радиоуправляемых передач и креатива Трента Александера-Арнольда.

Мохаммед Салах и Трент Александер-Арнольд globallookpress.com

В прошлом сезоне Трент чаще всех отдавал передачи Салаху (10,5 паса каждые 90 минут), и это было взаимно: Салах тоже чаще всего отдавал мяч Александеру-Арнольду (7,6). Вторым по этому показателю был Собослаи (Салах получал от него 5,8 паса, а отдавал 4,9).

В этом сезоне (среди сыгравших более 1000 минут) лидируют Собослаи и Конор Брэдли. Это логично: оба выходили справа в защите, а Собослаи при Салахе на поле смещался на позицию «десятки». И хотя Салах пасует им даже чаще (10,9 — Собослаи, 9,1 — Брэдли), никто не может заменить Трента в плане доставки мяча египтянину. Ближе всех подобрался Собослаи, но у него всего семь передач за матч.

В начале сезона Мо привыкал к новой «десятке» — Флориану Вирцу (он третий по пасам на Салаха — 4,9). Кроме того, он все еще пытается наладить «химию» с двумя новыми «девятками», которые то и дело выпадали из состава из-за плохой формы или травм.

Показательный момент: Александер Исак (два паса за игру) и Юго Экитике (1,2) снабжают Салаха мячом гораздо реже, чем те, кого они заменили — Нуньес (3,4), Диас (2,5) и Диогу Жота (2,3).

Учитывая все эти перемены, неудивительно, что у него стало меньше моментов.

Салах никогда не был образцом хладнокровия в завершении, но теперь, когда моментов стало меньше, этот недостаток бросается в глаза куда сильнее. В матчах против «Челси» и «Манчестер Юнайтед», когда у него возникали шансы, он действовал суетливо и спешил с ударом. Его процент реализации моментов рухнул с 20,2% до 11,1%.

Мохаммед Салах globallookpress.com

Но кое-что осталось на прежнем уровне. В этом сезоне АПЛ он создает для партнеров даже чуть больше моментов (2,3 за игру против 2,2 в прошлом). Салах делит третье место в лиге по созданным шансам с игры (24) и четвертое — по общему количеству (28). Однако его показатель ожидаемых ассистов (xA) составляет всего 1,9 — это говорит о том, что качество этих моментов оставляет желать лучшего.

В целом, визуальное ощущение его неэффективности подтверждается статистикой единоборств. В прошлом сезоне Салах выигрывал 40,7% дуэлей, а его дриблинг был успешен в 42,3% случаев. В этом сезоне цифры обвалились до 28% и 23,4% соответственно.

Мохаммед Салах globallookpress.com

У спада Салаха есть веские причины. Прежде всего, трагическая смерть его партнера по команде и друга Диогу Жоты. Мо признавался, что ему было «страшно» даже думать о возвращении на тренировочную базу. Кроме того, состав претерпел колоссальные изменения по сравнению с прошлым сезоном, и к этому нужно привыкнуть.

К тому же, он далеко не единственный игрок «Ливерпуля», который сдал в этом сезоне. На противоположном фланге Коди Гакпо играет так же нестабильно и блекло, но при этом нидерландец вышел в старте против «Лидса». Алексис Макаллистер и Ибраима Конате тоже продолжают попадать в состав, несмотря на неуверенную игру.

Прогнозы и ставки на футбол

Никто не мог предвидеть такой ситуации. Но будь то возраст, который берет свое, тактика «Ливерпуля», переставшая создавать ему комфортные условия, или комбинация этих факторов — факт остается фактом: Салах больше не та грозная сила, которой был раньше.

Проще говоря, его место в составе теперь под угрозой.