The Athletic разбирается, кто прав в конфликте Мохаммеда Салаха и Арне Слота.

В прошлый раз, когда Мохаммед Салах публично выразил недовольство тем, что его оставили в запасе, он ограничился всего семью словами.

«Если я заговорю — будет пожар», — бросил он на ходу после перепалки с Юргеном Клоппом у кромки поля, ожидая выхода на замену в матче против «Вест Хэма» на «Лондон Стэдиум» в апреле 2024 года.

Но вечером субботы на «Элланд Роуд» египтянин вышел из гостевой раздевалки и направился прямо к журналистам — и сразу стало ясно: молчать он не собирается.

На этот раз Салах остановился и высказал все, что накопилось. За более чем восемь лет в «Ливерпуле» он никогда так долго не говорил с британской прессой.

Все было подготовлено заранее — и «пожар» действительно разгорелся.

Он говорил о том, что чувствует себя «брошенным под автобус» клубом, что после подписания нового двухлетнего контракта в апреле обещания были нарушены, и что его сделали козлом отпущения за проблемы чемпиона в нынешнем сезоне.

Не дожидаясь вопроса об Арне Слоте, Салах сам заявил, что их отношения полностью разрушены. Более того, он рассказал, что попросил родителей приехать на игру с «Брайтоном» в следующую субботу, признав: это может стать его прощанием с «Энфилдом», потому что «кто-то не хочет меня в клубе». Он также не исключил возможный уход в январе. Слова были по-настоящему взрывоопасными.

Это не была истерика. Третий бомбардир в истории «Ливерпуля» говорил спокойно и уверенно. «Спасибо, ребята», — произнес он в конце впечатляющей семиминутной речи.

А когда Салах ушел, за ним осталось настоящее пылающее зарево.

Как будто у действующих чемпионов Премьер-лиги и без того было недостаточно проблем после жалких восьми очков из последних тридцати возможных. Теперь в клубе разгорается гражданская война между одним из величайших игроков в истории «Ливерпуля» и тренером, который отчаянно пытается спасти свою работу на фоне тревожного спада результатов.

Обида и разочарование Салаха понятны. После серии из 53 подряд матчей в основе «Ливерпуля» в чемпионате за 19 месяцев он три последних встречи начал на скамейке.

В драматичном матче с «Лидсом» (3:3) он не вышел на поле вовсе — точно так же, как и в игре с «Вест Хэмом» неделей ранее, а в середине недели против «Сандерленда» получил лишь 45 минут после перерыва.

Его самолюбие серьезно задето, и логика в его ощущении несправедливости есть. Он — единственный игрок, выходивший в стартовом составе в унизительных домашних поражениях от «Ноттингем Форест» и ПСВ, кто после этого оказался на скамейке.

Салах вынужден наблюдать за тем, как снова и снова ошибается Ибраима Конате — и невольно задается вопросом, почему с ним обращаются иначе. То же касается и Коди Гакпо, который стабильно играет ниже своих возможностей на левом фланге, но по какой-то причине неизменно сохраняет место в основе.

Но даже это не оправдывает решение Салаха нажать на «красную кнопку».

Он прекрасно понимает, какой вес имеют его слова, и то, что он обрушил все это после удручающего зрелища — как «Ливерпуль» умудрился упустить преимущества 2:0 и 3:2 на «Элланд Роуд», — было эгоистичным и неуважительным шагом. Это лишь добавило клубу негатива в тяжелый момент.

Учитывая, что через неделю он уезжает на Кубок Африки, действительно ли было так тяжело сдержаться, вместо того чтобы выносить «грязное белье» на публику?

Слова Салаха продемонстрировали поразительное отсутствие самокритики относительно его нынешней формы. «Я не знаю, почему это происходит со мной, — сказал он. — Я так много сделал для клуба. Мне не нужно каждый день бороться за место в составе, я его заслужил».

Нет, это так не работает. Свой статус нужно подтверждать снова и снова, и реальность такова: когда Слот усадил Салаха в запас на матч с «Вест Хэмом», возражений почти ни у кого не возникло. Причина проста — он был слишком незаметен: всего пять голов и три голевых передачи в 19 матчах во всех турнирах.

Слишком часто он находился на периферии игры. Он почти не угрожал чужим воротам, а соперники раз за разом использовали свободные зоны за его спиной, потому что он не возвращался помогать правому защитнику.

В прошлом сезоне Салах провел одну из величайших кампаний в истории английского футбола: 34 гола и 23 результативных передачи. Он — культовая фигура «Энфилда», человек, переписавший клубные рекорды с момента перехода из «Ромы» в 2017 году. Но это не дает право на поблажки. Особенно если ты зарабатываешь более 400 тысяч фунтов в неделю плюс бонусы.

Он сбился с курса, и, похоже, в 33 года время постепенно начинает брать свое.

Даже если улучшение результатов «Ливерпуля» нельзя назвать впечатляющим, факт остается фактом: команда выглядит лучше без Салаха в составе — одна победа и две ничьи после серии из трех поражений.

Последний раз Салах говорил с британской прессой чуть больше года назад после победы над «Саутгемптоном», когда заявил, что он «скорее вне клуба, чем внутри», ожидая нового контракта.

Тогда его вспышка была рассчитана на то, чтобы ускорить переговоры — и в итоге он добился своего.

Смогут ли генеральный директор футбольного департамента Fenway Sports Group Майкл Эдвардс и спортивный директор «Ливерпуля» Ричард Хьюз найти путь к примирению? Полетит ли Салах в понедельник в Милан на следующий матч Лиги чемпионов или окажется за бортом?

Если мосты восстановить не получится, уйти придется либо Салаху, либо Слоту. Учитывая продолжающуюся поддержку тренера со стороны владельцев, трудно представить, что они встанут на сторону игрока, который в последние месяцы выглядит как угасающая сила.

Возможно, переход в саудовскую Про-лигу уже в январе устроит всех. Но как же стремительно все рухнуло после весенних чемпионских празднований.

Если это все же окажется концом эпохи Салаха — после 250 голов в 420 матчах за «Ливерпуль» — то подобное расставание, в атмосфере столь острого конфликта, станет по-настоящему печальным финалом.