Эти 12 секунд стали олицетворением всего сезона «Ливерпуля». В среду вечром на «Энфилде» хозяева пытались вырвать победу в концовке матча с «Сандерлендом». Флориан Вирц сделал отчаянный навес в штрафную гостей, но мяч лишь чиркнул по голове Ибраимы Конате и прилетел прямо в руки Робину Руфсу.

Голкипер «Сандерленда» мгновенно заметил возможность добить пошатнувшегося чемпиона Премьер-лиги и длинным пасом отправил в прорыв Вильсона Изидора, который рванул со своей половины поля к воротам «Ливерпуля». В тот момент, когда казалось, что мяч неизбежно окажется в сетке, вышедший на замену Федерико Кьеза остановил его буквально на линии ворот и заодно спас «красных» от десятого поражения в 14 матчах.

Но хотя вмешательство игрока сборной Италии, возможно, и уберегло сезон «Ливерпуля» от падения на новое, совсем уж беспросветное дно, ничья 1:1 с новичком лиги не дала почти никаких признаков того, что главный тренер Арне Слот нашел противоядие от пугающего недомогания своей команды.

Всего несколько месяцев назад нидерландца превозносили как современное воплощение легендарного наставника «Ливерпуля» Боба Пейсли, который построил династию на «Энфилде», приняв бразды правления от харизматичного Билла Шенкли в 1970-х.

Однако в последние недели в некоторых кругах Слота все чаще сравнивают с Роем Ходжсоном, чье злополучное пребывание на посту тренера продлилось всего 31 матч, прежде чем он был уволен в сезоне 2010/11.

Конечно, такие сравнения нелепы, все-таки в прошлом сезоне «Ливерпуль» под руководством Слота стал чемпионом АПЛ.

Но невозможно игнорировать тот факт, что текущая статистика 47-летнего специалиста выглядит удручающе. Выиграв титул и потратив рекордные 450 миллионов фунтов на летнем трансферном рынке, многие называли команду Слота безоговорочным фаворитом текущей кампании.

Но теперь, когда треть дистанции уже позади, попытка «Ливерпуля» защитить корону выглядит все менее убедительной, а сам Слот — впервые в своей тренерской карьере — оказался под конкретным давлением.

Так что же пошло не так? И сумеет ли «Ливерпуль» преодолеть этот кризис?

Поражение от ПСВ стало «точкой кипения»

После впечатляющего домашнего поражения «Ливерпуля» и от ПСВ (1:4) в Лиге чемпионов на прошлой неделе призывы к увольнению Слота стали довольно оглушительными.

Тем не менее, Слот был привычно невозмутим, когда в последующие дни его засыпали вопросами о будущем, настаивая на том, что он по-прежнему сохраняет поддержку руководства «Ливерпуля», в том числе со стороны спортивного директора Ричарда Хьюза и директора по футболу Fenway Sports Group (FSG) Майкла Эдвардса.

«У нас те же разговоры, что и с момента моего прихода сюда. Мы продолжаем бороться, пытаемся стать лучше — это то, к чему мы все стремимся. Но содержание бесед осталось таким же, как и в начале моей работы», — сказал он в прошлую пятницу.

Один из источников сообщил, что поражение от ПСВ стало «переломным моментом» для некоторых людей внутри клуба. Хотя этот проигрыш и не предопределил судьбу Слота окончательно, он вызвал опасения, которые ранее не всплывали на фоне плохих результатов и слабой игры, предшествовавших этому матчу.

При этом «Ливерпуль» — не тот клуб, где привыкли рубить с плеча и часто менять тренеров. В руководстве признают, что спад команды лежит не только на плечах Слота. Даже несмотря на текущую серию неудач, процент побед нидерландца (63%) остается самым высоким среди всех тренеров в истории клуба, и он является всего лишь вторым наставником «красных» в эпоху Премьер-лиги, выигравшим титул.

Когда весной 2024 года руководство «Ливерпуля» занималось поиском преемника Юргена Клоппа, они составили 60-страничное досье, объясняющее, почему Слот является самым подходящим кандидатом, и представили ему эти данные у него дома в Зволле. Это тщательное исследование казалось пророческим, когда бывший босс «Фейенорда» с первой же попытки привел «Ливерпуль» к чемпионству.

Но теперь, выиграв лишь четыре из последних 14 матчей, Слот, похоже, утратил «дар царя Мидаса» (способность превращать все в золото).

Ничья с «Сандерлендом» означает, что «Ливерпуль» не смог выиграть три домашних матча подряд впервые с марта 2021 года, когда безвыигрышная серия достигла восьми игр. Тот факт, что нынешняя удручающая серия «красных» происходит при полных трибунах, а не при пустых, вызывает тревогу, хотя Слот отверг идею о том, что знаменитый стадион утратил свой «фактор страха».

Проблема точно не в «Энфилде». Но очевидно, что команды, которые играют с нами сейчас, думают, что могут добиться результата. И не просто думают — это было доказано в нынешнем сезоне. И даже те матчи, которые мы выиграли, подпитали уверенность других команд: мол, «хм, здесь можно что-то зацепить», потому что наши победы в начале сезона тоже не были легкими. Арне Слот Главный тренер «Ливерпуля»

Действительно, тот факт, что убедительных выступлений «Ливерпуля» в этом сезоне было крайне мало, должен беспокоить Слота больше, чем сами результаты.

В среду Слот заявил, что не удивлен тем, как «Сандерленд» подошел к игре, и все же его команда редко тревожила Руфса: лишь четыре из их 23 ударов пришлись в створ.

Возможно, самым убийственной деталью в тот вечер стали послематчевые комментарии Ле Бри. Француз намекнул, что его команда была ошарашена часто пассивной и тягучей игрой «Ливерпуля».

«Мы, может быть, были немного удивлены тем, что контролировали игру. Поэтому мы сказали игрокам верить в себя и давить сильнее, потому что забить было вполне реально», — сказал француз.

Поскольку вялые выступления «Ливерпуля» лишь придают смелости соперникам, аура непогрешимости чемпионов — и их главного тренера — сильно пострадала.

Слот — не единственный виновник ужасной серии «Ливерпуля»

Хотя форма «Ливерпуля» в этом сезоне оставляет желать лучшего, было бы лукавством утверждать, что все беды клуба лежат исключительно на совести Слота.

Несмотря на внушительную трансферную кампанию, составу «красных» не хватает глубины и баланса, как «Арсенала», который стал безоговорочным претендентом на титул. Сорвавшийся переход центрального защитника «Кристал Пэлас» Марка Гехи все больше выглядит стратегической ошибкой: и Конате, и капитан Вирджил ван Дейк в этом сезоне выглядят далекими от своей лучшей формы, а новичок Джованни Леони получил травму колена и выбыл до конца сезона.

Источники утверждают, что председатель «Пэлас» Стив Пэриш изначально принял предложение «Ливерпуля» в размере 35 млн фунтов и даже разрешил Гехи пройти медосмотр, но в последний момент вышел из сделки, не сумев найти ему замену.

Однако, если бы «Ливерпуль» начал действовать раньше, такого исхода можно было бы избежать.

В атаке «Ливерпулю», похоже, не хватает скорости и хитрости на флангах. Решение одобрить продажу Луиса Диаса за 75 млн евро, который уже забил 12 голов за «Баварию» в этом сезоне, теперь кажется все более опрометчивым. «Красные» изначально не хотели отпускать колумбийца, отвергая попытки «Барселоны» в начале лета, но в итоге приняли предложение «Баварии».

Один из источников сообщил, что игрок был «решительно настроен» покинуть «Энфилд», будучи открытым к новому вызову еще летом 2024 года. Учитывая это, возможность получить столь значительную сумму за игрока, которому в январе исполнится 29 лет, имело смысл с точки зрения бизнеса. Но решение не искать ему равноценную прямую замену, несомненно, навредило «Ливерпулю».

В клубе считали, что покупка еще одного опытного левого вингера может перекрыть путь талантливому подростку Рио Нгумоа, забившему в августе победный гол в драматичном матче с «Ньюкаслом» (3:2). Однако тот факт, что с тех пор 17-летний игрок провел на поле всего 41 минуту в АПЛ, говорит о том, что он, по понятным причинам, пока не готов быть игроком основы на высшем уровне.

Проблемы «Ливерпуля» на флангах, возможно, были бы менее заметны, если бы Александеру Исаку не понадобилось так много времени на адаптацию после своего скандального перехода из «Ньюкасла» за 125 млн фунтов.

Однако 26-летний футболист поплатился за решение устроить забастовку ради трансфера в «Ливерпуль». Швед по-прежнему испытывает проблемы, забив всего два гола в 12 матчах во всех турнирах.

Исака уже начали сравнивать с Фернандо Торресом, у которого был такой же неубедительный старт карьеры в «Челси» после перехода из «Ливерпуля» за 50 млн фунтов в 2011 году. Трансфер испанца в итоге стал одним из главных провалов в истории Премьер-лиги.

Источники, знакомые с работой селекционного отдела «Ливерпуля», утверждают следующее: данные показывают, что нападающие редко восстанавливаются после провального первого сезона в новом клубе. Хотя пример Роберто Фирмино (забил лишь один гол в первых 25 матчах за «Ливерпуль») служит доказательством того, что некоторые форварды все-таки способны заиграть после непростого старта.

Конечно, на фоне всех игровых трудностей «Ливерпуля» нужно отметить и то, что Слоту приходится вести команду через трагедию после смерти любимца публики Диогу Жоты. Нидерландец неоднократно давал понять, что ни он, ни игроки не хотят использовать смерть португальца как оправдание. Но, хотя невозможно количественно оценить влияние потери Жоты, будет справедливо предположить, что это сказалось на команде.

Мохаммед Салах, чей спад в этом сезоне стал еще одной головной болью для Слота, разрыдался прямо на поле после победы над «Борнмутом» в первом туре на «Энфилде». А защитник Энди Робертсон не мог сдержать эмоций, говоря о смерти Жоты после выхода сборной Шотландии на чемпионат мира.

Эта ситуация не снимает со Слота или его игроков всей ответственности, но она дает определенное смягчающее обстоятельство и делает дискуссию вокруг будущего главного тренера еще более неприятной и неудобной.

Неделя на спасение?

Перед гостевым матчем с «Вест Хэмом» в минувшее воскресенье бывший защитник «красных» Джейми Каррагер заявил, что у Слота есть «неделя на спасение».

В своей колонке для The Daily Telegraph Каррагер написал: «Если команда наберет меньше семи очков, это сделает и без того неприемлемую ситуацию просто невыносимой».

Хотя Каррагер, конечно, не является барометром настроений внутри «Энфилда», его аргумент выглядел здравым: матчи против «Вест Хэма», «Сандерленда» и «Лидса» давали «Ливерпулю» шанс наконец-то прийти в себя.

Победа над «Лидсом» в субботу позволит Слоту и его команде достичь отметки в семь очков на этом отрезке. Вероятно, этого хватит, чтобы немного ослабить давление. По крайней мере, до сложного матча Лиги чемпионов против «Интера» на «Сан-Сиро».

И хотя в среду вечером «Энфилд» порой волновался, повторения громкого недовольства, последовавшего за поражением от ПСВ (когда по стадиону разносился свист), не случилось. В матче с «Вест Хэмом» было заметно, что болельщики распевали имя Слота еще до того, как его команда повела со счетом 2:0.

Эта демонстрация верности, вероятно, повторится, когда «Ливерпуль» отправится на «Элланд Роуд». Там их ждет встреча с «Лидсом», окрыленным впечатляющей победой над «Челси» (3:1).

Однако, если Слот не сможет найти ответы, в которых его команда так отчаянно нуждается, даже у самых преданных его сторонников может не остаться иного выбора, кроме как изменить свое мнение.