GOAL рассуждает о будущем главного тренера «Ливерпуля» Арне Слота на фоне ужасного спада команды.

You’ll Never Walk Alone? Болельщики «Ливерпуля» начали уходить с «Энфилда» задолго до того, как арбитр Энди Мэдли дал финальный свисток в провальном матче против «Ноттингем Форест» в минувшую субботу. Они прекрасно понимали, что после гола Моргана Гиббса-Уайт за 12 минут до конца игры их команда уже не сможет совершить камбэк.

Правда в том, что ощущение безнадежности возникло гораздо раньше — сразу после первого пропущенного гола. Эта команда внезапно осталась без стержня.

В прошлом сезоне, когда «Ливерпуль» завоевал титул АПЛ, команда набрала в общей сложности 23 очка в матчах, где уступала в счете по ходу матча. В нынешнем «красные» пока ни разу не сделали этого.

Итог: шесть поражений в 12 турах АПЛ. Субботнее от «Форест» стало самым унизительным.

Несмотря на то что «Ноттингем Форест» начал тур в зоне вылета, он без труда разгромил действующих чемпионов на их поле. Незадолго до завершения матча команда Шона Дайча явно наслаждалась моментом: фанаты требовали четвертый гол и издевательски скандировали «Тебя уволят утром! », обращаясь таким образом к Арне Слоту.

Конечно, его не уволили. Слот по-прежнему возглавляет «Ливерпуль», однако уже через несколько дней его команду ждал еще один ужасный вечер на «Энфилде». На этот раз они проиграли ПСВ — матч Лиги чемпионов завершился со счетом 4:1 в пользу нидерландского клуба.

Теперь остается только предполагать, что еще должно произойти, прежде чем владельцы «Ливерпуля» вмешаются в ситуацию.

Исак превращается в серьезную проблему

Том Вернер присутствовал на матче в субботу, и теперь президент «Ливерпуля» прекрасно осознает масштаб происходящего.

Американец явно надеялся увидеть, как команда перезапустит сезон с помощью Александера Исака, который неожиданно вышел в стартовом составе вместо Юго Экитике.

Но вместо этого он стал свидетелем коллективного «развала», как позже откровенно признал капитан команды Вирджил ван Дейк.

Исак, за которого клуб заплатил 125 миллионов фунтов, был настолько плох, настолько бесполезен, что фанаты вдруг начали тосковать по Дарвину Нуньесу — расточительному, но постоянно создающему хаос форварду, способному хоть на что-то.

Исак же, напротив, не предложил абсолютно ничего. Швед коснулся мяча всего 14 раз, прежде чем его заменили на 68-й минуте.

Испытывать сочувствие к форварду сборной Швеции, конечно, трудно. Сейчас он расплачивается за то, что прибыл на «Энфилд» в ужасном физическом состоянии.

Но именно поэтому решение Слота поставить его в старт оказалось еще более странным.

Время и терпение заканчиваются

Исак должен был сыграть как минимум два раза за сборную Швеции во время международной паузы, но после выхода на замену в матче против Швейцарии он так и не появился на поле во второй игре— против Словении. Главный тренер шведской команды Грэм Поттер боялся, что Исак получит предупреждение, которое не позволило бы ему сыграть полуфинале плей-офф квалификации ЧМ против Украины.

Так почему же невероятно посредственный Исак (на данном этапе) оказался в основе вместо полностью готового Экитике, который всего неделю назад забил свой первый гол за сборную Франции?

Слот почти прямо ответил на этот вопрос до игры: «Ливерпуль» настолько отчаянно пытается помочь Исаку набрать форму, что готов давать ему игровое время даже в ситуации, когда его партнеру готовы гораздо лучше.

«Сегодня утром я говорил с тренерами по физподготовке о том, что лучше для Алекса — не для "Ливерпуля" — чтобы он как можно быстрее набрал форму. Мне всегда нужно искать баланс между тем, что лучше для него, и тем, что лучше для для команды.

Я знаю, что на 100% готовый Александер Исак — огромный, огромный, огромный плюс для этой команды. Но чтобы он достиг этого, ему могут понадобиться минуты, которые сейчас, возможно, больше заслуживает другой игрок. Если мы приведем Алекса в порядок, он снова станет тем, кем был в "Ньюкасле". На это уйдет немного времени», — сказал Слот в прошлую пятницу.

Это признание прозвучало поразительно откровенно, учитывая, что и времени, и терпения на «Энфилде» становится всё меньше.

Загадочная нехватка игрового времени у Гомеса

Можно понять, почему «Ливерпуль» так отчаянно хочет, чтобы вложенные в Исака время, деньги и терпение начали приносить дивиденды, но выпускать его в стартовом составе имеет смысл лишь тогда, когда он способен приносить пользу.

Сейчас у «красных» и так достаточно «пассажиров», поэтому нет смысла брать на борт еще одного.

Посыл, который это всё отправляет команде, тоже ужасен. Можно лишь представить разочарование Экитике, когда он узнал, что вместо него сыграет практически неподвижный Исак.

Впрочем, Джо Гомес, вероятно, был не менее раздражен в тот субботний день.

Из-за травм Коннора Брэдли и Джереми Фримпонга многие были уверены, что многофункциональный Гомес выйдет на позиции правого защитника.

Это позволило бы Доминику Собослаи, лучшему игроку «Ливерпуля» в этом сезоне, сыграть в центре поля, на своем привычном месте.

Однако венгра снова отправили в защиту, тогда как Гомес провел весь матч на скамейке. В результате его суммарное игровое время в Премьер-лиге в этом сезоне — всего 43 минуты. И это по-настоящему поражает, учитывая непрерывно катастрофические выступления Ибраима Конате.

Слот намекал на многолетние проблемы Гомеса с физической формой: «По-моему, за этот год он лишь дважды провел на поле все 90 минут. Если мы хотим сохранить его доступным дольше, рисковать и ставить его в семи матчах за 22 дня — возможно, неправильно».

И это правда. Но суть в том, что Гомес, по сути, вообще не играет, и мы должны понимать, почему так происходит.

Либо англичанин физически больше не тянет уровень АПЛ, либо Слот просто не считает, что он способен играть даже вместо постоянно допускающего ошибки Конате, который подарил (ужасным приемом мяча без какого-либо давления со стороны соперника) «Форест» угловой, после которого гости открыли счет.

Разумеется, еще одна огромная проблема заключается в том, что сейчас у ворот «Ливерпуля» регулярно возникают опасные моменты после угловых.

Суета в обороне

Гол Мурильо на 33-й минуте на «Энфилде» вызвал бурю споров: момент выглядел очень похожим на тот, что привел к отмене гола Вирджила ван Дейка в матче против «Манчестер Сити» двумя неделями ранее.

Но он также обнажил шокирующую неспособность «Ливерпуля» справляться с подачами в свою штрафную. В этом сезоне команда пропустила уже девять мячей после стандартов — столько же, сколько за весь предыдущий. Серьезную тревогу вызывает полное отсутствие понимания, как это исправить.

По статистике ван Дейк остается лучшим в Премьер-лиге по количеству выигранных верховых единоборств, а Конате входит в топ-10 игроков по этому показателю (3,5 в среднем за матч — на уровне Дэна Бёрна и Габриэла Магальяйнса). Однако сейчас игроки «Ливерпуля» реагируют на скидки и подборы слишком медленно, а напряжение и тревога среди болельщиков при каждом угловом, штрафном или даже вбросе из аута — неизбежное отражение той неуверенности, которую они видят на поле.

«Не думаю, что перед стандартами среди игроков чувствуется нервозность. Мы до этого заблокировали все подачи [до гола Мурильо]. Но в целом мы были просто ужасны в борьбе, в стыках, в борьбе за вторые мячи. Слишком суетливы.

Сейчас ситуация очень, очень тяжелая, и нам нужно выкарабкиваться», — сказал заметно рассерженный ван Дейк после поражения от «Форест».

Защита титула уже провалена

Соперники постоянно используют длинные передачи, чтобы обходить начальный прессинг «Ливерпуля», и делают это весьма успешно.

Тревожнее всего то, что Слот открыто признал: он пока не придумал, как противодействовать этому довольно примитивному, но крайне эффективному способу взламывать оборону. Но найти решение он обязан — и как можно скорее.

Те, у кого после поражения на «Этихаде» еще оставались сомнения в том, что защита титула провалена, теперь точно не питают иллюзий. Лига чемпионов стала главным и, по сути, единственным направлением, где «Ливерпуль» может добиться успеха в этом сезоне.

Хорошая новость — в еврокубках команда Слота выглядит гораздо лучше, чем на внутренней арене. После четырех туров «красные» находятся в достаточно комфортной позиции, чтобы напрямую выйти в 1/8 финала, где, вероятно, получат не такого сложного соперника, как в прошлом сезоне, когда им пришлось играть против «Пари Сен-Жермен».

Именно неплохие результаты в Лиге чемпионов — одна из главных причин, по которой позиция Слота всё еще относительно безопасна, несмотря на ужасную форму в АПЛ. Еще одна — прошлогодний триумф в чемпионате.

Можно сколько угодно слушать людей вроде Рио Фердинанда, которые пытаются убедить, что давление на Слота сейчас должно быть таким же, как на Рубена Аморима, но их ситуации двух катастрофически отличаются: Слот выиграл чемпионат в свой первый сезон на «Энфилде», тогда как Аморим привел «Юнайтед» к худшему финишу в истории Премьер-лиги и пока не показывает признаков серьезного прогресса.

«Надо помочь друг другу выбраться из этого бардака»

Однако отрицать давление на Слота невозможно. Летом ему дали огромные деньги на трансферы, и нынешний состав — в полном смысле его команда. Даже с учетом травм, игра и результаты ужасают. Более того, игроки выглядят не только потерянными, но и пугающе безвольными — того боевого характера, который был виден в прошлом сезоне, почти не осталось.

Эпизод, когда Неко Уильямс буквально пронесся через Алексиса Макаллистера перед вторым голом «Форест», был действительно тревожным — это симптом того, что в последние недели и месяцы «Ливерпуль» уступает едва ли не в каждом единоборстве на любом участке поля.

Конечно, мы понятия не имеем, насколько тяжело на команду давит смерть Диогу Жоты. Ван Дейк еще до полного развала «Ливерпуля» предупреждал, что этот сезон будет крайне сложным — команда по-прежнему находится в ужасном эмоциональном состоянии.

Тем не менее капитан признал: игроки подводят не только себя, но и тренера. Звезды вроде Мохаммеда Салаха могут быть далеки от своей лучшей формы, но настоящий шок вызывает общий спад интенсивности.

«Сначала смотришь на себя, а потом помогаешь другим. Ты помогаешь команде выбраться из этого бардака, потому что сейчас это именно бардак — это факт», — сказал Ван Дейк.

Но неоспорим и другой факт: футбол — жестокая игра, где всё решают результаты. И если Слот не сможет остановить падение команды и поставит под угрозу попадание в Лигу чемпионов в следующем сезоне, его положение станет неустойчивым. Деньги управляют футбольным миром, и ответственность всегда ложится на тренера.

Тем не менее точка невозврата еще не пройдена. Слухи о возможных преемниках уже циркулируют, но у Слота всё еще есть время спасти сезон — многое может изменить серия хороших результатов в ближайшие несколько месяцев.

Единство в такие моменты имеет большое значение, но, как мы увидели в субботу на «Энфилде», часть болельщиков начинает терять веру. Сейчас, как никогда прежде за время работы Слота в «Ливерпуле», девиз You’ll Never Walk Alone проходит настоящее испытание.