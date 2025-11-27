ПСВ приехал на «Энфилд», где ещё недавно страдали «Барселона» и «Сити», и спокойно забрал разгромную победу, вписав ещё одну главу в затянувшийся кризис команды Арне Слота. Девятое поражение в двенадцати матчах, третье подряд с разницей в три мяча — уже не серия, а системная поломка.

Результат матча Ливерпуль Ливерпуль 1:4 ПСВ Эйндховен 0:1 Иван Перишич 6' пен. 1:1 Доминик Собослаи 16' 1:2 Гус Тиль 56' 1:3 Коухаиб Дриош 73' 1:4 Коухаиб Дриош 90+1' Ливерпуль: Георгий Мамардашвили, Ибраима Конате ( Федерико Кьеза 76' ), Вирджил ван Дейк, Милош Керкез, Доминик Собослаи, Кёртис Джонс, Райан Гравенберх, Алексис Мак Аллистер, Мохамед Салах, Уго Экитике ( Александер Исак 61' ), Коди Матес Гакпо ПСВ: Матей Коварж, Анасс Салах-Эддин, Ярек Гасёровский, Серджино Дест, Гус Тиль ( Рикардо Пепи 69' ), Исмаэль Сайбари, Иван Перишич ( Коухаиб Дриош 69' ), Джой Веерман, Мауро Жуниор, Йерди Схаутен, Деннис Ман ( Эсмир Байрактаревич 88' ) Жёлтая карточка: Вирджил ван Дейк 17' (Ливерпуль)

Статистика матча 9 Удары в створ 6 9 Удары мимо 1 63 Владение мячом 37 11 Угловые удары 4 0 Офсайды 3 9 Фолы 9

Если для Слота и было какое-то «минимальное ТЗ» на этот вечер, то его суть была в том, чтобы не пропустить первыми. На табло шла шестая минута, когда всё уже пошло по старому сценарию.

После второго подряд углового ПСВ подача Вермана полетела на ближнюю штангу, где Вирджил ван Дейк внезапно поднял руку высоко над головой и сыграл ею в мяч. Апелляции к тому, что голландца толкнул Схаутен, не впечатлили ни главного арбитра, ни ВАР. К «точке» подошёл Иван Перишич и спокойно развёл мяч и Мамардашвили по разным углам.

Гол Перишича

Снова ранний гол в свои, снова матч, который приходится переворачивать. В десяти из последних двенадцати встреч «Ливерпуль» начинал именно так.

Гол Собослаи и перекладина Ван Дейка

На этот раз команда хотя бы ответила. Макаллистер и Гакпо наконец придали атакам хоть какую-то злость и прямоту. На 16-й минуте аргентинец нашёл передачей Гакпо слева, тот сместился под правую, пробил — Ковар отбил перед собой, и Доминик Собослаи спокойно добил в пустые ворота.

Эмоции Доминика Собослаи после гола

Стадион выдохнул, и какое-то время это был узнаваемый «Ливерпуль». Агрессивный контрпрессинг, давление на штрафную, эмоции трибун. Вскоре ван Дейк после корнера Салаха выиграл верх и отправил мяч в перекладину, сантиметры отделили от мгновенного камбека.

Но были и тревожные сигналы. Фол ван Дейка на Сайбари у своей штрафной, спасительный сейв Мамардашвили и отменённый гол из-за офсайда того же Сайбари. ПСВ напоминал, что будет наказывать за каждую ошибку. Экетике успел попросить пенальти и выжать ещё один опасный момент, но до перерыва счёт так и не изменился.

Обвал во втором тайме

С начала второго тайма стало ясно, что ПСВ приехал не за героической ничьей, а за полноценной победой. Голландцы спокойнее обращались с мячом, «Энфилд» нервничал всё сильнее, а ошибки хозяев в обороне множились. Самый показательный эпизод — рискованный пас верхом Кёртиса Джонса поперёк своей штрафной. Вместо партнёра он нашёл Сайбари, и только неидеальное решение форварда (попытка перекинуть Мамардашвили, а не отдать на подключившегося Перишича) спасло «Ливерпуль» от второго гола в тот момент.

Однако вскоре ПСВ всё равно добился своего. Опорник Мауро Жуниор без особого сопротивления убрал с пути Салаха в центре, увидел дыру между ван Дейком и Конате и постелил идеальный пас в эту щель. Гус Тиль выскочил к воротам раньше Керкеза и одним касанием пробил мимо Мамардашвили.

Гус Тиль

Слот попытался реагировать, но в момент, когда нужен был рывок, сломался Экетике, вместо него вышел Исак. Собослаи успел ещё раз щёлкнуть из-за пределов штрафной, кипер отбил, а Гакпо с убойной позиции пробил головой выше. Вместо 2:2 «Ливерпуль» сразу же получил в свои ворота.

Третий гол ПСВ вырос из эпизода, который идеально описывает нынешний «Ливерпуль». Всё, что может пойти не так, идёт не так. Ибраима Конате промахнулся мимо, казалось бы, простой передачи. Мяч прошёл у француза под ногой, а Рикардо Пепи влетел в штрафную. Американец пробил в штангу, но первым на отскоке оказался Коухаиб Дриош и добил мяч в сетку.

Дриош празднует гол

Слот, как и в матче с «Ноттингемом», снял центрального защитника ради дополнительного форварда, но это ничего не дало в атаке, а у гостей появился шанс на разгром. В компенсированное время ПСВ провёл образцовую контратаку, Дриош сместился к линии штрафной и в касание положил мяч в правый угол. 1:4, над «Энфилдом» — гул свиста, перемешанный с вялым «You’ll Never Walk Alone» тех, кто всё-таки досидел до конца.

Игроки ПСВ празднуют гол

Кризис без проблеска на горизонте

Если в середине осени можно было говорить о «случайном спаде», то сейчас в такие сказки едва ли кто-то поверит. Девять поражений в двенадцати матчах, три подряд — с разницей в три мяча, впервые с начала 90-х команда пропускает по три и больше в трёх играх подряд. «Энфилд», который десятилетиями был крепостью и убежищем, превратился в удобный выезд. За пять дней здесь гости праздновали (разгромные!) победы в чемпионате и Лиге чемпионов.

Симптомы одни и те же: команда хронически пропускает первой и теряет эмоциональный контроль, защита в ключевые моменты рассыпается от простых передач и стандартов, лидеры атаки вроде Салаха выглядят тяжёлыми и нервными, а дорогие новички вроде Исака вообще не выглядят никак. Турнирное положение в Лиге чемпионов пока не критическое, но тревожное. «Ливерпуль» проваливается вниз общей таблицы, впереди выезды к «Интеру» и «Марселю», а лишь в последний игровой день — домашняя игра с «Карабахом», должна была стать поводом для ротации, но теперь, похоже, будет решающей.

Слот после игры говорил, что до перерыва «Ливерпуль» провёл хороший отрезок и мог повести. Возможно, так и есть. Но пока каждый такой «неплохой отрезок» тонет в волне собственных ошибок, вопросы звучат всё настойчивее. И не только о том, как вылезти из этого пике, но и о том, будет ли именно Арне Слот тренером, который попробует это сделать.