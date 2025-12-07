На «Эланд Роуд» снова случился матч, в котором логика жила недолго. «Ливерпуль» дважды держал игру за горло, вёл 2:0 и 3:2 в добавленное время — и всё равно открыл дверь для соперника. «Лидс» пережил провал середины второго тайма, включил безумную энергию и вырвал ничью в день, когда проблемы «Ливерпуля» наконец показали себя в полный рост — и не только на поле.

Результат матча Лидс Лидс 3:3 Ливерпуль Ливерпуль 0:1 Уго Экитике 48' 0:2 Уго Экитике 50' 1:2 Доминик Калверт-Льюин 73' пен. 2:2 Антон Стах 75' 2:3 Доминик Собослаи 80' 3:3 Ао Танака 90+6' Лидс: Лукас Перри, Джо Родон, Паскаль Стрёйк, Джейден Богл ( Себастиан Борнау 90' ), Яка Бийол ( Бренден Ааронсон 65' ), Антон Стах, Этан Ампаду ( Жоэль Пироэ 87' ), Илия Груев ( Ао Танака 65' ), Габриэль Гудмундссон, Доминик Калверт-Льюин, Ноа Окафор ( Вильфред Ньонто 65' ) Ливерпуль: Алисон, Милош Керкез, Ибраима Конате, Вирджил ван Дейк, Конор Брэдли ( Алексис Мак Аллистер 68' ), Флориан Вирц ( Джо Гомес 68' ), Доминик Собослаи, Кёртис Джонс, Райан Гравенберх, Уго Экитике ( Александер Исак 84' ), Коди Матес Гакпо ( Ватару Эндо 83' ) Жёлтые карточки: Джейден Богл 20', Габриэль Гудмундссон 26', Паскаль Стрёйк 89' — Конор Брэдли 45+3', Вирджил ван Дейк 81', Джо Гомес 90+1'

Статистика матча 5 Удары в створ 7 5 Удары мимо 5 45 Владение мячом 55 5 Угловые удары 4 2 Офсайды 2 14 Фолы 14

Стартовый отрезок обещал одно, а получилось вообще другое. «Лидс» агрессивно начал, нанёс три удара за первые пять минут и словно пытался продолжить ту же игру, что в матчах с «Сити» и «Челси». Но после стартового всплеска игра закрылась. Для «Ливерпуля» это был редкий комфорт Слот наконец получил паузу от привычного хаоса последних недель, команда аккуратно держала мяч, а единственным серьёзным эпизодом стал удар Кёртиса Джонса в перекладину.

Второй тайм всё обнулил. На 48-й минуте Джо Родон подарил мяч сопернику ужасным поперечным пасом. Юго Экитике эту вежливость не проигнорировал, первым касанием убрал Ампаду, вторым — вколотил мяч мимо Перри. Ещё три минуты — и уже 0:2. На этот раз ошибся Гудмунссон, позволив Конору Брэдли догнать, который все уже видели за пределами поля. Навес, борьба, Экитике снова первый на мяче, на этот раз левой ногой отправил мяч в сетку.

Юго Экитике globallookpress.com

Время Юргена Клоппа вспомнилось само собой, раньше на этом отрезке матча «Ливерпуль» просто выключал свет сопернику. Но сейчас у этой команды другая привычка — оставлять матч с интригой до самого конца, иногда вопреки здравому смыслу. Реанимировал игру Ибраима Конате. Вместо того чтобы просто сопроводить Ньонто к лицевой и загнать эпизод в тупик, он пошёл в подкат, задел ногу итальянца и не оставил вариантов ВАР. Поставленный после просмотра пенальти стала переломом матча. Калверт-Льюин спокойно пробил, и стадион заревел так, словно кто-то включил звук на максимум.

Доминик Калверт-Льюин globallookpress.com

Через две минуты «Эланд Роуд» уже разрывало от эйфоции. Ньонто и Эронсон разорвали фланг, американец тонко отрезал передачей центр, и Антон Штах вонзил мяч в ближний угол без лишних касаний. С 0:2 на 2:2 за два вздоха, и все прошлые беды «Лидса» на этот короткий отрезок будто исчезли.

Антон Штах globallookpress.com

«Ливерпуль» всё же нашёл в себе силы на ещё один рывок. Ван Дейк проверил Перри мощным ударом, а затем Гакпо хитрым пасом нашёл Макаллистера. Тот пропустил мяч дальше, под рывок Собослаи, и венгр оформил идеальный удар в дальний угол. На табло 2:3, играть чуть больше десяти минут — идеальный момент, чтобы показать, что команда чемпиона ещё умеет закрывать матчи. Оказалось, не умеет.

Гол Доминика Собослаи globallookpress.com

Последний угловой «Лидса» в добавленное время превратился в ещё один кошмар для обороны гостей. Мяч пролетел мимо нескольких игроков, отскочил на дальнюю — и Ао Танака, герой матча с «Челси», повторил трюк. Ударом с левой прошил плотную толпу в штрафной. 3:3. «Эланд Роуд» не верил в происходящее, Фарке ждал объятий от своей команды, а Слот в который раз за сезон смотрел на табло со смесью удивления и усталости.

Ао Танака globallookpress.com

«Ливерпуль» теряет не только очки. Он теряет стабильность — и Салаха

Если смотреть только на счёт и таблицу, можно говорить про «кризис формы», «усталость» или «перестройку». Но системна трещина «Ливерпуля» стала очевидной ещё до выезда в Лидс. За 90 минут мы увидели всё то, что преследует команду последние месяцы.

Конате снова «на месте преступления». Лишний подкат вместо контроля, фол — и поворот матча. Команда, которая создаёт достаточно, чтобы выигрывать, но не может дожать соперника, когда надо просто грамотно доиграть матч.

И над всем этим весь вечер молча сидел Мохамед Салах. Третий матч подряд без выхода в стартовом составе, на этот раз — вообще без единой минуты на поле. Символическая картина: сезон, когда «Ливерпуль» цепляется за каждый балл, а его главный игрок последних лет смотрит на всё со скамейки, будто бы уже и не является частью команды. Но настоящий взрыв случился после финального свистка. Салах не стал дипломатично реагировать на такой жест тренера. Он честно сказал, что чувствует себя «выброшенным под автобус», что его делают крайним за проблемы команды, что обещания, данные летом, не были выполнены. И самое тяжёлое — признание, что у него больше нет отношений с тренером, хотя ещё недавно он говорил об Арне Слоте совсем иначе.

Мохамед Салах globallookpress.com

По сути, это было публичное заявление о том, что Салаху не рады в команде. Египтянин привёл простой, но очень точный пример. Когда Гарри Кейн не забивал десять матчей подряд, вокруг звучало: «Он обязательно раскроется, он своё ещё забьёт». Когда проседает Салах, разговор сразу идёт о том, что его нужно усадить на лавку.

Сейчас он не просто недоволен своей ролью. Он вслух допускает, что матч с «Брайтоном» может стать для него прощальным на «Энфилде» и, возможно, вообще последним в футболке «Ливерпуля». Человек, который только что подписал новый контракт, выигрывал клубу чемпионство вдруг говорит: «Я не знаю, что будет дальше. И не понимаю, почему всё должно заканчиваться так».

Арне Слот globallookpress.com

Для Слота это удар куда серьёзнее, чем пропущенный мяч от Танаки. В АПЛ ещё много матчей и всегда есть следующая неделя. Разлом в отношениях с футболистом такого статуса — это история на долгие месяцы. Даже если Салах останется до конца сезона, каждый его выход на поле теперь будет считываться через призму сказанного. Герой, которого отодвинули? Легенда, которую перестали слушать?

С точки зрения раздевалки это тоже не мелочь. Игроки отлично понимают, кто сколько сделал для клуба, и видят, как с этим человеком обращаются сейчас. Где-то это рождает сомнения, где-то сочувствие, а где-то и внутренний вопрос к тренеру: «А со мной завтра может быть то же самое? ».

Календарь и таблица АПЛ

И всё это — на фоне страшной статистики. Четыре победы в последних пятнадцати матчах, а команда держится рядом с зоной Лиги чемпионов скорее по инерции и благодаря плотности таблицы.