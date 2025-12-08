Planetfootball разбирает, кто первым попытается воспользоваться кризисом отношений между Салахом и «Ливерпулем».

Будущее Мохаммеда Салаха в «Ливерпуле» вновь оказалось под пристальным вниманием после резонансного интервью, последовавшего за драматичной ничьей «красных» с «Лидсом» (3:3).

Египтянин третий матч подряд остался в запасе у Арне Слота и так и не вышел на поле, а действующие чемпионы Премьер-лиги растеряли преимущество сначала 2:0, а затем 3:2 на «Элланд Роуд».

После игры автор 250 голов в 420 матчах за «Ливерпуль» заявил...

Мне кажется, абсолютно очевидно, что кто-то хочет возложить всю вину на меня. Я много раз говорил, что у меня хорошие отношения с тренером, а теперь вдруг у нас их нет. Я не понимаю, почему. Похоже, клуб просто бросает меня под автобус — так я себя чувствую. Я всегда буду поддерживать этот клуб. Мои дети всегда будут его поддерживать. Я люблю его всем сердцем и всегда буду любить. Но такая ситуация для меня неприемлема. Я не понимаю, почему так происходит. Будто меня снова и снова подставляют. Я не считаю себя проблемой. Я сделал так много для этого клуба. Я не должен каждый день доказывать свое право на место в составе — я его заслужил. Я заслужил свое место. Мохаммед Салах нападающий «Ливерпуля»

В прошлом сезоне Салах забил 29 голов в Премьер-лиге и помог «Ливерпулю» завоевать титул в дебютном сезоне Слота. Но в нынешней кампании форвард заметно сбавил, что совпало с общим спадом команды, не сумевшей выйти на уровень прошлогоднего чемпионского рывка.

После следующего матча с «Брайтоном» Салах покинет «Энфилд» и присоединится к сборной Египта на Кубке Африки. Но вернется ли он обратно? И кто вообще может его подписать?

Мы оценили четыре наиболее реалистичных варианта для легенды «Ливерпуля» — от самого вероятного к наименее возможному.

1. «Аль-Иттихад»

Самым вероятным направлением для Салаха кажется Саудовская Про-лига. Представители Саудовской Аравии уже несколько лет пытаются заполучить египтянина — и сейчас у них, возможно, лучший шанс заполучить 33-летнего форварда.

«Аль-Иттихад» globallookpress.com

Как сообщил источник iNews, «несколько влиятельных фигур в PIF (Государственный инвестиционный фонд Саудовской Аравии) и внутри Про-лиги уверены, что инициатива теперь на их стороне. Форма Мо, его недовольство отсутствием в стартовом составе, необходимость перемен в "Ливерпуле" и переизбыток нападающих — все это толкает его к переезду на Ближний Восток».

В 2023 году «Ливерпуль» уже отклонил предложение «Аль-Иттихада» в размере £150 млн — и понятно, что сейчас речь пойдет о куда меньшей сумме. Тем не менее, саудовский клуб остается одним из главных претендентов на подписание легенды «красных» уже в январе.

2. «Аль-Хиляль»

«Аль-Хиляль», который сейчас занимает второе место в чемпионате Саудовской Аравии под руководством Симоне Индзаги, также фигурирует среди возможных вариантов, если Салах все же покинет «Ливерпуль».

Симоне Индзаги — главный тренер «Аль-Хиляля» globallookpress.com

Помимо очевидной финансовой составляющей, многие отмечают: арабский футболист в исламской стране стал бы мегазвездой масштаба, превосходящего даже тот уровень обожания, который получает Криштиану Роналду.

Есть и еще один аргумент — воссоединение с Дарвином Нуньесом, который летом перебрался в «Аль-Хиляль». Салах всегда ценил игру рядом с уругвайцем и явно скучает по его энергетике в этом сезоне.

3. «Сан-Диего»

А может ли США стать новым домом для Салаха? Теоретически да, хотя это почти наверняка потребовало бы от Мохаммеда снижения нынешней зарплаты — сейчас она оценивается примерно в £20,8 млн в год.

«Сан-Диего» globallookpress.com

Почему именно «Сан-Диего»? Новый клуб MLS, дебютировавший в 2025 году, громко заявил о себе, выиграв регулярный сезон Западной конференции и дойдя до полуфинала плей-офф.

Владельцем «Сан-Диего» является британско-египетский предприниматель Мохаммед Мансур. Миллиардер ранее открыто говорил о желании привлечь топовых игроков уровня Кевина Де Брёйне и Мохаммеда Салаха. И сейчас момент может оказаться идеальным.

4. «Галатасарай»

По данным издания Fichajes, действующий чемпион Турции «Галатасарай», недавно подписавший нигерийского форварда Виктора Осимхена, готов предложить Салаху контракт на сумму около £15 млн.

Лерой Зане и Виктор Осимхен globallookpress.com

Этот вариант позволит египтянину остаться в Лиге чемпионов и выступать за команду, где уже блистают такие звезды, как Осимхен, Лерой Зане и Мауро Икарди.

Прогнозы и ставки на футбол

Для Салаха это может стать краткосрочным решением: он сохранит игровой тонус и форму перед важнейшей кампанией сборной Египта на чемпионате мира следующим летом.