GOAL составил рейтинг лучших летних трансферов в английской Премьер-лиге.
Мы добрались до Рождества и приближаемся к экватору сезона в английской Премьер-лиге. Пришло время оглянуться на первую половину кампании, которая подарила немало неожиданных сюжетных поворотов. Также это идеальный момент, чтобы оценить летние трансферы топ-клубов.
АПЛ снова опередила остальную Европу, в совокупности потратив на новых игроков более трех миллиардов фунтов и заодно побив свой предыдущий рекорд (2,36 млрд фунтов), установленный в 2023 году.
Действующий чемпион, «Ливерпуль», разумеется, внес значительный вклад в эти расходы, дважды побив трансферный рекорд британского футбола: сначала «красные» подписали Флориана Вирца из «Байера» за 116 млн фунтов, а затем Александера Исака из «Ньюкасла» 125 млн. Хотя их чистые траты на самом деле оказались ниже, чем у главного фаворита сезона 2025/26 — «Арсенала».
Но прошло четыре месяца. Если проанализировать эти умопомрачительные три миллиарда фунтов, кто действительно оправдал свой ценник и засиял в новой обстановке?
10. Юго Экитике («Ливерпуль», 79 млн фунтов)
Где бы был «Ливерпуль» без Юго Экитике?! Француз стал лучом света в мрачном и депрессивном сезоне «красных». Защита титула уже практически провалена, если только во второй половине кампании не случится чудо.
Экитике также заслуживает огромного уважения за то, что молча работал и пахал, несмотря на то, что летом его новый клуб потратил рекордную сумму на еще одного нападающего.
Юго неожиданно стал лучшим среди множества дорогих летних новичков, часто забивая важнейшие голы, пока Исак и Вирц с трудом пытались адаптироваться на «Энфилде».
Только два игрока — Эрлинг Холанн и Игор Тьяго — забили больше в этом сезоне АПЛ, чем Экитике (восемь мячей).
9. Райан Шерки («Манчестер Сити», 37 млн фунтов)
Для Райана Шерки начало карьеры в «Манчестер Сити» получилось довольно странным: он пропустил значительную часть старта кампании из-за травмы бедра, а затем стал жертвой привычки Пепа Гвардиолы регулярно ротировать состав в полузащите и атаке.
Тем не менее, получая игровое время, он чаще впечатлял, чем нет, и сейчас занимает второе место в АПЛ по количеству ассистов (6).
Шерки привнес в игру «горожан» уникальное, освежающее сочетание техники и видения поля. Кроме того, он лучший в АПЛ по созданию моментов.
Райан набрал семь очков по системе «гол+пас» всего за 500 с небольшим минут на поле —эквивалент чуть более шести полных матчей. Постепенно он становится ключевым игроком в системе Гвардиолы.
8. Джордан Хендерсон («Брентфорд», бесплатно)
«Брентфорд» в этом сезоне посрамил скептиков. Джордан Хендерсон сделал то же самое. Бывший тренер по стандартам Кит Эндрюс поднял «пчел», которых многие эксперты называли главным претендентом на вылет, в середину таблицы.
И хотя многие считали, что Хендерсон уже «едет с ярмарки» и не потянет возвращение в АПЛ, именно он сыграл в этом успехе огромную роль.
Хендерсон принес бесценный опыт, необходимый для стабилизации состава. Летом «Брентфорд» продал капитана Кристиана Нёргора, а также ключевых форвардов Брайана Мбёмо и Йоана Висса.
Экс-капитан «Ливерпуля» благодаря своей требовательности, несомненно, поднял стандарты в команде и даже отметился результативными действиями, сделав три ассиста и забив один гол в свои почтенные 35 лет.
7. Норди Мукиеле («Сандерленд», 12 млн фунтов)
Трансфер Мукиеле — одно из отличных летних подписаний «Сандерленда». Француз стал краеугольным камнем обороны «черных котов» и — наряду с двумя другими игроками в этом списке — выглядит невероятно выгодным приобретением.
Экс-игрок «Пари Сен-Жермен» стал одним из лучших защитников текущего сезона АПЛ. Мукиеле превосходит многих соперников по ряду показателей, включая отборы, выносы и верховые единоборства.
Кроме того, он отметился ключевыми действиями в атаке, забив в матче с «Вулверхэмптоном» и отдав важнейший ассист в игре с «Арсеналом» (2:2). Трансфер такого игрока за 12 млн фунтов — это просто кража средь бела дня.
6. Кирнан Дьюзбери-Холл («Эвертон», 28 млн фунтов)
Наблюдая за «Эвертоном» в этом сезоне, можно подумать, что Дьюзбери-Холл играет здесь уже много лет, а не считанные месяцы.
Проведя всего один сезон в «Челси», где он почти не выходил на поле, экс-звезда «Лестера» всем своим видом показывает, что ему есть что доказывать.
Англичанин быстро преобразил игру команды, заняв позицию атакующего полузащитника, освободившуюся после ухода Абдулая Дукуре. Он привнес ту энергию и креатив, которых «ирискам» так не хватало в прошлом сезоне, и мгновенно нашел взаимопонимание с другим новичком — Джеком Грилишем, который тоже заслуживает почетного упоминания в этом списке.
Звездным часом Дьюзбери-Холла, безусловно, стал его слаломный проход и великолепный гол, который принес «Эвертону» победу в гостевом матче против «Манченстер Юнайтед».
Вполне вероятно, что главный тренер сборной Англии Томас Тухель возьмет Дьюзбери-Холла на предстоящий чемпионат мира.
5. Ник Вольтемаде («Ньюкасл», 69 млн фунтов)
Крупный трансфер «Ньюкасла», который пока окупается с лихвой. Немецкий нападающий-гигант уже стал кем-то вроде культового героя на «Сент-Джеймс Парк» после своего перехода из «Штутгарта» за 69 млн фунтов.
«Сороки» искали замену Исаку, который демонстративно сбежал в «Ливерпуль». И тот факт, что команда Эдди Хау особо не скучает по самому дорогому игроку в истории АПЛ, говорит о том, что Вольтемаде быстро адаптировался на новом месте.
Лохматый центрфорвард, ставший олицетворением старой поговорки «хорошая техника для большого парня», забил четыре мяча в своих первых пяти матчах АПЛ.
Умения правильно действовать в подыгрыше и укрывать мяч корпусом — пожалуй, самая впечатляющая часть его арсенала: Вольтемаде мастерски подключает партнеров, используя великолепный контроль и физическую мощь. Только не напоминайте ему про автогол в дерби с «Сандерлендом»...
4. Робин Руфс («Сандерленд», 9,5 млн фунтов)
«Манчестер Юнайтед», «Манчестер Сити» и «Ньюкасл» — все они летом подписали новых вратарей, но гранды АПЛ могут кусать локти, что «проспали» Робина Руфса.
«Сандерленд» купил бывшего вратаря НЕК Неймеген всего за 9,5 млн фунтов.
22-летний голкипер мгновенно стал любимцем болельщиков на «Стэдиум оф Лайт» благодаря своей впечатляющей игре на «ленточке»: Руфс — лидер сезона по количеству сэйвов (59), при этом он отразил около 80% ударов по своим воротам.
Руфс сыграл жизненно важную роль в неожиданном прорыве «черных котов» в зону еврокубков в первой половине сезона. Нидерландец пока выглядит главной трансферной удачей по соотношению цена-качество.
3. Малик Тшау («Ньюкасл», 35 млн фунтов)
Многие болельщики других клубов и эксперты обвиняли «Ньюкасл» перед закрытием летнего трансферного окна, когда в середине августа они подписали центрального защитника Малика Тшау из «Милана».
Но перенесемся на четыре месяца вперед: сейчас эта сделка претендует на звание одной из самых проницательных.
Тшау вписался в АПЛ как рыба в воде, быстро став незаменимым элементом надежной обороны рядом с Фабианом Шером, Свеном Ботманом и Дэном Берном.
Немца даже называют одним из лучших центральных защитников лиги. И действительно, у «сорок» на данный момент третья лучшая оборона в АПЛ по показателю ожидаемых пропущенных голов (xGA 18.8).
Хотя предполагалось, что он будет просто греть скамейку, Тшау в итоге стал ключевым игроком «Ньюкасла»: он доминирует в воздухе, демонстрирует отличное умение играть с мячом и даже забил два гола в ворота «Эвертона».
2. Мартин Субименди («Арсенал», 60 млн фунтов)
Дебютный сезон Субименди в «Арсенале» не обязательно запомнится выдающейся личной статистикой, но испанец оказал преображающий эффект на партнеров, и, в первую очередь, на Деклана Райса.
Субименди «зацементировал» полузащиту «канониров», добавив идеально сбалансированное сочетание навыков игры с мячом и неуступчивости в отборе. Это развязало руки Райсу, на которого ранее вешали ярлык сугубо оборонительного полузащитника, В этом сезоне англичанин расцвео в роли «бокс-ту-бокс».
Райс уже признался, что обожает играть рядом с Субименди. И по мере того, как испанец плавно адаптируется к требованиям английского футбола, возникает ощущение, что мы наблюдаем зарождение одной из величайших связок полузащитников в истории АПЛ, а «Арсенал» тем временем уверенно марширует к титулу.
1. Гранит Джака («Сандерленд», 17 млн фунтов)
Мало кто мог предсказать, куда повернет карьера Гранита Джаки, когда противоречивый полузащитник покинул «Арсенал» в 2023 году. Но его невероятная форма в «Сандерленде» стала почти таким же сюрпризом, как и его титул без единого поражения с «Байером» в сезоне 2023/24.
Переход звезды сборной Швейцарии еще летом расценивали как большую удачу, но он стал настоящим вожаком «черных котов», при этом сразу получив капитанскую повязку.
Настойчивость и характер Джаки стали фундаментом успеха «Сандерленда» в первой половине сезона.
Влияние Джаки на команду очевидно: он лучший по ассистам, созданным моментам, касаниям, точным передачам, выигранным единоборствам, отборам и пройденной дистанции — и все это в 33 года.
Если «Сандерленд» выдержит дистанцию и финиширует в верхней половине таблицы или, возможно, даже пробьется в еврокубки, то во многом это будет заслуга Джаки.