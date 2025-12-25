GOAL составил рейтинг лучших летних трансферов в английской Премьер-лиге.

Мы добрались до Рождества и приближаемся к экватору сезона в английской Премьер-лиге. Пришло время оглянуться на первую половину кампании, которая подарила немало неожиданных сюжетных поворотов. Также это идеальный момент, чтобы оценить летние трансферы топ-клубов.

АПЛ снова опередила остальную Европу, в совокупности потратив на новых игроков более трех миллиардов фунтов и заодно побив свой предыдущий рекорд (2,36 млрд фунтов), установленный в 2023 году.

Действующий чемпион, «Ливерпуль», разумеется, внес значительный вклад в эти расходы, дважды побив трансферный рекорд британского футбола: сначала «красные» подписали Флориана Вирца из «Байера» за 116 млн фунтов, а затем Александера Исака из «Ньюкасла» 125 млн. Хотя их чистые траты на самом деле оказались ниже, чем у главного фаворита сезона 2025/26 — «Арсенала».

Но прошло четыре месяца. Если проанализировать эти умопомрачительные три миллиарда фунтов, кто действительно оправдал свой ценник и засиял в новой обстановке?

10. Юго Экитике («Ливерпуль», 79 млн фунтов)

Где бы был «Ливерпуль» без Юго Экитике?! Француз стал лучом света в мрачном и депрессивном сезоне «красных». Защита титула уже практически провалена, если только во второй половине кампании не случится чудо.

Юго Экитике globallookpress.com

Экитике также заслуживает огромного уважения за то, что молча работал и пахал, несмотря на то, что летом его новый клуб потратил рекордную сумму на еще одного нападающего.

Юго неожиданно стал лучшим среди множества дорогих летних новичков, часто забивая важнейшие голы, пока Исак и Вирц с трудом пытались адаптироваться на «Энфилде».

Только два игрока — Эрлинг Холанн и Игор Тьяго — забили больше в этом сезоне АПЛ, чем Экитике (восемь мячей).

9. Райан Шерки («Манчестер Сити», 37 млн фунтов)

Для Райана Шерки начало карьеры в «Манчестер Сити» получилось довольно странным: он пропустил значительную часть старта кампании из-за травмы бедра, а затем стал жертвой привычки Пепа Гвардиолы регулярно ротировать состав в полузащите и атаке.

Райан Шерки globallookpress.com

Тем не менее, получая игровое время, он чаще впечатлял, чем нет, и сейчас занимает второе место в АПЛ по количеству ассистов (6).

Шерки привнес в игру «горожан» уникальное, освежающее сочетание техники и видения поля. Кроме того, он лучший в АПЛ по созданию моментов.

Райан набрал семь очков по системе «гол+пас» всего за 500 с небольшим минут на поле —эквивалент чуть более шести полных матчей. Постепенно он становится ключевым игроком в системе Гвардиолы.

8. Джордан Хендерсон («Брентфорд», бесплатно)

«Брентфорд» в этом сезоне посрамил скептиков. Джордан Хендерсон сделал то же самое. Бывший тренер по стандартам Кит Эндрюс поднял «пчел», которых многие эксперты называли главным претендентом на вылет, в середину таблицы.

Джордан Хендерсон globallookpress.com

И хотя многие считали, что Хендерсон уже «едет с ярмарки» и не потянет возвращение в АПЛ, именно он сыграл в этом успехе огромную роль.

Хендерсон принес бесценный опыт, необходимый для стабилизации состава. Летом «Брентфорд» продал капитана Кристиана Нёргора, а также ключевых форвардов Брайана Мбёмо и Йоана Висса.

Экс-капитан «Ливерпуля» благодаря своей требовательности, несомненно, поднял стандарты в команде и даже отметился результативными действиями, сделав три ассиста и забив один гол в свои почтенные 35 лет.

7. Норди Мукиеле («Сандерленд», 12 млн фунтов)

Трансфер Мукиеле — одно из отличных летних подписаний «Сандерленда». Француз стал краеугольным камнем обороны «черных котов» и — наряду с двумя другими игроками в этом списке — выглядит невероятно выгодным приобретением.

Норди Мукиеле globallookpress.com

Экс-игрок «Пари Сен-Жермен» стал одним из лучших защитников текущего сезона АПЛ. Мукиеле превосходит многих соперников по ряду показателей, включая отборы, выносы и верховые единоборства.

Кроме того, он отметился ключевыми действиями в атаке, забив в матче с «Вулверхэмптоном» и отдав важнейший ассист в игре с «Арсеналом» (2:2). Трансфер такого игрока за 12 млн фунтов — это просто кража средь бела дня.

6. Кирнан Дьюзбери-Холл («Эвертон», 28 млн фунтов)

Наблюдая за «Эвертоном» в этом сезоне, можно подумать, что Дьюзбери-Холл играет здесь уже много лет, а не считанные месяцы.

Проведя всего один сезон в «Челси», где он почти не выходил на поле, экс-звезда «Лестера» всем своим видом показывает, что ему есть что доказывать.

Кирнан Дьюзбери-Холл globallookpress.com

Англичанин быстро преобразил игру команды, заняв позицию атакующего полузащитника, освободившуюся после ухода Абдулая Дукуре. Он привнес ту энергию и креатив, которых «ирискам» так не хватало в прошлом сезоне, и мгновенно нашел взаимопонимание с другим новичком — Джеком Грилишем, который тоже заслуживает почетного упоминания в этом списке.

Звездным часом Дьюзбери-Холла, безусловно, стал его слаломный проход и великолепный гол, который принес «Эвертону» победу в гостевом матче против «Манченстер Юнайтед».

Вполне вероятно, что главный тренер сборной Англии Томас Тухель возьмет Дьюзбери-Холла на предстоящий чемпионат мира.

5. Ник Вольтемаде («Ньюкасл», 69 млн фунтов)

Крупный трансфер «Ньюкасла», который пока окупается с лихвой. Немецкий нападающий-гигант уже стал кем-то вроде культового героя на «Сент-Джеймс Парк» после своего перехода из «Штутгарта» за 69 млн фунтов.

Ник Вольтемаде globallookpress.com

«Сороки» искали замену Исаку, который демонстративно сбежал в «Ливерпуль». И тот факт, что команда Эдди Хау особо не скучает по самому дорогому игроку в истории АПЛ, говорит о том, что Вольтемаде быстро адаптировался на новом месте.

Олицетворение старой поговорки «хорошая техника для большого парня», этот

Лохматый центрфорвард, ставший олицетворением старой поговорки «хорошая техника для большого парня», забил четыре мяча в своих первых пяти матчах АПЛ.

Умения правильно действовать в подыгрыше и укрывать мяч корпусом — пожалуй, самая впечатляющая часть его арсенала: Вольтемаде мастерски подключает партнеров, используя великолепный контроль и физическую мощь. Только не напоминайте ему про автогол в дерби с «Сандерлендом»...

4. Робин Руфс («Сандерленд», 9,5 млн фунтов)

«Манчестер Юнайтед», «Манчестер Сити» и «Ньюкасл» — все они летом подписали новых вратарей, но гранды АПЛ могут кусать локти, что «проспали» Робина Руфса.

«Сандерленд» купил бывшего вратаря НЕК Неймеген всего за 9,5 млн фунтов.

Робин Руфс globallookpress.com

22-летний голкипер мгновенно стал любимцем болельщиков на «Стэдиум оф Лайт» благодаря своей впечатляющей игре на «ленточке»: Руфс — лидер сезона по количеству сэйвов (59), при этом он отразил около 80% ударов по своим воротам.

Руфс сыграл жизненно важную роль в неожиданном прорыве «черных котов» в зону еврокубков в первой половине сезона. Нидерландец пока выглядит главной трансферной удачей по соотношению цена-качество.

3. Малик Тшау («Ньюкасл», 35 млн фунтов)

Многие болельщики других клубов и эксперты обвиняли «Ньюкасл» перед закрытием летнего трансферного окна, когда в середине августа они подписали центрального защитника Малика Тшау из «Милана».

Но перенесемся на четыре месяца вперед: сейчас эта сделка претендует на звание одной из самых проницательных.

Малик Тшау globallookpress.com

Тшау вписался в АПЛ как рыба в воде, быстро став незаменимым элементом надежной обороны рядом с Фабианом Шером, Свеном Ботманом и Дэном Берном.

Немца даже называют одним из лучших центральных защитников лиги. И действительно, у «сорок» на данный момент третья лучшая оборона в АПЛ по показателю ожидаемых пропущенных голов (xGA 18.8).

Хотя предполагалось, что он будет просто греть скамейку, Тшау в итоге стал ключевым игроком «Ньюкасла»: он доминирует в воздухе, демонстрирует отличное умение играть с мячом и даже забил два гола в ворота «Эвертона».

2. Мартин Субименди («Арсенал», 60 млн фунтов)

Дебютный сезон Субименди в «Арсенале» не обязательно запомнится выдающейся личной статистикой, но испанец оказал преображающий эффект на партнеров, и, в первую очередь, на Деклана Райса.

Мартин Субименди globallookpress.com

Субименди «зацементировал» полузащиту «канониров», добавив идеально сбалансированное сочетание навыков игры с мячом и неуступчивости в отборе. Это развязало руки Райсу, на которого ранее вешали ярлык сугубо оборонительного полузащитника, В этом сезоне англичанин расцвео в роли «бокс-ту-бокс».

Райс уже признался, что обожает играть рядом с Субименди. И по мере того, как испанец плавно адаптируется к требованиям английского футбола, возникает ощущение, что мы наблюдаем зарождение одной из величайших связок полузащитников в истории АПЛ, а «Арсенал» тем временем уверенно марширует к титулу.

1. Гранит Джака («Сандерленд», 17 млн фунтов)

Мало кто мог предсказать, куда повернет карьера Гранита Джаки, когда противоречивый полузащитник покинул «Арсенал» в 2023 году. Но его невероятная форма в «Сандерленде» стала почти таким же сюрпризом, как и его титул без единого поражения с «Байером» в сезоне 2023/24.

Гранит Джака globallookpress.com

Переход звезды сборной Швейцарии еще летом расценивали как большую удачу, но он стал настоящим вожаком «черных котов», при этом сразу получив капитанскую повязку.

Настойчивость и характер Джаки стали фундаментом успеха «Сандерленда» в первой половине сезона.

Влияние Джаки на команду очевидно: он лучший по ассистам, созданным моментам, касаниям, точным передачам, выигранным единоборствам, отборам и пройденной дистанции — и все это в 33 года.

Если «Сандерленд» выдержит дистанцию и финиширует в верхней половине таблицы или, возможно, даже пробьется в еврокубки, то во многом это будет заслуга Джаки.