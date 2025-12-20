ESPN объясняет, почему Виктор Дьекереш пока так и не стал основным нападающим лондонского «Арсенала».

Виктора Дьекереша позиционировали как топ-форварда, который поможет «Арсеналу» выиграть титул Премьер-лиги впервые с 2004 года. Лондонский клуб заплатил 63 миллиона евро за шведа, который наколотил 97 мячей в 102 матчах за лиссабонский «Спортинг».

Казалось, «канониры» наконец получили тот самый недостающий элемент пазла из категории «побеждать здесь и сейчас».

Еще до того как Дьекереш ударил по мячу в предсезонном турне клуба по Азии, фанаты в Сингапуре и Гонконге выстраивались в очереди, чтобы сфотографироваться, сложив руки у лица, повторяя его фирменный жест. И главный тренер Микель Артета охотно подыгрывал этому хайпу, рассказывая об игроке, который входит в раздевалку с аурой и харизмой, присущими только лучшим из лучших.

Но перенесемся в наши дни: Дьекереш сталкивается с претензиями в том, что маска спала — крепкая оборона клубов английской элиты «раскусила» его.

«Арсенал» по-прежнему лидирует в таблице с отрывом в два очка и считается фаворитом у букмекеров, но Дьекереш так и не стал ключевым атакующим игроком команды.

Опция «Побеждать здесь и сейчас»

Летом казалось, что «Арсенал» надо подписать нападающего, чтобы выиграть титул. Команда, которая 14 раз сыграла вничью и забила на 17 мячей меньше, чем «Ливерпуль», была близка к успеху в прошлом сезоне. Они снова финишировали вторыми, для решающего рывка не хватило качественного центрфорварда.

Клуб присматривался к Беньямину Шешко до того, как тот подписал новый контракт с «Лейпцигом» летом 2024 года. Затем они снова вернулись к этому варианту в январе 2025-го, когда линию атаки выкосили травмы. В том же месяце сорвалась попытка подписать Олли Уоткинса из «Астон Виллы», что лишь усилило желание клуба купить форварда при первой же возможности.

Беньямин Шешко globallookpress.com

По некоторым данным, «Арсенал» полагал, будто «Ньюкасл» не отпустит Александера Исака этим летом (позже он все же ушел в «Ливерпуль» после затяжного и скандального расставания за рекордные для британского футбола 125 миллионов фунтов).

«Канониры» не были до конца убеждены в Шешко (который позже перешел в «Манчестер Юнайтед» за 85 миллионов евро), учитывая, что ему было всего 22 года. Дьекереш стоил дороже, но его убийственная результативность в «Спортинге» плюс знание английского футбола по выступлениям за «Ковентри Сити» и «Суонси» заставили «Арсенал» принять условия сделки.

Готовность Дьекереша к переходу (он устроил забастовку и отказался тренироваться в «Спортинге») и желание его агента способствовать сделке (отказался от комиссии в районе 6 миллионов фунтов, чтобы покрыть разницу в оценке трансфера между клубами) укрепили ощущение, что они сделали правильный выбор.

Спекуляции вокруг трансфера, который, по словам источников, прорабатывался даже в ночь перед официальным объявлением 26 июля, стали главной темой дальневосточного турне клуба. Желание привлечь Дьекереша было настолько велико, что его срочно доставили в Сингапур, чтобы представить публике на Национальном стадионе перед матчем «Арсенала» с «Ньюкаслом». Он не не участвовал в игре, а на следующий день клуб провел лишь одну легкую тренировку перед четырехчасовым перелетом в Гонконг.

Виктор Дьекереш и спортивный директор «Арсенала» Андреа Берта globallookpress.com

Потом Дьекереш дал первое интервью нескольким репортерам в отеле Rosewood Hong Kong, который днем и ночью осаждали фанаты во время краткого визита «Арсенала» (проиграли «Тоттенхэму» и улетели обратно).

Он произвел впечатление совершенно приятного, прилежного и сосредоточенного профессионала, но, возможно, лишенного той самой «ауры», о которой говорил Артета. Впрочем, очевидно, что он просто не успел прийти в себя. Это было суматошное знакомство в неумолимо динамичном городе и, в некотором смысле, продолжение скомканной подготовки. Ему пришлось тренироваться самостоятельно, пока тянулись переговоры с «Арсеналом».

В пятницу, перед игрой с «Эвертоном», Артета поразмышлял об уровне внимания, с которым столкнулся Дьекереш после приезда.

В конечном счете, ты должен пережить это на своем опыте. Можно представить себе глобальное влияние, с которым придется иметь дело, приходя в большой клуб, и уровень ожиданий. Но потом тебе приходится в этом жить. А проживать это в реальности — всегда немного не то, что представлять в воображении. Микель Артета Главный тренер «Арсенала»

Но в кулуарах Дьекереша провозгласили опцией «побеждать здесь и сейчас». Он был игроком, чья трансферная стоимость, возраст и опыт требовали успеха с первого же дня.

Как «Арсенал» вышел из непростой ситуации

Есть мнение, что Дьекереш слишком долго раскачивался в первую неделю тренировок. Опять же, возможно, это следствие отсутствия стабильности в его подготовке к тому моменту.

Дубль в домашнем матче против «Лидса» и гол в ворота «Ноттингем Форест» в начале сентября на время сняли опасения — как и подъем «Арсенала» на вершину таблицы. Но с тех пор его единственный гол в АПЛ пришелся на матч с «Бернли», а «канониры» объективно выглядели лучше всего в этом сезоне, когда на острие атаки выходил полузащитник Микель Мерино на фоне проблем с травмами у Кая Хаверца.

Виктор Дьекереш globallookpress.com

И, возможно, в этом и кроется корень проблемы: «Арсенал», похоже, застрял между той командой, которой был в прошлом сезоне, и той, которой планировал стать сейчас.

Источники утверждают, что, подписывая Дьокереша, в клубе понимали, что команде придется измениться, чтобы использовать его сильные стороны.

Дьокереш не так хорош в подыгрыше, как Мерино или Хаверц. Он наиболее эффективен при забеганиях за спину, связывании защитников и разворотах в пределах штрафной площади.

Следовательно, «Арсенал» планировал стать более прямолинейной командой, но ранняя статистика противоречива.

В прошлом сезоне они делали в среднем 59,2 продвигающих передачи, тогда как в этом сезоне цифра упала до 55,6. Среднее количество передач при создании голевого момента выросло с 38 до 42; количество точных длинных передач увеличилось с 16,4 до 18,4; число разрезающих передач за игру теперь составляет 1,2 (было 0,9). При этом их «быстрые отрывы» (попытки, созданные после быстрого перехода из обороны в атаку на своей половине) остались на уровне 0,9.

Часть этой смазанной картины объясняется отсутствием Дьекереша большую часть ноября из-за травмы, а также совершенно другим набором навыков, который привносит в роль форварда центральный хавбек Мерино. Способность испанца адаптироваться к роли «девятки», помогая партнерам вокруг и при этом самому участвуя в завершении, почти привела их к титулу в прошлом году. Его три гола и три ассиста в этом сезоне также стали ключевыми.

Фактически, с начала прошлого сезона Мерино совершает результативное действие в Премьер-лиге в среднем каждые 135 минут. То есть чаще, чем Дьокереш (221), Хаверц (169) и Габриэл Жезус (142).

Микель Мерино globallookpress.com

Ставка «Арсенала» на стандарты и надежную оборону в начале сезона хорошо задокументирована, как и возрождение эффективных связок на правом фланге: Юрриен Тимбер, Бен Уайт (к сожалению, снова травмированный) и Букайо Сака в последнее время выглядят особенно эффективно.

Именно Сака стал ключевой фигурой в недавнем матче с «Вулверхэмптоном» (2:1). В этой игре выступление Дьекереша против худшей команды дивизиона (а возможно, и худшей команды в истории АПЛ) стало тревожным звоночком.

Швед сделал всего 15 касаний за матч, отдал лишь три точных паса из шести и вообще не был замечен в нужной зоне, когда Сака вырезал блестящий кросс в первом тайме — именно такие моменты, как многие думали, должны были стать «хлебом» для мощного форварда.

Вышедший на замену Жезус за свои девять минут на поле отдал столько же точных передач, сколько Дьокереш за 81 минуту, и успел сделать девять касаний. Затем бразилец рванул замыкать кросс Сака в добавленное время, заставив защитника «Вулвз» Йерсона Москеру срезать мяч в собственные ворота, что и принесло «Арсеналу» драматичную победу.

Габриэл Жезус globallookpress.com

Конечно, внимание к форме Дьекереша усиливается тем фактом, что атаку главных конкурентов в борьбе за титул — «Манчестер Сити» — возглавляет самый опасный финишер в мировом футболе — Эрлинг Холанн. Сравнение получается неловким.

«Дьекереш делает все с огромным желанием. Его уровень энергии, его самоотдача на абсолютно топовом уровне, и мы стараемся помочь ему. Мы все через это проходили, всем нужно время; всегда бывают моменты, когда нападающие забивают больше или меньше. Мы должны быть рядом с ним.

Первые несколько недель были трудными, потому что физически он был не в лучшем состоянии, а он игрок, которому это необходимо почти как никому другому в этой лиге, чтобы выступать на своем уровне.

Затем он прибавил, у него был действительно хороший период, но потом он получил травму. Сейчас я увидел много позитивного в двух последних играх. Нам нужно продолжать вносить коррективы и чуть лучше понимать его в определенных ситуациях, и ему нужно делать то же самое. Но это вопрос времени. У него есть наша полная поддержка», — сказал Артета.

Артета редко критикует своих игроков публично, но он прекрасно понимал, что в матче против «Вулверхэмптона» его команде повезло. В пятницу он фактически подтвердил, что на тренировках на этой неделе игрокам придется напомнить о базовых принципах игры в обороне и атаке.

Что дальше?

Остается главный вопрос: продолжит ли «Арсенал» попытки эволюционировать в ту команду, которой они планировали стать, или сохранит более привычный, терпеливый подход, который вывел их на первое место после 15 туров?

Может ли «Арсенал» быть так же эффективен, используя сильные стороны одного человека, как это часто делает «Ман Сити» с Холанном, или же им стоит выбрать другой подход?

Виктор Дьекереш globallookpress.com

Ответом на этот вопрос станет выбор нападающего на матч с «Эвертоном». Артета предпочел выпустить в старте Мерино, а не Дьекереша, в неудачном матче против «Астон Виллы» (1:2). Это решение вызвало удивление, хотя отчасти и объяснялось недавним возвращением шведа после травмы. Но если 14-й номер действительно тот самый преобразующий игру центрфорвард, за которым так охотился «Арсенал», он, безусловно, должен выходить в основе.

Решение усложняется возвращением Жезуса после длительной травмы. Кроме того, в ближайшие две недели ожидается и возвращение Хаверца. Возможно, дело кончится тем, что роль найдется для всех четверых, и Дьекереш попадет в ротацию, вместо того чтобы быть безоговорочным первым выбором.

«Все лето я думал: Если мы подпишем "девятку", что будет с Габи Жезусом и Каем? У меня и так было много "девяток". Я просто думаю, что они мне тоже очень нравятся. Ладно, что мы будем делать? Как мы будем с этим справляться? И пока у нас не было проблем, потому что они были травмированы. Так что живи настоящим, живи моментом и разбирайся с ситуацией, когда она наступит», — рассуждал Артета в начале месяца.

Эта ситуация наступила.