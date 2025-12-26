Представляем 9 ярчайших нокаутов UFC уходящего года. Обращаем внимание не на статус боев и громкие имена, а на красоту, эстетику и жесткость

Самые яркие нокауты UFC в 2025 году — это не просто холодная статистика, а истории перелома карьеры, статуса и восприятия бойцов. Каждый из этих финишей стал моментом, который хочется пересматривать снова и снова, а у матчмейкеров и фанатов сразу возникает вопрос: что дальше для этого монстра?

9 место — Илия Топурия против Чарльз Оливейры

Илия Топурия против Чарльза Оливейры globallookpress.com

Главный бой UFC 317 прошел 29 июня в Лас-Вегасе, где Илия Топурия и Чарльз Оливейра разыграли вакантный титул в легком весе.

Для грузина это было восхождение за вторым поясом после завоевания чемпионского трона в полулегком дивизионе, а для Оливейры, пожалуй, последний шанс вернуться на вершину. Противостояние воспринималось, как столкновение новой бойца волны с живой легендой .

По ходу поединка сценарий подтвердил ожидания: Топурия уверенно чувствовал себя в стойке, работал серийно и с каждым разменом пробивал оборону бразильца.

Оливейра, как и в прошлых боях, полагался на давление и готовность идти через удары, надеясь либо переломить ход поединка внезапной атакой, либо же перевести бой в партер. Однако накопленный урон в постепенно сказывался.

Ключевой момент наступил в одном из разменов вблизи, когда Топурия попал двумя тяжелыми ударами и отправил Оливейру на канвас. Для Чарльза с историей нокдаунов от Чендлера, Гейджи и Махачева это стало логичным исходом, но сила ударов Илии выглядела особенно впечатляющей.

Этой победой нокаутом в первом раунде Топурия подтвердил, что его ударная мощь прекрасно конвертируется и в легком весе, а статус топового финишера не привязан к конкретному дивизиону.

8 место — Рики Симон против Джавида Башарата

Рикки Симон globallookpress.com

Рики Симон и Джавид Башарат встретились 22 февраля на турнире UFC Fight Night в Сиэтле в рамках легчайшего веса.

Симон выходил на бой на серии из трех поражений и фактически рисковал местом в промоушене в отличие от оппонента, находившегося в двух шагах от попадания в рейтинг. Башарат пытался разобрать Рикки на дальней дистанции, используя преимущество в росте и размахе руке.

Но американец не стал превращать бой в борьбу, а уверенно принял вызов в стойке, все чаще подлавливая оппонента встречными ударами. К концу четвертой минуты раунда именно резкость и тайминг Симона стали решающими факторами.

Рикки поймал соперника идеальным правым прямым правым, который выключил свет в глазах Башарата. Добивание было, скорее, формальностью, так как визави уже не мог защищаться. Симон не только сохранил прописку в UFC, но и оформил один из самых ярких нокаутов в своей карьере.

7 место — Карлос Пратес против Джеффа Нила

Карлос Пратес (справа) globallookpress.com

Поединок Нила и Пратеса состоялся 17 августа на UFC 319 и прошел в полусреднем весе. Джефф выходил на бой после победы нокаутом над бывшим чемпионом Рафаэлем Дос Аньосом.

Пратес, напротив, возвращался в октагон после первого поражения в UFC от Иэна Гарри. Два ярких панчера получили идеальную площадку, чтобы выдать шоу.

Раунд начался без разведки — оба сразу стали обмениваться тяжелыми ударами, периодически потрясая друг друга. Нил активно подключал лоу-кики, затем переключался на джебы, а Пратес отвечал плотной работой по корпусу и встречными сериями.

К концу пятиминутки казалось, что раунд близок к тому, чтобы уйти на минутный перерыв. Но за секунду до гонга Пратес выжал максимум из момента: пробил локтем с разворота, попав Нилу точно в лоб.

Американец тут же рухнул вниз, а рефери моментально вмешался, остановил поединок. Несмотря на всю красоту исполнения, Джефф быстро пришел в себя, даже показывая вид, что он готов выйти на второй раунд.

6 место — Грегори Родригес против Джека Херманссона

Грегори Родригес против Джека Херманссона globallookpress.com

Данный поединок прошел 29 июня на UFC 317 в Лас-Вегасе в среднем весе и стал одним из ключевых боев предварительного карда. «Робокоп» возвращался после болезненного поражения от Джареда Каннонира, в котором упустил шанс ворваться в топ-15.

Херманссон выступал в роли опытного гейткипера дивизиона, чередовавшего победы с поражениями. Неожиданно для многих, бой начался именно в стойке — оба предпочли боксировать, а не пытаться переводить друг друга на землю.

Херманссон неплохо начал, разбивая лицо Родригеса джебами и контрударами, и по ходу раунда выглядел даже чуть лучше. При этом Грегори методично давил, занимал центр и поджимал соперника к сетке, вынуждая его работать вторым номером.

Под конец раунда Родригес взорвался с комбинацией из трех ударов. Завершающий левый хук пришелся точно в челюсть Херманссона, после чего скандинав упал на канвас затылком вниз.

Рефери чуть замешкался, и Грегори добавил тяжелый добивающий удар, выглядевший излишне жестким по уже обесточенному сопернику. Победа в первом раунде вернула «Робокопа» в зону интереса к боям с топами и укрепила его репутацию одного из самых опасных нокаутеров среднего веса.

5 место — Иржи Прохазка против Халила Раунтри

Иржи Прохазка (справа) globallookpress.com

Иржи Прохазка и Халил Раунтри сошлись 5 октября на UFC 320 в Лас-Вегасе в полутяжелом весе. Чешский самурай, у которого 8 финишей в восьми боях UFC, встретился с расчетливым американцем, уверенно шедшим вверх по рейтингу.

В первых двух раундах Раунтри доминировал на средней дистанции, методично расстреливая Прохазку джебами и хуками на скачке. Чешский боец, пренебрегая защитой, встречал попадания лбом, но не отступал. Халил выглядел куда лучше и все шло к его закономерной победе.

Однако в третьем раунде Прохазка перехватил инициативу: он быстро сократил дистанцию и агрессивно разменивался с соперником у сетки. Раунтри, не ожидавший такого напора, быстро устал.

Чех нанес серию сокрушительных ударов, затем пробил левый хук, после которого Раунтри мгновенно упал лицом вниз. Иржи забрал два бонуса за поединок и подтвердил статус самого непредсказуемого бойца лиги, которого не сломить духом ни при каких обстоятельствах.

4 место — Лерон Мерфи против Аарона Пико

Лерон Мерфи против Аарона Пико globallookpress.com

Со-главный бой UFC 319 в Лас-Вегасе свел непобежденного британца Лерона Мерфи и дебютанта лиги Аарона Пико в полулегком весе. Новичок с солидным прошлым в Bellator воспринимался, как один из самых одаренных проспектов.

Пико начал агрессивно, активно бил по корпусу и цеплялся за ноги, пытаясь навязать борьбу и перевести англичанина вниз. Мерфи оставался хладнокровным, грамотно защищался и не позволял сопернику надолго закрепиться в клинче.

Развязка получилась кинематографичной: сначала Мерфи подловил Аарона встречным коленом при очередном входе в клинч, а затем, прочитав еще одну попытку сближения, развернулся и зарядил локтем.

Удар пришелся точно в висок и Пико рухнул на спину, на чем поединок и закончился еще до перерыва. Так Лерон не только сохранил ноль в графе поражений, но и вписал свое имя в список потенциальных претендентов на титул.

3 место — Маурисио Руффи против Бобби Грина

Бобби Грин globallookpress.com

Маурисио Руффи и Бобби Грин встретились 2 марта на UFC Fight Night 253 в Лас-Вегасе в легком весе. Молодой бразилец выходил на бой в статусе явного фаворита и оправдал все авансы.

С первых минут Руффи довольно активно и агрессивно работал в стойке, уверенно контролируя дистанцию и не поддаваясь на провокации Грина. Американец пытался сбить темп и навязать хаотичный размен, однако Маурисио дисциплинированно читал действия оппонента.

Уже к середине раунда было видно, что скорость и точность на стороне бразильца. А на третьей минуте Руффи сотворил шедевр. Отойдя немного назад от сетки, бразилец пробил спин-кик с разворота (хай-кик с разворота), попав Бобби точно в висок.

Выдержать такой удар не в состоянии просто никто. 39-летний американец тут же оказался в горизонтальной плоскости без единого шанса на продолжение поединка.

2 место — Куиллан Салкиллд против Насрата Хакпараста

Насрат Хакпараст globallookpress.com

Салкиллд и Хакпараст закрывали открывали основной кард UFC 321 в Абу-Даби в легком весе. Австралиец выходил в клетку на серии из десяти побед подряд и статусом кандидата на попадание в топ-15. Хакпараст тоже пребывал в оптимальной форме, выиграв все предыдущие 5 боев.

В начале поединка Салкиллд активно намечал попытки тейкдаунов и работал по корпусу миддл-киками, вынуждая Насрата концентрироваться на защите от борьбы. Хакпараст постепенно адаптировался, начинал читать действия соперника и казалось, что вскоре перехватит инициативу.

Однако именно смена фокуса и ощущение контроля ситуации сыграли с ним злую шутку. При одной из атак Салкиллд резко поменял уровень и вместо прохода в ноги внезапно пробил хай-кик. Удар дошел до головы, а звук попадания, был слышен на всю арену.

Насрат рухнул на спину, практически не подавая признаков сознания. Медицинская бригада поднимала бойца на ноги почти 10 минут. Этот финиш моментально попал во все подборки «нокаутов года» и превратил имя Салкиллда в одну из самых обсуждаемых фигур в легком весе в 2025 году.

1 место — Джу Сан Йоо против Джека Сараги

Джу Сан Йоо globallookpress.com

Джу Сан Йоо дебютировал в UFC 8 июня на UFC 316 в Ньюарке, встретившись в полулегком весе с индонезийцем Джеком Сараги, который подходил к бою с одной победой в предыдущих трех встречах и нуждался в ярком выступлении, чтобы остаться в организации.

И в этом противостоянии все решилось очень быстро. Сараги занял центр клетки и попытался сразу забрать инициативу, прессингуя Йоо и выбрасывая размашистые удары.

Джу сначала промахнулся ударом ногой с разворота, но быстро подобрал нужную дистанцию и стал встречать соперника быстрыми контратаками. Индонезиец раскрылся при очередном наступлении, позабыв про защиту.

Секундного мгновения Джу Сан Йоо оказалось достаточно: он встретил Сараги коротким левым хуком точно в челюсть. Индонезиец мгновенно нырнул лицом вниз, упав прямо возле сетки, а рефери остановил бой уже на 28-й секунде первого раунда.

Почему это «Нокаут года»? Есть несколько причин: внезапность, филигранные тайминг и точность, мощнейший удар с максимально короткого расстояния без амплитуды и невероятная брутальность. После того попадания соперник не мог прийти в себя еще очень долго.