Энтони Джошуа 20 декабря на турнире в Майами нокаутировал Джейка Пола и вызвал Тайсона Фьюри. Уже ближайшие месяца два лучших тяжеловеса Великобритании могут провести один из самых громких боев в 21-м веке

Новый вызов после боя с Полом

Энтони Джошуа снова вернул интерес к своему имени. 20 декабря в Майами он уверенно победил Джейка Пола, остановив блогера в шестом раунде. Несмотря на скепсис и разговоры о легком заработке, британец выглядел собранным и решительным. Сразу после поединка он не стал говорить о реваншах или отдыхе, а вместо этого вызвал на бой Тайсона Фьюри.

«Даю ему восемь недель на подготовку и 24 часа на подписание контракта. Посмотрим, мужчина ли он», — заявил Джошуа, стоя в центре ринга. Эти слова прозвучали не как привычная громкая реплика, а как вызов, который был заранее продуман. В глазах фанатов поединок с Фьюри теперь не просто мечта, а реальный план на 2026 год.

Промоутер Эдди Хирн быстро подтвердил: если оба согласны, бой можно провести уже в ближайшие месяцы. Он подчеркнул, что никаких промежуточных встреч Джошуа не нужно: «Если Тайсон и "Эй Джей" готовы, мы можем сделать это прямо сейчас».

Джейк Пол против Энтони Джошуа globallookpress.com

Такие заявления воспринимаются всерьез, ведь именно Хирн стоял за крупнейшими поединками Энтони. Он умеет организовывать большие бои, а противостояние Джошуа — Фьюри способно стать самым кассовым событием за последние годы. Ни один другой поединок в тяжелом весе сейчас не вызывает такого ажиотажа.

Победа над Полом в спортивном плане большого значения не имеет, но она вернула Джошуа в медиа. Он показал, что остается активным, популярным и все еще готовым к по-настоящему громким боям. На фоне разговоров в СМИ о закате карьеры это особенно важно.

Уже сейчас фанаты и аналитики называют встречу Джошуа и Фьюри главным претендентом на звание самого ожидаемого боя 2026 года. После затянувшейся паузы и череды несбывшихся переговоров именно этот поединок способен снова объединить внимание всего боксерского мира.

Старая вражда и громкие обещания

Энтони Джошуа globallookpress.com

Противостояние Джошуа и Фьюри имеет длинную историю. Их имена десятилетие стоят рядом в разговорах о британском боксе. Два совершенно разных характера — холодная дисциплина против непредсказуемого темперамента. Фьюри никогда не упускал возможности уколоть соперника словом, и даже перед последним боем Джошуа он язвительно комментировал ситуацию.

Перед встречей Энтони с Джейком Полом Тайсон заявил, что блогер может закончить бой нокаутом в свою пользу. Та фраза быстро разошлась по медиа и подлила масла в огонь. После победы Джошуа журналисты сразу спросили его, что он думает о словах Фьюри. Ответ последовал мгновенно — вызов и крайний срок на подписание контракта.

Публичный обмен репликами выглядит, как старая привычная дуэль характеров. Эти двое бросают друг другу вызовы несколько лет, но сейчас впервые кажется, что реальные переговоры более чем возможны.

Фьюри некоторое время назад говорил о завершении пути в боксе после двух поражений от Усика, но его имя всегда на слуху. Джошуа своим нокаутом напомнил, что по-прежнему продает трансляции и способен собрать любой стадион в Англии.

Их конфликт не выглядит искусственным. Напротив, он продолжается годами. От случайных интервью до полемик в соцсетях — каждый их разговор превращается в материал для заголовков. А в 2026 году, наконец, может последовать логичное завершение.

Интерес зрителей растет не только из-за громких слов, но еще и потому, что противостояние Джошуа и Фьюри можно назвать символом эпохи британского бокса. Это история гонки двух карьер, параллельных и конфликтных одновременно. У каждого был свой путь, свои падения и свои возвращения.

Два титана британского бокса

Тайсон Фьюри globallookpress.com

Если смотреть шире, то потенциальная битва Джошуа и Фьюри не просто спортивное событие. Это момент, которого британский бокс ждал много лет. Они впервые приблизились к личному поединку еще в 2020 году, когда оба владели поясами и претендовали на статус абсолютного чемпиона мира.

Тогда согласовать дату не удалось. С тех пор все вокруг изменилось, но значимость схватки не потеряла актуальность. За последние годы Великобритания подарила миру множество ярких имен в тяжелом весе ( Дюбуа, Итаума, Уордли и другие), но никто не вызывал столько эмоций, как «Эй-Джей» и «Цыганский король».

Речь идет о фактической дуэли за право называться лучшим британским тяжеловесом XXI века. Фьюри известен, как яркий шоумен за кулисами и большой хитрец в ринге. Его умение подстраиваться под соперника, быстро сокращать дистанцию и одновременно провоцировать стоящего напротив уже вошло в историю.

Джошуа полная противоположность. Он рационален, техничен, силен физически и действует методично. Такая встреча стала бы идеальным столкновением стилей. Вообще, подобные события в британском спорте случаются редко.

В последние 3-4 года интерес к боксу на туманном Альбионе и вовсе снизился, особенно на фоне того, что большинство громких боев проходили в Эр-Рияде. Выставочные поединки с участием звезд UFC и блогеров на некоторое время отвлекли зрителя.

Однако бой Джошуа и Фьюри способен вернуть публику туда, где бокс — это не просто шоу, а борьба характеров, стилей и воли.

Усик больше не в центре внимания

Александр Усик против Тайсона Фьюри globallookpress.com

Абсолютным чемпионом мира по боксу в тяжелом весе остается Александр Усик, и этот статус неоспорим. Дважды побив Джошуа, затем превзойдя Фьюри, он доказал, что не самый габаритный, но техничный боксер может доминировать и среди гигантов. Однако сегодня к его дальнейшим боям интерес заметно ниже.

Причина в том, что вокруг Усика не осталось соперников, способных создать интригу. Он уже прошел всех ключевых фигур дивизиона, вроде Дюбуа и других претендентов. Любая его следующая защита воспринимается, как формальность: фанаты знают, чем все закончится.

Другое дело противостояние Джошуа и Фьюри. Их имена несут не только спортивную ценность, но и культурную. Они дольше всех удерживают внимание публики, представляют две противоположные школы, две философии бокса и два типа характера. Обоих объединяет лишь одно — масштаб.

Тяжелый дивизион исторически считался королевским что в боксе, что в ММА. Победители громких боев и вовсе становились лицом всего спорта. И сейчас именно поединок между Джошуа и Фьюри способен вернуть тяжелому весу ту значимость, которая немного потускнела в последние годы.

Даже если Усик выйдет на ринг в 2026 году, его бои вряд ли смогут затмить британское дерби. Для миллионов зрителей именно дуэль Джошуа и Фьюри станет главным сражением новой эры тяжеловесов.

В таком ключе профессиональный бокс обретает интригу, а все внимание вновь переносится в Великобританию. Два чемпиона, два взгляда на спорт, одна страна и одно наследие. Все, что происходит сегодня, лишь пролог к бою, который уже называют историческим.