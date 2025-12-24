25 января на UFC 324 Джастин Гейджи подерется с Пэдди Пимблеттом за временный титул чемпиона в легком весе. Молодой британец считается безоговорочным фаворитом. Однако Гейджи способен всех удивить
Удобный путь к титулу или ловушка?
Ситуация в легком весе UFC на сегодня — это хаос, созданный руками руководства промоушена. Чемпион Илия Топурия взял паузу, оставив дивизион в подвешенном состоянии. Первый номер рейтинга Арман Царукян, только что разобравшийся с Дэном Хукером, был попросту проигнорирован.
Вместо этого UFC назначил бой за временный титул между четвертым и пятым номерами. Джастин Гейджи и Пэдди Пимблетт сойдутся в главном событии UFC 324 25 января. На первый взгляд, идеальный сценарий для британца.
Пимблетт главный любимец руководства. Его ведут к чемпионству буквально за руку. Подняв в топ-5 без единого боя за последние несколько месяцев, ему теперь предлагают Гейджи в качестве последнего шага. Со стороны кажется, что UFC свел Пэдди с удобным для него возрастным ветераном.
Но здесь кроется главная интрига.UFC, возможно, сам себя загнал в угол. Лига выбрала для англичанина далеко не самого простого соперника. Гейджи — это не Чендлер, он куда опаснее.
Попал в топ-5, сидя на диване
Карьера Пэдди Пимблетта в UFC выглядит безупречной. Семь побед в семи боях — цифра, говорящая сама за себя. На старте пути в промоушене он нокаутировал Вендрамини, задушил Варгаса и Левитта. Каждая победа за исключением виктории по очкам во встрече с Джаредом Гордоном приносила ему бонус, создавая образ непобедимой восходящей звезды.
Однако если присмотреться к его пути, становится ясна продуманная стратегия промоушена. Пимблетта очень осторожно подводили к топ-15, выбирая соперников на спаде. Его три последние победы наглядно это демонстрируют.
Он одолел Тони Фергюсона, проигравшего шесть боев подряд. Затем взял верх над Бобби Грином, который только что потерпел поражение. А в апреле 2025 года нокаутировал Майкла Чендлера (у американца 2-5 в UFC).
Важнейший факт: всем трем соперникам на момент боя было не менее 38-ми лет.UFC давал Пэдди опытных, но уже не самых опасных бойцов. Это позволило красиво победить, не столкнувшись с пиковой мощью элиты дивизиона.
Теперь ему противостоит Гейджи. Да, Джастину 37 лет, очень серьезный возраст. Но ключевое отличие в том, что «Хайлайт» до сих пор остается в топ-5.
В отличие от предыдущих соперников Пимблетта, Гейджи куда более конкурентоспособен. И это будет первый по-настоящему топовый боец в карьере Пэдди.
Гейджи — плохой выбор для Пэдди
Казалось бы, Джастин Гейджи идеальный трамплин. Возраст, серия не самых стабильных результатов, жесткий нокаут от Холлоуэя на UFC 300. Впрочем, дрался американец последние 8 лет исключительно на уровне топ-10. Гейджи невероятный тактик и расчетливый ударник, а не бездумный рубака.
В отличие от Майкла Чендлера, который привык бежать вперед, Джастин умеет выстраивать бой тактически. Он грамотно работает вторым номером, выманивает соперника на свои удары и контратакует.
Не стоит забывать и о его ударной мощи. Бьет американец не просто сильно, а точно и неожиданно. Его левый хук и хай-кик то самое оружие, которым можно закончить бой в любой момент. Наглядный тому примеру реванш Гейджи с Порье, пропустившего удар ногой в лицо и рухнувшего без чувств на настил. У Пимблеттав стойке есть явные проблемы с защитой.
История показывает, что Гейджи умеет побеждать сильных соперников даже тогда, когда в него не верят. В марте 2025 года он во второй раз переиграл Рафаэля Физиева, одного из самых техничных ударников дивизиона.
Американец перестрелял «Атамана» на средней дистанции, доказав, что его навыки в стойке по-прежнему на элитном уровне. Пимблетт же в разменах часто полагается на крепкий подбородок, а не техническое превосходство.
Именно в этом ключевое отличие Гейджи от прошлых соперников Пэдди. Он не полезет в безрассудную рубку, а будет ждать своего шанса, работать на очки и искать тот самый нокаутирующий удар. Перебить в стойке Пимблетта для такого сильного кикбоксера вполне выполнимая задача.
А как же борьба?
Исход этого боя решится в одном ключевом аспекте: защите Гейджи от борьбы. На бумаге все ведет к победе британца. Его габариты, молодость и навыки грэпплинга главные козыри.
У Гейджи всегда были проблемы с топовыми борцами. Чарльз Оливейра и Хабиб Нурмагомедов доминировали над ним в партере в одностороннем порядке. Даже Рафаэль Физиев в их реванше сумел удержать Джастина на земле весь первый раунд, правда затем проиграл в стойке второй и третий отрезки.
Если Пимблетт сможет постоянно переводить соперника в партер, то просто залежит его и заберет бой по очкам или же измотает контролем и задушит в концовке. Здесь и заключается главный вопрос: а сможет ли он также легко сделать это с Гейджи?
Предыдущие соперники Пэдди либо были на закате, либо, как Чендлер, дрались безрассудно. Гейджи, тренируясь в команде с одним из лучших борцов в истории UFC Камару Усманом, наверняка готов к такому сценарию. Он будет делать все, чтобы бой оставался в стойке.
Все зависит от того, насколько хорошо Гейджи подготовится к защите от тейкдаунов. Если он сможет оставаться на ногах хотя бы два раунда, у него появится реальный шанс на успех.
На бумаге у Пимблетта больше путей к победе. Впрочем, Гейджи способен поймать британца точным встречным ударом и отправить того в нокаут. Это будет закономерный итог для ветерана, которого все уже списали со счетов.