25 января на UFC 324 Джастин Гейджи подерется с Пэдди Пимблеттом за временный титул чемпиона в легком весе. Молодой британец считается безоговорочным фаворитом. Однако Гейджи способен всех удивить

Удобный путь к титулу или ловушка?

Ситуация в легком весе UFC на сегодня — это хаос, созданный руками руководства промоушена. Чемпион Илия Топурия взял паузу, оставив дивизион в подвешенном состоянии. Первый номер рейтинга Арман Царукян, только что разобравшийся с Дэном Хукером, был попросту проигнорирован.

Вместо этого UFC назначил бой за временный титул между четвертым и пятым номерами. Джастин Гейджи и Пэдди Пимблетт сойдутся в главном событии UFC 324 25 января. На первый взгляд, идеальный сценарий для британца.

Пимблетт главный любимец руководства. Его ведут к чемпионству буквально за руку. Подняв в топ-5 без единого боя за последние несколько месяцев, ему теперь предлагают Гейджи в качестве последнего шага. Со стороны кажется, что UFC свел Пэдди с удобным для него возрастным ветераном.

Но здесь кроется главная интрига.UFC, возможно, сам себя загнал в угол. Лига выбрала для англичанина далеко не самого простого соперника. Гейджи — это не Чендлер, он куда опаснее.

Попал в топ-5, сидя на диване

Пэдди Пимблетт против Тони Фергюсона globallookpress.com

Карьера Пэдди Пимблетта в UFC выглядит безупречной. Семь побед в семи боях — цифра, говорящая сама за себя. На старте пути в промоушене он нокаутировал Вендрамини, задушил Варгаса и Левитта. Каждая победа за исключением виктории по очкам во встрече с Джаредом Гордоном приносила ему бонус, создавая образ непобедимой восходящей звезды.

Однако если присмотреться к его пути, становится ясна продуманная стратегия промоушена. Пимблетта очень осторожно подводили к топ-15, выбирая соперников на спаде. Его три последние победы наглядно это демонстрируют.

Он одолел Тони Фергюсона, проигравшего шесть боев подряд. Затем взял верх над Бобби Грином, который только что потерпел поражение. А в апреле 2025 года нокаутировал Майкла Чендлера (у американца 2-5 в UFC).

Важнейший факт: всем трем соперникам на момент боя было не менее 38-ми лет.UFC давал Пэдди опытных, но уже не самых опасных бойцов. Это позволило красиво победить, не столкнувшись с пиковой мощью элиты дивизиона.

Теперь ему противостоит Гейджи. Да, Джастину 37 лет, очень серьезный возраст. Но ключевое отличие в том, что «Хайлайт» до сих пор остается в топ-5.

В отличие от предыдущих соперников Пимблетта, Гейджи куда более конкурентоспособен. И это будет первый по-настоящему топовый боец в карьере Пэдди.

Гейджи — плохой выбор для Пэдди

Пэдди Пимблетт против Майкла Чендлера globallookpress.com

Казалось бы, Джастин Гейджи идеальный трамплин. Возраст, серия не самых стабильных результатов, жесткий нокаут от Холлоуэя на UFC 300. Впрочем, дрался американец последние 8 лет исключительно на уровне топ-10. Гейджи невероятный тактик и расчетливый ударник, а не бездумный рубака.

В отличие от Майкла Чендлера, который привык бежать вперед, Джастин умеет выстраивать бой тактически. Он грамотно работает вторым номером, выманивает соперника на свои удары и контратакует.

Не стоит забывать и о его ударной мощи. Бьет американец не просто сильно, а точно и неожиданно. Его левый хук и хай-кик то самое оружие, которым можно закончить бой в любой момент. Наглядный тому примеру реванш Гейджи с Порье, пропустившего удар ногой в лицо и рухнувшего без чувств на настил. У Пимблеттав стойке есть явные проблемы с защитой.

История показывает, что Гейджи умеет побеждать сильных соперников даже тогда, когда в него не верят. В марте 2025 года он во второй раз переиграл Рафаэля Физиева, одного из самых техничных ударников дивизиона.

Американец перестрелял «Атамана» на средней дистанции, доказав, что его навыки в стойке по-прежнему на элитном уровне. Пимблетт же в разменах часто полагается на крепкий подбородок, а не техническое превосходство.

Именно в этом ключевое отличие Гейджи от прошлых соперников Пэдди. Он не полезет в безрассудную рубку, а будет ждать своего шанса, работать на очки и искать тот самый нокаутирующий удар. Перебить в стойке Пимблетта для такого сильного кикбоксера вполне выполнимая задача.

А как же борьба?

Чарльз Оливейра и Джастин Гейджи globallookpress.com

Исход этого боя решится в одном ключевом аспекте: защите Гейджи от борьбы. На бумаге все ведет к победе британца. Его габариты, молодость и навыки грэпплинга главные козыри.

У Гейджи всегда были проблемы с топовыми борцами. Чарльз Оливейра и Хабиб Нурмагомедов доминировали над ним в партере в одностороннем порядке. Даже Рафаэль Физиев в их реванше сумел удержать Джастина на земле весь первый раунд, правда затем проиграл в стойке второй и третий отрезки.

Если Пимблетт сможет постоянно переводить соперника в партер, то просто залежит его и заберет бой по очкам или же измотает контролем и задушит в концовке. Здесь и заключается главный вопрос: а сможет ли он также легко сделать это с Гейджи?

Предыдущие соперники Пэдди либо были на закате, либо, как Чендлер, дрались безрассудно. Гейджи, тренируясь в команде с одним из лучших борцов в истории UFC Камару Усманом, наверняка готов к такому сценарию. Он будет делать все, чтобы бой оставался в стойке.

Все зависит от того, насколько хорошо Гейджи подготовится к защите от тейкдаунов. Если он сможет оставаться на ногах хотя бы два раунда, у него появится реальный шанс на успех.

На бумаге у Пимблетта больше путей к победе. Впрочем, Гейджи способен поймать британца точным встречным ударом и отправить того в нокаут. Это будет закономерный итог для ветерана, которого все уже списали со счетов.