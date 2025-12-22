От чемпиона и участника титульной гонки до сбитого летчика буквально за год. Такая учесть постигла Эдвардса, Мухаммада, команду «Боевых ботаников» и еще ряд именитых бойцов UFC

1. Леон Эдвардс

Казалось, поражение от Белала Мухаммада в 2024 году в титульном противостоянии в полусреднем весе было лишь досадной случайностью для Леона Эдвардса. Британец начал 2025-й с ясной целью вернуть себе все, что потерял. Однако планы рухнули уже в марте на домашнем турнире в Лондоне.

Эдвардс возглавил кард и вышел в октагон против Шона Брэди. Для «Рокки» это была возможность напомнить о себе громкой победой, но вечер превратился для британца в настоящий кошмар. Брэди доминировал в партере почти 20 минут, закончив поединок в свою пользу в конце четвертого раунда.

Шон Брэди против Леона Эдвардса globallookpress.com

Впервые за всю карьеру Леон был вынужден сдаться, проиграв сабмишном. Второй бой англичанина состоялся в ноябре. Эдвардсу, наконец-то, дали в соперники ударника Карлоса Пратеса. После череды бесконечной борьбы с такими противниками, как Усман, Ковингтон, Мухаммад и Брэди, этот бой казался подарком. Эдвардс даже уверенно выиграл у Пратеса первый раунд.

Но во второй пятиминутке все кардинально поменялось. Зазевавшись в стойке, Эдвардс пропустил хлесткий джеб в подбородок и впервые в жизни оказался в глубоком нокауте. 2025 год завершился для экс-чемпиона двумя поражениями. Так Леон рухнул с первой аж на девятую строчку в рейтинге полусреднего дивизиона.

2. Белал Мухаммад

Белал Мухаммад globallookpress.com

Белал Мухаммад вошел в 2025 год в статусе чемпиона в полусреднем весе, и, казалось, судьба ему благоволила. Сначала отменился его бой с непобежденным Шавкатом Рахмоновым, а затем ему назначили первую защиту против Джека Маддалены.

Австралиец, обладающий посредственным уровнем борьбы, выглядел на бумаге легкой мишенью для Белала. Однако чемпион решил доказать всем, что он не просто прагматичный грэпплер, а универсальный боец. Мухаммад вступил с австралийцем в открытую драку, пренебрегая своей коронной тактикой.

Это решение стало для него фатальным. Уже к концу второго раунда нос Белала был разбит, а кардио начало проседать. Когда Мухаммад спохватился и попытался перевести бой в партер, было уже слишком поздно. В итоге Маддалена довел поединок до победы единогласным решением, став новым чемпионом UFC в полусреднем весе.

Но на этом падение палестинца не закончилось. В ноябре Мухаммад проиграл и Иэну Гэрри. Ирландец защитился от всех попыток тейкдаунов и переиграл Белала в стойке, также победив по очкам. Всего за несколько месяцев Мухаммад растерял все, чего добивался годами.

3. Джамал Хилл

Джамал Хилл globallookpress.com

Для бывшего чемпиона в категории до 93 кг этот год должен был стать историей громкого возвращения. После разгромного поражения от Алекса Перейры на UFC 300 Хилл нацелился в кратчайшие сроки вернуться на вершину. Однако реальность оказалась безжалостной к его амбициям.

В январе американец встретился с Иржи Прохазкой и выглядел на удивление бледно. Джамал трижды за поединок побывал в нокдауне и проиграл техническим нокаутом в самой концовке, не сумев ничего противопоставить напору чеха.

А уже летом Джамал возглавил турнир в Азербайджане, но и там его ждало разочарование. Бой с Халилом Раунтри признали одним из самых скучных противостояний года. Хилл выглядел пассивно, постоянно опасался атак соперника и вновь уступил, на этот раз уже по очкам.

После двух поражений подряд сам боец дал откровенное интервью. Он признался, что травмы и проблемы с ментальным здоровьем серьезно сказались на его кондициях.

Были также и большие проблемы с дисциплиной: вес Хилла между боями достигал аж 120 кг. Все это наложило определенный отпечаток. Сейчас Джамал идет седьмым в рейтинге полутяжей, но есть вероятность, что его стремительное падение в 2026-м продолжится.

4. Никита Крылов

Никита Крылов и Доминик Рейес globallookpress.com

Долгое отсутствие из-за тяжелой травмы плеча не пугало Крылова. Он верил, что сможет вернуть свою пиковую форму и вновь стать грозой полутяжелого дивизиона. В апреле русско-украинский боец встретился в клетке против Доминика Рейеса, который и сам переживал не лучшие времена.

Однако Никита вышел в клетку с максимально неудачным геймпланом на поединок. Он бросился в безрассудную атаку и был нокаутирован после точного кросса на противоходе уже в самом начале встречи.

Казалось бы, после такого поражения нужен длительный перерыв. Тем не менее, Никита вернулся в клетку уже через три месяца в поединке против Богдана Гуськова. Такое решение выглядело очень опрометчивым.

А сам результат оказался предсказуемым и печальным. Крылов в этот раз действовал более рассудительно и временами у него даже что-то получалось. Правда, никаких дивидендов острожная работа первым номером не принесла. Как и Рейес, Гуськов поймал Никиту мощным кроссом, вновь отправив его в нокаут в первом раунде.

5. Марвин Веттори

Марвин Веттори globallookpress.com

Потеря брата, долгий простой и серьезная травма плеча — все это вместе стало непосильным грузом для экс-претендента на титул в среднем весе. Для Марвина первым испытанием в 2025-м был реванш с Романом Далидзе, которого он побеждал двумя годами ранее.

Впрочем, в ответном противостоянии Веттори был лишь тенью себя прежнего. Он дрался нерешительно, пассивно и в итоге отдал победу грузину по очкам. Затем последовал принципиальный бой с Брэндоном Алленом, с которым у Марвина был личный конфликт.

Но и здесь итальянец не смог раскрыть свои лучшие стороны. Он вновь проиграл судейским решением, выглядев максимально растерянно. В декабре Веттори попытался остановить падение в бою с нерейтинговым бразильцем Брунно Феррейрой.

Оказалось, что два предыдущих поражения Марвина ничему не научили. Он все также отступал назад, боясь пропустить удар, проявляя минимум активности в атаке. 15 минут бега по октагону обернулись для итальянца очередным провалом. Три поражения подряд выбросили Марвина из топ-15. Еще одна неудача, и итальянец и вовсе может быть уволен из UFC.

6. «Боевые ботаники»

Джин Силва globallookpress.com

В 2024 году эта команда казалась непобедимой. Кайо Борральо, Джин Силва, Маурисио Руффи и Карлос Пратес выигрывали все свои бои, продвигаясь вверх по рейтингам. Только вот 2025 год все расставил по своим местам.

Первым оступился Карлос Пратес, который был разобран в стойке Иэном Гэрри. Однако он смог оправиться и выиграть свой следующий бой нокаутом у Джеффа Нила. А вот его товарищей по команде ждал неминуемый крах, случившийся в удивительно сжатые сроки.

Буквально за пару недель в сентябре сразу три «Боевых ботаника» уступили в своих поединках. Сначала Кайо Борральо проиграл претендентский бой в среднем весе, не сумев ничего противопоставить Нассурдину Имавову. В тот же вечер Маурисио Руффи был задушен Бенуа Сен-Дени.

Спустя неделю, Джин Силва в безумной рубке с Диего Лопесом был близок к победе, но заигрался в стойке и уступил досрочно. Команда, которая стала феноменом в 2024-м, за сентябрь 2025-го потеряла всю свою магию и ауру непобедимости.

7. Патчи Микс

Патчи Микс globallookpress.com

Переход Патчи Микса в UFC стал одним из самых громких подписаний года. Экс-чемпион легчайшего веса Bellator и PFL считался претендентом на место в топ-5 в сильнейшей лиге мира. Ожидания от его дебюта были заоблачными.

Первым испытанием Патчи стал представитель топ-10 Марио Баутиста, шедший на серии из семи побед. Микс вышел в октагон в посредственном состоянии, будто оставил все свои навыки в раздевалке. Он почти не пытался бороться, а в стойке выглядел беспомощным и постоянно пропускал удары.

Тогда многие списали провал в дебюте на волнение и слишком резкий скачок в уровне оппозиции. Через четыре месяца ему дали шанс реабилитироваться против другого дебютанта Якуба Виклача. Но история повторилась.

Микс быстро устал, его движения стали вялыми, и он вновь проиграл по очкам. Из будущей звезды, которая могла покорить легчайший дивизион UFC, Патчи за два боя превратился в объект насмешек и сомнений.