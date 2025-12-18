Первый бой Тима Цзю под руководством нового тренера закончился триумфом. Непобежденный проспект Энтони Веласкес оказался бессилен, уступив в одностороннем порядке. Но что дальше ждет Тима после этой победы?

Доминирование с первой до последней минуты

17 декабря в Сиднее на арене «TikTok Entertainment Centre» состоялось долгожданное возвращение бывшего чемпиона мира по боксу по версии WBO в первом среднем весе Тима Цзю. Его соперником стал непобежденный американец Энтони Веласкес.

Этот поединок стал для австралийца первой проверкой после кардинальной перезагрузки всей карьеры и смены команды. И уже с первых секунд Цзю захватил инициативу. Он не бросался в бездумные атаки, как ранее, а методично работал джебом, плавно подбирая удобную дистанцию.

Веласкес выглядел скованно и отвечал лишь одиночными ударами, не рискуя идти на обострение. Уже во втором раунде Тим заметно прибавил. Он сдваивал джеб, подключал правые прямые и жесткие удары по корпусу.

Веласкес все больше отступал и периодически застывал у канатов, где получал плотные серии. К середине поединка преимущество Цзю стало подавляющим. В шестом отрезке точный правый кросс открыл у Веласкеса глубокое рассечение под левым глазом.

Tim Tszyu v Anthony Velazquez 🥊 | Full Fight Highlights | Main Event | Fox Sports Australia

Несмотря на повреждение, американец проявил характер и продолжил бой, хотя и перешел в режим выживания. До самого финального гонга Тим сохранял инициативу. Он гонял соперника по рингу, разряжаясь многоударными комбинациями.

Веласкес изредка контратаковал, но его усилия не переломили ход противостояния. Судьи единогласно отдали победу Цзю со счетом 100-90, 100-90 и 100-91. Это означало, что австралиец выиграл все десять раундов.

Сама победа позволила Тиму перевернуть страницу после досрочного поражения от Себастьяна Фундоры в июле. Первый экзамен в рамках новой карьерной главы был сдан на отлично, что вернуло бойцу уверенность.

Тим стал боксировать умнее, но есть и минусы

Тим Цзю против Энтони Веласкеса globallookpress.com

Победа над Веласкесом не просто строчка в послужном списке. Это итог смелых решений, на которые Цзю пошел после трех поражений в четырех последних боях. Он полностью разорвал связи со старой командой, включая тренеров Игоря Голубева и Дэйва Баркера.

Главным нововведением стал приход кубинского специалиста Педро Диаса. Его задачей было сделать стиль Цзю более разносторонним и тактически грамотным. Раньше Тим часто полагался на агрессию и физическую мощь, что в битвах против топовых соперников приводило к ошибкам.

В бою с Веласкесом первые плоды этой работы были видны. Цзю не рвался за нокаутом любой ценой, как случалось раньше. Он выстроил бой от джеба, контролировал дистанцию и выбирал моменты для атак, действуя осмысленно и экономно.

Статистика ударов ярко иллюстрирует его доминирование. За поединок Цзю нанес почти в три раза больше точных попаданий, чем соперник. При этом он не оставлял много открытых зон для ответных действий малоактивного Веласкеса.

Однако еще есть куда расти. В середине боя, когда соперник был сильно потрясен, Цзю не смог или не решился его добить. Тот эпизод дал критикам повод усомниться в прежней нокаутирующей мощи.

Также заметно, что Тим много передвигается по прямой линии. Углы, о которых говорил Диас, пока проявлялись слабо. Наращивать тактическую вариативность и футворк придется в следующих поединках.

Тем не менее, основа заложена. Цзю все еще боксер элитного уровня и участник титульной гонки, а не трамплин для восходящих звезд.

Дорога наверх: вызов Заясу и четкий план

Тим Цзю globallookpress.com

Победа над Веласкесом была необходимой, но явно недостаточной. Американец, несмотря на солидный профессиональный рекорд (18-0-1), никогда не дрался на таком уровне.

Поэтому следующий шаг Цзю должен быть взвешенным. Ему нужно постепенно наращивать уровень оппозиции, чтобы окончательно адаптироваться к новому стилю и проверить его в более жестких условиях.

Прыгать сразу в бой с абсолютными топами дивизиона очень опрометчиво. Именно поэтому публичный вызов чемпиону WBO Ксандеру Заясу выглядит логично.

Заяс талантливый и техничный боксер, но он не считается таким же грозным противником, как, например, тот же Себастьян Фундора. Такой бой стал бы идеальной проверкой для новой версии Цзю.

В случае успеха можно рассмотреть поединки с бывшими чемпионами или громкими именами, ищущими путь наверх, Китом Турманом или Коннором Бенном. Такие бои были бы коммерчески успешны и дали бы Цзю необходимый опыт против разных стилей.

И только после этого, имея за плечами серию уверенных побед, можно задумываться о возвращении в элиту. О реванше с Бахрамом Муртазалиевым, о встрече с Исраилом Мадримовым или Верджилом Ортисом.

Время у Цзю еще есть. Ему 31 год, и, судя по прошедшему выступлению, физическая форма на высоте. Мотивация и готовность меняться тоже присутствуют. Победа над Веласкесом стала отправной точкой.

Дальнейший путь должен быть выстроен грамотно, шаг за шагом. Только так Тим Цзю сможет доказать, что его перезагрузка — это не временная мера, а путь обратно на вершину мирового бокса.