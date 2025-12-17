В марте 2026-го Чарльз Оливейра и Макс Холлоуэй проведут ответный поединок за титул BMF в легком весе. И по мнению аналитиков ESPN, есть еще 5 потенциальных реваншей на следующий год, которые привлекут внимание не меньше, чем битва «Дю Бронкса» и «Благословенного»

1. Том Аспиналл против Сирила Гана

Титульник в тяжелом весе может стать самым ожидаемым реваншем 2026 года из всех. Том и Сирил встретились в главном поединке турнира UFC 321 в октябре, и результатом стал отказ действующего чемпиона от продолжения боя, после того как Ган ткнул Аспиналлу пальцем в глаз.

Реванш, вероятно, будет гораздо более напряженным, чем первая встреча. Аспиналл ясно дал понять, что не считает удар в тычок случайным и явно затаил обиду на француза.

Сирил Ган (справа) globallookpress.com

По словам представителей команды англичанина, 32-летний чемпион все еще страдает от затуманенного зрения и двоения в правом глазу и спустя семь недель не получил разрешения на возобновление тренировок.

При таком типе травмы невозможно точно определить время восстановления, но в UFC заявили, что хотят организовать ответный бой, как можно скорее. Каждый бой за титул в UFC имеет большое значение, а противостояния в тяжелом весе всегда привлекают дополнительное внимание.

2. Петр Ян против Шона О’Мэлли

Петр Ян globallookpress.com

Одного упоминания об этом поединке достаточно, чтобы оттолкнуть ряд фанатов ММА, которые считают, что О’Мэлли часто пользуется подарками со стороны Даны Уайта. Другими словами, дерется в больших боях лишь потому что у него громкое имя.

Впрочем, очередной бой за пояс в легчайшем весе еще надо заслужить. О’Мэлли должен сразиться с Сонгом Ядонгом на турнире UFC 324 25 января в Лас-Вегасе. Если Шон покажет себя с лучшей стороны, возможно, он и получит второй поединок с россиянином.

У них с Яном уже есть история. О’Мэлли победил Петра в 2022 году спорным раздельным решением судей. «Беспощадный» и многие независимые посчитали об ограблении в тот вечер.

А после недавней виктории в реванше с Двалишвили Ян заявил, что, по его мнению, О’Мэлли не заслуживает того, чтобы встретиться с ним вновь. На пресс-конференции по окончании UFC 323 он даже посмеялся над этой идеей.

Но опять же, UFC это бизнес, у О’Мэлли громкое имя и в реванше присутствует определенный смысл. Двалишвили, скорее всего, проведет трилогию с Яном, а это значит, что следующие несколько боев россиянина могут пройти против уже знакомых ему соперников.

3. Иржи Прохазка против Халила Раунтри

Иржи Прохазка (справа) globallookpress.com

Такой бой точно состоится не раньше второй половины 2026-го, но есть вполне реальный сценарий, при котором парни подерутся вновь. В октябре Прохазка победил Раунтри техническим нокаутом в одном из лучших боев года.

Халил лидировал по всем трем судейским карточкам, однако в третьем раунде бывший чемпион полутяжелого веса резко взвинтил темп, обрушил на американца град ударов, заставив того упасть лицом вниз.

После очного противостояния пути Иржи и Халила разошлись. Чех едва ли не следующий претендент на титул, Раунтри — просто представитель топ-10, которому нужно заново доказывать право на пояс. Их матч-реванш может состояться, если в дивизионе произойдет что-то экстраординарное и неожиданное.

Нынешний чемпион в полутяжелом весе Алекс Перейра очень хочет перейти в тяжелую весовую категорию.UFC не в восторге от этой идеи, генеральный директор Дана Уайт публично заявил об этом, но большой бой между Перейрой и Джоном Джонсом вполне возможен.

То, как закончился недавний поединок за титул в тяжелом весе между Аспиналлом и Ганом, вероятно, повышает шансы на бой Алекса и Джона. Уайт заявил, что не доверяет Джонсу место на турнире в Белом доме, ведь «Баунс» за последние 2 года дважды подвел промоушен.

Тем не менее, его позиция вполне может измениться. Если этот бой состоится, то в полутяжелом весе, скорее всего, будет разыгран либо вакантный, либо временный титул.

Это не будет сразу бой Прохазки против Раунтри, так как в игре есть еще и Карлос Олберг. Но после титульника Иржи и Карлоса вне зависимости от его исхода следующим оппонентом чеха в конце года может стать Халил.

4. Валентина Шевченко против Аманды Нуньес

Валентина Шевченко globallookpress.com

Девушки ранее дрались уже дважды в 2016 и 2017 годах. Нуньес победила оба раза, но во втором бою выиграла лишь раздельным решением в довольно конкурентной битве. С тех пор Шевченко не выступала в весовой категории до 61 кг, вернувшись в наилегчайший дивизион, а Аманда не выходила в октагон уже 2,5 года.

Однако бывшая чемпионка в двух категориях вернется в следующем месяце, чтобы бросить вызов действующей обладательнице титула в легчайшем весе Кайле Харрисон.

Если «Львица» на UFC 324 возьмет титул, третий бой с Шевченко тут же выйдет на первый план. Нуньес не вернется, чтобы регулярно защищать пояс в боях с другими соперницами. Она захочет драться в больших поединках ради наследия. Тем временем, у Шевченко есть пару вариантов в наилегчайшем весе, но насколько они важны?

Достаточно ли они важны, чтобы отложить переход в легчайший вес и еще раз бросить вызов Нуньес? Валентина считает, что должна была победить во втором бою. И если Нуньес выиграет в январе, будет большой спрос на трилогию.

5. Илия Топурия против Макса Холлоуэя

UFC317 Pelea Gratis: Topuria vs Holloway

На первый взгляд, такой реванш может не сильно заинтересовать фанатов. Топурия нокаутировал Холлоуэя в прошлом году в рамках титульника в полулегком весе. И у Илиии, летом 2025-го перешедшего в новую весовую категорию и ставшего чемпионом в легком дивизионе, есть множество других вариантов.

А теперь закроем глаза и перенесемся на год вперед. Допустим, в марте Холлоуэй побеждает Чарльза Оливейру и сохраняет за собой титул BMF, а потом соглашается на бой на турнире в Белом доме против Армана Царукяна.

Макс побеждает и в одночасье становится главным претендентом на титул, обойдя в гонке победителя боя между Джастином Гейджи и Пэдди Пимблеттом.

Представить себе такой сценарий сложно, не так ли? Ведь Топурия хочет провести бой против Ислама Махачева, но это вряд ли произойдет в ближайшее время. Дагестанец уже чувствует себя, как дома, в полусреднем весе, он не вернется в легкий дивизион.

У обоих много работы в своих весовых категориях. Не исключено, что мы никогда не увидим бой Махачева против Топурии. Но а Макс уже не раз заявлял о желании сразиться за второй титул. И в легком весе его реванш с Илией имеет смысл, хоть и маловероятен.