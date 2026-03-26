В последние дни марта сразу несколько крупных турниров соберут внимание поклонников единоборств: ACA 201, UFC Seattle, PFL Pittsburgh. Также пройдут 2 интригующих боя в боксе

Жосиель Силва — Александр Подлесный

27 марта на ACA 201 в Минске пройдет титульный бой в легчайшем весе. Чемпион Жосиель Силва проведет вторую защиту пояса. Его соперник — Александр Подлесный, идущий на серии из пяти побед и занимающий второе место в рейтинге.

Для бразильца это шанс закрепиться в статусе лучшего иностранного бойца ACA, для россиянина — возможность взять титул после нескольких лет планомерного движения вперед.

Сам Силва завоевал пояс в феврале 2025-го, выйдя на замену на коротком уведомлении и разбив Павла Витрука. Осенью он нокаутировал экс-чемпиона Олега Борисова во втором раунде в рамках первой защиты.

Силва за последние годы прибавил во всех аспектах. Он стал лучше в грэпплинге, а в стойке выглядит разнообразнее грядущего соперника. Если бразилец сумеет держать дальнюю дистанцию и не даст Подлесному прижать себя к сетке, то имеет все шансы защитить пояс вновь.

Мозес Итаума — Джермейн Франклин

Мозес Итаума globallookpress.com

В ночь с 28 на 29 марта в Манчестере непобежденный боксер-тяжеловес Мозес Итаума встретится с Джермейном Франклином. 21-летний британец выиграл все 13 боев в карьере, 11 из них нокаутами.

В последнем поединке буквально смел экс-претендента на титул WBC Диллиана Уайта за один раунд. Франклин известен тем, что продержался всю дистанцию против Энтони Джошуа и дал близкий бой тому же Уайту.

Для него это уже третий выезд в Великобританию, и оба предыдущих завершились поражениями по очкам. Американец хорош, как контрпанчер, но в последних боях его физическая форма вызывала вопросы.

Итаума в отличие от него легок на ногах, быстр и выбрасывает многоударные серии с неожиданных углов. В последние два года Мозес не задерживался в ринге дольше трех раундов, и его напор с первых секунд может стать для американца серьезной проблемой.

Алекса Грассо — Мэйси Барбер

Алекса Грассо globallookpress.com

29 марта на UFC Seattle в со-главном событии состоится реванш в женском наилегчайшем весе. Бывшая чемпионка Алекса Грассо встретится с Мэйси Барбер, идущей на серии из семи побед.

Их первый бой в 2021-м остался за мексиканкой, но с тех пор карьеры девушек разошлись в противоположных направлениях. Грассо уже потеряла пояс и потерпела 2 поражения кряду, проиграв Валентине Шевченко и Наталии Силве, зато Барбер вплотную приблизилась к титульной гонке.

Мэйси заметно прибавила: ее удары стали точнее, а борьба эффективнее. Если Грассо не перестроит тактику и не добавит в агрессии, то рискует утонуть в прессинге соперницы. Реванш покажет, готова ли Барбер к чемпионскому бою или нет.

Исраэль Адесанья — Джо Пайфер

Исраэль Адесанья globallookpress.com

Главным событием турнира UFС в Сиэтле станет поединок бывшего чемпиона среднего веса Исраэля Адесаньи с 14-м номером ростера Джо Пайфером. Новозеландец занимает четвертое место в рейтинге, но после трех поражений кряду о титульных перспективах речи уже не идет.

Пайфер подошел к этому бою на серии из трех побед. Последние из них были добыты над Келвином Гастелумом и Абусом Магомедовым. Единственное поражение за два года он потерпел от Джека Херманссона по очкам, который показал, как можно справиться с американцем: осторожно работать с дальней дистанции и постоянно двигаться.

После нокаута от Нассурдина Имавова в последнем поединке Адесанья взял паузу на год, а в интервью подчеркивал, что титулы его больше не интересуют — такой подход явно не внушает доверия.

«Иззи» необходимо вернуться к своему фирменному стилю с постоянными финтами и активными перемещениями. В противном случае, Пайфер поймает новозеландского ветерана мощным хуком и отправит его в нокаут.

Джонни Эблин — Брайан Баттл

Джонни Эблин globallookpress.com

29 марта на турнире PFL Pittsburgh состоится претендентский бой в среднем весе между экс-чемпионом Джонни Эблином и новичком лиги Брайаном Баттлом. Нельзя сказать, что оба сейчас на пике.

Эблин долгое время считался непобедимым, но в прошлом году потерпел первое поражение в карьере, уступив сабмишеном Костелло Ван Стинису за 9 секунд до конца пятого раунда. Баттл идет на серии из четырех побед, набив ее еще в UFC. Однако он не дрался по ММА уже больше года.

Стилистически оба довольно похожи. Эблин выигрывает за счет борьбы, физического давления и контроля в партере. В его активе победы над Фабианом Эдвардсом, Анатолием Токовым и Гегардом Мусаси. Баттл более универсальный боец, который не форсирует события, но также предпочитает забирать раунды за счет давления у сетки.

Как Эблин пережил первую неудачу, станет понятно уже в первом раунде. Если он вернется в октагон голодным до побед и будет действовать в своей манере, его борьба и физика должны перевесить навыки Баттла.

Себастьян Фундора — Кит Турман

Себастьян Фундора globallookpress.com

Завершит неделю боксерский поединок в Лас Вегасе 29 марта, где чемпион WBC в первом среднем весе Себастьян Фундора встретится с Китом Турманом. Действующий обладатель титула в прошлом году во второй раз победил Тима Цзю, закрепив за собой статус одного из лучших бойцов дивизиона.

Турман бывший чемпион полусреднего веса, пытающийся после длительного простоя вернуться на вершину. Кит выиграл два последних боя, но оба против середняков, а между ними была пауза больше трех лет.

В его активе есть победы над Гарсией и Портером в пиковые годы, однако сейчас ему уже 37 лет, и вопросы к выносливости и физической форме остаются открытыми.

Фундора молод, активен и на ходу: в последних трех боях он дважды финишировал соперников. И нынешний Турман выглядит легкой мишенью для чемпиона.