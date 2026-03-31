Эпоха Адесаньи подошла к концу: 4 поражения кряду с сентября 2023 года, 3 последние и вовсе досрочные. Кажется, бывшему чемпиону UFC в среднем весе пора завершать карьеру

Бой, который все расставил по местам

В главном событии на турнире UFC Fight Night 271 в Сиэтле 29 марта бывший чемпион среднего веса Исраэль Адесанья встретился с американским проспектом Джо Пайфером. Для 36-летнего новозеландца это был четвертый поединок за 2,5 года, и все три предыдущие он проиграл.

Пайфер, напротив, подходил к бою на серии из четырех побед. Контекст противостояния был предельно ясен: «Иззи» рассчитывал остановить свое падение, а Джо стремился ворваться в элиту, потеснив бывшего обладателя титула с четвертой строчки в рейтинге.

Первый раунд вселил в поклонников Адесаньи некую надежду. Экс-чемпион легко двигался, активно работал джебом, регулярно бил по ногам. Статистика подтверждала его преимущество: 22 точных попадания против десяти у Пайфера.

Джо Пайфер и Исраэль Адесанья globallookpress.com

Тем временем, Джо все также упрямо шел вперед, навязывая силовой сценарий. Клинч, давление, попытки переводов постепенно приносили свои плоды. Адесанья по-прежнему был точен, но его попадания уже не останавливали прямолинейного соперника.

Второй раунд полностью перевернул ход противостояния. Адесанья работал первым номером, однако Пайфер только набирал обороты. В одном из разменов американец жестко попал у сетки и перевел визави в партер.

Там он сначала попытался зайти на спину, а после того, как «Иззи» выбрался из захвата, просто занял доминирующую позицию в маунте и обрушил град ударов.

Рефери Херб Дин остановил поединок, когда Адесанья полностью перестал защищаться. Технический нокаут во втором раунде стал четвертым поражением подряд для бывшего чемпиона. Пайфер не просто победил легенду, а сделал это досрочно.

Даже после разгрома «Иззи» хочет продолжить

UFC Сиэтл: Исраэль Адесанья — Слова после боя

Сразу после остановки боя Исраэль Адесанья взял микрофон и заявил: «Ты продолжаешь в том же духе, снова и снова. Так что я никуда не уйду. Может, меня и побьют, но я всегда буду непобежденным. Я ожидал от Джо Пайфера подобного. Я знал, что это его самый важный бой, поэтому он выложился по полной, и у него все получилось».

Экс-чемпион лиги в тяжелом весе Фрэнсис Нганну, а также близкий друг «Иззи», наблюдал за поединком с особым волнением. На следующий день он написал: «Вчера, когда я смотрел бой, у меня было разбито сердце. Это напоминает о том, насколько неблагодарным может быть наш вид спорта».

Нганну признался, что после первого раунда поверил в возвращение друга: «Исраэль был в отличной форме. После первого раунда я подумал, что все получится. Могу только представить, как тяжело "Иззи" приходится сейчас».

Даниэль Кормье, сам завершивший карьеру после неудач, поддержал решение Адесаньи продолжить драться: «На мой взгляд, Адесанья еще не закончил свою карьеру в UFC. И, честно говоря, судя по тому, как он дрался, я бы посоветовал ему продолжать. Потому что он дрался очень хорошо».

Глава лиги Дана Уайт также не увидел повода для разговоров о завершении карьеры: «Он хорошо смотрелся: быстро двигался, резал углы. По-моему, он был великолепен».

Сам Джо Пайфер после боя отдал должное оппоненту: «Я знал, что он попытается замедлить меня ударами по ногам, и он действительно это сделал. Но мой план был в том, чтобы просто не останавливаться, давить и ломать его физически. В конечном счете это сработало», — сказал американец, выигравший свой самый важный бой в карьере.

Что будет дальше?

Исраэль Адесанья против Джо Пайфера globallookpress.com

Для Джо Пайфера победа над четвертым номером рейтинга стала билетом в элиту дивизиона. Следующим логичным шагом выглядит поединок против Кайо Борральо, занимающего пятую строчку. Победитель этого противостояния сможет претендовать на бой с кем-то из первой тройки, а возможно, и на титул.

Однако Пайферу еще предстоит доказать, что его победа над возрастным ветераном не случайность. Топ-5 средневесов — это иной уровень сопротивления. Именно бой с Борральо станет для 29-летнего американца главным экзаменом на состоятельность в роли претендента.

А вот будущее Исраэля Адесаньи выглядит туманным. По ходу боя он демонстрировал фрагменты былого величия, но они становились все короче. Физические кондиции, позволявшие ранее выдерживать пять раундов, уже не те — «Иззи» сдал к середине второго отрезка.

Главная проблема — отсутствие защиты в партере. Когда соперник начал переводить его, экс-чемпион оказался беспомощен. Скорость, некогда считавшаяся главным козырем, уже не позволяет избегать тейкдаунов за счет смены направления или быстрого отхода назад.

А точность попаданий перестала компенсировать недостаток мощи. Спрогрессировать в 36 лет после четырех поражений подряд просто невозможно. Да, Исраэль все еще может дать бой кому-либо из топ-15, но возвращение на чемпионский уровень выглядит недостижимой целью.

Провести еще один бой вполне реально, тем более что Адесанья отказался уходить. Но с точки зрения сохранения наследия такое продолжение рискует превратить великого чемпиона в рядового гейткипера.

В отличие от многих ветеранов, которых судьи не раз оставляли в игре спорными решениями, Адесанья в последних четырех боях уступил безоговорочно.