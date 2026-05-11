В ночь с 9 на 10 мая в Ньюарке прошел турнир UFC 328. В главном событии вечера Хамзат Чимаев проводил первую защиту титула в среднем весе против Шона Стрикленда

Результаты предварительного карда

1. Атеба Гаутье в полусреднем весе победил Оззи Диаза нокаутом во втором раунде

2. Ярослав Амосов в полусреднем весе победил Йоэля Альвареса удушающим приемом во втором раунде

3. Грант Доусон в легком весе победил Матеуша Ребецки удушающим приемом в третьем раунде

4. Джим Миллер в легком весе победил Джареда Гордона удушающим приемом в первом раунде

5. Роман Копылов в среднем весе победил Марко Тулио единогласным решением судей

6. Пэт Сабатини в полулегком весе победил Уилльяма Гомиса единогласным решением судей

7. Байсангур Сусуркаев в среднем весе победил Джордена Сантоса удушающим приемом в третьем раунде

8. Хосе Очоа в наилегчайшем весе победил Клейтона Карпентера единогласным решением судей.

Бои основного карда

Открывал основной кард UFC 328 поединок легендарных ветеранов легкого веса: Бобби Грина и Джереми Стивенса. Несмотря на солидный возраст в 39 лет, «Кинг» с первых секунд задал высокий темп. Он работал с опущенными руками, постоянно раздергивал оппонента и молниеносно атаковал сериями.

Стивенсу было очень сложно подстроиться под соперника. Во второй половине первого раунда Бобби неожиданно сменил тактику и перевел Джереми на канвас. Грин начал жестко забивать соперника сверху, вынудив того раскрыться и отдать спину.

Бобби мгновенно воспользовался моментом и плотно накинул удушающий прием. Стивенс не смог долго сопротивляться и постучал в знак сдачи на отметке 4:20. Для Грина эта победа стала третьей кряду, подтвердив его статус одного из самых опасных ветеранов лиги.

После боя Бобби эмоционально обратился к Дане Уайту, требуя заслуженный бонус за выступление. Стивенс же потерпел очередное фиаско, и его будущее в организации теперь под большим вопросом.

Далее в октагон вышли представители топ-10 полусреднего дивизиона: шестой номер Шон Брэди и Хоакин Бакли, занимавший девятую строчку. Поединок изначально представлялся, как классическое противостояние мощного нокаутера и топового борца.

Брэди, которому нужно было закрывать поражение от Майкла Моралеса, с первых минут обозначил свои намерения. Он быстро сократил дистанцию и провел тейкдаун. Шон буквально деклассировал Бакли в партере, забираясь в фулл-маунт и методично разбивая защиту оппонента.

Хоакин пытался отвечать ударами снизу, но Брэди читал каждое его движение. На протяжении всех трех раундов картина не менялась: Шон проводил тейкдаун и доминировал. Силы Бакли таяли с каждой минутой под плотным прессингом.

В финальном отрезке Брэди едва не финишировал соперника хаммерфистами, но Хоакин проявил стойкость и дожил до гонга. Судьи были единогласны, выставив цифры 30:25. Брэди триумфально вернулся в гонку за титул, заявив о своих амбициях. Бакли же потерпел второе поражение подряд, вновь споткнувшись на высококлассном борце.

В тяжелом весе состоялся бой второго номера рейтинга Александра Волкова против Вальдо Кортес-Акосты, располагавшегося на четвертом месте. Используя преимущество в росте, россиянин методично расстреливал соперника лоу-киками. Вальдо отвечал резкими выпадами, но Александр грамотно уходил с линии атаки.

Во втором раунде Волков заметно отбил Кортес-Акосте переднюю ногу. Доминиканец откровенно призывал россиянина к открытому размену, но «Драго» все также действовал прагматично. После точного силового джеба Вальдо поплыл, однако Александр не стал форсировать события.

Он продолжал следовать плану, работая на очки и сохраняя нужную ему дистанцию. Заключительная пятиминутка выдалась нервной, так как Кортес-Акоста пошел ва-банк и разбил Волкову нос.

Александр пропустил несколько тяжелых попаданий, но сумел удержать преимущество за счет общей активности. Судьи единогласно отдали победу российскому бойцу, ставшей для него сороковой в карьере.

Ван и Стрикленд шокировали публику

В со-главном событии вечера чемпион в наилегчайшем весе Джошуа Ван проводил первую защиту против третьего номера рейтинга Татсуро Таиры. Первый раунд прошел под диктовку претендента, который трижды успешно перевел соперника.

Японец уверенно контролировал чемпиона на земле, заставляя того тратить много сил на защиту. Казалось, что Таира нашел ключ к победе и близок к триумфу. Ситуация кардинально изменилась во втором отрезке, когда Ван раскрылся в стойке.

В концовке раунда Джошуа донес мощнейший удар справа, отправив Таиру в нокдаун. Японец чудом спасся от добивания благодаря гонгу на перерыв. Далее поединок превратился в тотальное избиение.

Ван обескуражил соперника многоударными сериями, пресекая любые попытки борьбы. В пятом раунде преимущество чемпиона стало просто подавляющим. После очередного града точных джебов и хуков со стороны Вана рефери вмешался и остановил бой.

Таира был недоволен решением, но накопленный урон оправдал такую концовку. Ван доказал, что он не случайный чемпион и заявил о желании провести реванш с Александре Пантожей.

Главным событием турнира стал титульный бой в среднем весе между действующим чемпионом Хамзатом Чимаевым и третьим номером рейтинга Шоном Стриклендом. «Борз» начал очень уверенно, уже на 15-й секунде переведя американца вниз.

Весь первый раунд прошел в партере под полным контролем Хамзата. Однако Стрикленд сохранял спокойствие и почти не пропускал акцентированных ударов на настиле. Во втором раунде Хамзат неожиданно отказался от борьбы и вступил в размен в стойке, где Шон выглядел лучше.

Чимаев выглядел непривычно медленным, вероятно, сказывались последствия тяжелой весогонки перед боем. Стрикленд успешно контратаковал и даже сам сумел повалить чемпиона в партер, работая сверху. Преимущество Хамзата ввиду не самой лучшей функциональной готовности стремительно таяло.

Чемпионские раунды превратились в настоящую драму, где бойцы обменивались тяжелыми попаданиями в стойке. Чимаев смог провести тейкдауны в четвертом и пятом отрезках, но Шон быстро поднимался на ноги.

Статистика ударов зафиксировала колоссальный перевес американца по количеству точных ударов в голову. В итоге Шон Стрикленд одержал победу раздельным решением судей, совершив один из главных апсетов года.

Хамзат Чимаев потерпел первое поражение в карьере и лишился своего чемпионского титула. А Шон вновь доказал, что его нестандартный стиль способен ломать даже самых доминирующих борцов.