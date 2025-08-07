ФутболХоккейТеннисБоиПрочиеИгры
    Евгений КузнецовНХЛ, КХЛ или Швейцария. Где продолжит карьеру Евгений Кузнецов?
  • 17:17
    • «Куньлунь Ред Стар» переименован в «Шанхай Дрэгонс»
  • 17:08
    • Стали известны 30 претендентов на «Золотой мяч»
  • 16:52
    • Тер Стеген лишен капитанской повязки в «Барселоне»
  • 16:27
    • СКА объявил о переносе 10 матчей КХЛ
  • 16:17
    • В «Зените» опровергли интерес к трансферу Исаака Ромеро
    Стали известны 30 претендентов на «Золотой мяч»

    Футбол Золотой мяч Футбол Франции ПСЖ Футбол Испании Реал Мадрид Барселона Футбол Германии Боруссия Д Манчестер Сити Арсенал Бавария Наполи Ливерпуль Челси
    Журнал France Football назвал 30 номинантов на приз лучшему футболисту года.

    Усман Дембеле
    Усман Дембеле

    Туда вошли: Усман Дембеле («ПСЖ»), Джанлуиджи Доннарумма («ПСЖ»), Джуд Беллингем («Реал»), Дезире Дуэ («ПСЖ»), Дензел Дюмфрис («Интер»), Серу Гирасси («Боруссия» Дортмунд), Эрлинг Холанн («Манчестер Сити»), Виктор Дьокереш («Арсенал» / «Спортинг»), Ашраф Хакими («ПСЖ»), Гарри Кейн («Бавария»), Хвича Кварацхелия («ПСЖ»), Роберт Левандовский («Барелона»), Алексис Макаллистер («Ливерпуль»), Лаутаро Мартинес («Интер»), Скотт Мактоминей («Наполи»), Килиан Мбаппе («Реал»), Нуну Мендеш («ПСЖ»), Жоау Невеш («ПСЖ»), Педри («Барселона»), Коул Палмер («Челси»), Майкл Олисе («Бавария»), Рафинья Диас («Барселона»), Деклан Райс («Арсенал»), Фабиан Руис («ПСЖ»), Вирджил ван Дейк («Ливерпуль»), Винисиус Жуниор («Реал»), Мохамед Салах («Ливерпуль»), Флориан Вирц («Ливерпуль» / «Байер»), Витинья («ПСЖ»), Ламин Ямаль («Барселона»).

  • Парадокс Дембеле: почему фаворита на «Золотой мяч» всё еще нельзя назвать игроком мирового класса
  • Неожиданный вывод, но с ним трудно не согласиться
  • Сегодня

    • Напомним, что в 2024 году «Золотой мяч» достался полузащитнику сборной Испании и «Ман Сити» Родри.

    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    Все букмекеры
    Лучшие прогнозы на спортВсе прогнозыПрогнозы на футбол
