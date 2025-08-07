Стали известны 30 претендентов на «Золотой мяч»

Туда вошли: Усман Дембеле («ПСЖ»), Джанлуиджи Доннарумма («ПСЖ»), Джуд Беллингем («Реал»), Дезире Дуэ («ПСЖ»), Дензел Дюмфрис («Интер»), Серу Гирасси («Боруссия» Дортмунд), Эрлинг Холанн («Манчестер Сити»), Виктор Дьокереш («Арсенал» / «Спортинг»), Ашраф Хакими («ПСЖ»), Гарри Кейн («Бавария»), Хвича Кварацхелия («ПСЖ»), Роберт Левандовский («Барелона»), Алексис Макаллистер («Ливерпуль»), Лаутаро Мартинес («Интер»), Скотт Мактоминей («Наполи»), Килиан Мбаппе («Реал»), Нуну Мендеш («ПСЖ»), Жоау Невеш («ПСЖ»), Педри («Барселона»), Коул Палмер («Челси»), Майкл Олисе («Бавария»), Рафинья Диас («Барселона»), Деклан Райс («Арсенал»), Фабиан Руис («ПСЖ»), Вирджил ван Дейк («Ливерпуль»), Винисиус Жуниор («Реал»), Мохамед Салах («Ливерпуль»), Флориан Вирц («Ливерпуль» / «Байер»), Витинья («ПСЖ»), Ламин Ямаль («Барселона»).
Напомним, что в 2024 году «Золотой мяч» достался полузащитнику сборной Испании и «Ман Сити» Родри.