ESPN рассказывает о главных интригах плей-офф отборочного турнира на ЧМ-2026.

До старта чемпионата мира осталось всего 203 дня. Последние шесть путевок в финальную часть будут разыграны весной через стыковые матчи.

Две сборные попадут на турнир через межконтинентальные плей-офф, который состоится в марте в Мексике.

Еще 16 сборных, включая четырехкратных чемпионов мира итальянцев, разыграют последние четыре места от Европы.

В четверг в штаб-квартире ФИФА в Цюрихе состоялась жеребьевка плей-офф. Кому-то явно повезло, тогда как некоторым достался невероятно сложный путь.

Европа

Последние четыре европейские путевки будут распределены в марте 2026 года. Через межконтинентальные стыки попасть на ЧМ сборные из Европы не могут.

В плей-офф участвуют 16 команд: 12 занявших вторые места в своих группах, а также четыре лучших победителя групп Лиги наций, которые не попали в топ-2 по итогам квалификации. Команды делятся на четыре корзины по рейтингу ФИФА, победители групп Лиги наций автоматически попадают в четвертую корзину.

Формат — два полуфинала и финал из одного матча.

Полуфиналы пройдут 26 марта, а финалы — 31 марта.

Путь 1: Италия, Северная Ирландия, Уэльс, Босния и Герцеговина

Полуфинал 1: Италия — Северная Ирландия. Проклятие стыковых матчей для Италии возвращается: «Скуадра адзурра» вылетала на этой стадии и перед ЧМ-2018, и перед ЧМ-2022. Но на этот раз жеребьевка подарила им домашний полуфинал, и это отличный вариант.

Сборная Италии globallookpress.com

Команда Майкла О’Нилла — явный аутсайдер в этом противостоянии. Несмотря на второе место в группе, Северная Ирландия вряд ли сможет остановить итальянцев. Италия обязана побеждать и наконец-то стереть воспоминания о поражениях от Швеции (2018) и Северной Македонии (2022).

Прогноз: Италия выйдет в финал.

Полуфинал 2: Уэльс — Босния и Герцеговина. Крейг Беллами делал огромную ставку на победу над Северной Македонией в последнем туре, поскольку она обеспечивала домашний матч в полуфинале плей-офф. Это преимущество должно сыграть свою роль.

Уэльс невероятно силен дома, а «Красная стена» — одна из самых шумных в Европе. Валлийцы должны побеждать и выходить в финал, который тоже пройдет на их поле.

Прогноз: Уэльс выйдет в финал.

Финал: Уэльс — Италия. Италия — самая рейтинговая команда плей-офф (12 место), но у нее нет сильного нападающего. Команда часто упирается в стену, когда соперник грамотно обороняется.

Если Сандро Тонали и Джакомо Распадори будут в форме, тогда Италию можно будет назвать фаворитом. Но Уэльс дома — это особая сила, и вполне вероятно, что Италии придется пережить очередную драму.

Прогноз: Уэльс выйдет на ЧМ.

Путь 2: Украина, Швеция, Польша, Албания

Полуфинал 1: Украина — Швеция. Формально Украина играет дома, но матч, вероятнее всего, пройдет в Польше, и этот момент нельзя игнорировать.

Швеция провалила отбор, не одержав ни одной победы и заняв последнее место в группе. Но благодаря успеху в Лиге наций шведы все-таки попали в плей-офф. И с атакой в Александера Исака и Виктора Дьекереша они наверняка воспримут это как второй шанс, который нельзя упускать.

Александер Исак globallookpress.com

Скорее всего, сборная Швеции воспользуется вторым шансом. Ей вполне по силам остановить украинскую команду.

Прогноз: Швеция выйдет в финал.

Полуфинал 2: Польша — Албания. Польша стала командой, которая стабильно играет на больших турнирах, но при этом стабильно разочаровывает. Но сейчас полякам достался крайне неудобный соперник.

Албания — энергичная, организованная команда, способная обыграть поляков на выезде.

Для Роберта Левандовского это последний шанс сыграть на чемпионате мира. Если он будет в форме — Польша выиграет. Но, скорее всего, албанцы тормознут национальную команду нападающего «Барселоны».

Прогноз: Албания выйдет в финал.

Финал: Швеция — Албания. Албания способна создать проблемы кому угодно, в том числе обыграть шведов.

Но если шведы пройдут Украину и получат возможность провести решающий матч плей-офф на своем поле, их атакующая тройка Исак — Дькереш — Эланга, скорее всего, обеспечит результат.

Швеция под руководством Грэма Поттера вообще не должна была оказываться в этом плей-офф, но по качеству состава она действительно сильнейшая в этой части плей-офф.

Прогноз: Швеция выйдет на ЧМ.

Путь 3: Турция, Румыния, Словакия, Косово

Полуфинал 1: Турция — Румыния. Турция напомнила о своей силе, сыграв вничью с Испанией в Севилье в последнем туре группового этапа отборочного турнира. Этот результат вернул команде немного уважения после домашнего поражения от чемпионов Европы со счетом 0:6.

Хакан Чалханоглу и Арда Гюлер globallookpress.com

Между матчами с Испанией турки забили 12 голов в играх с Болгарией (дважды) и Грузией. У них действительно очень солидный состав атакующих игроков. В первую очередь, это Арда Гюлер, Кенан Йылдыз, Дениз Гюль и Хакан Чалханоглу.

Румыния под руководством 80-летнего Мирчи Луческу — довольно непредсказуемая команда, но при этом техничная и смелая. Они явно не боятся соперника, но Турция, скорее всего, выиграет.

Прогноз: Турция выйдет в финал.

Полуфинал 2: Словакия — Косово. Косово — самый опасный андердог в европейской части плей-офф. Возможности этой команды явно не соответствуют ее положению в рейтинге ФИФА (80-е место).

В составе этой сборной нет звезд, но ее игроки выступают в самых разных европейских чемпионатах. В отборе она достойно противостояла Швейцарии, обыграла Швецию дома и на выезде и лишь в последнем туре не смогла победить швейцарцев.

Словакия удивила, победив на свое поле Германию. Правда, позже она проиграла немцам в Лейпциге со счетом 0:6. Хотя Словакия выше в рейтинге (45-е место), Косово — более сильная команда прямо сейчас.

Прогноз: Косово выйдет в финал.

Финал: Косово — Турция. На бумаге Турция выглядит явным фаворитом. Но если Косово пройдет Словакию, домашний матч в Приштине может стать решающим фактором.

Сборная Косово вступила в ФИФА только в 2015 году после провозглашения независимости в 2008-м, и ажиотаж вокруг матчей в Приштине делает команду крайне неудобным соперником.

Это один из тех случаев, когда разница в уровне игроков может не иметь никакого значения. Косово может сотворить историю и впервые выйти на чемпионат мира.

Прогноз: Косово выйдет на ЧМ.

Путь 4: Дания, Северная Македония, Чехия, Ирландия

Полуфинал 1: Дания — Северная Македония. Дания упустила прямую путевку на ЧМ, сыграв дома вничью с Белоруссией, а затем уступив в гостях Шотландии, хотя до этого полностью контролировала ситуацию в своей группе.

Статус фаворита в случае с Данией стоит воспринимать осторожно. Команда сама загнала себя в неприятную ситуацию.

Сборная Дании упустила прямую путевку на ЧМ-2026 globallookpress.com

Поражение Северной Македонии от Уэльса со счетом 1:7 в последнем туре не отражает истинного уровня команды. Команда Благои Милевски сыграла вничью дома и в гостях с Бельгией, и отлично чувствует себя в роли андердога — как в 2018-м, когда сенсационно победила на выезде Италию.

Дания сильнее, особенно дома, но Северная Македония готова к очередному сюрпризу.

Прогноз: Северная Македония выйдет в финал.

Полуфинал 2: Чехия — Ирландия. Чехия неожиданно боролась с Фарерскими островами за второе место в группе и едва не упустила его, проиграв в Торсхавне.

Но чехи, в составе которых есть Томаш Соучек («Вест Хэм») и Патрик Шик («Байер»), собрались и всё же финишировали вторыми.

Трой Паррот globallookpress.com

Ирландия же ворвалась в гонку буквально из ниоткуда: сенсационная домашняя победа над Португалией (2:0), а затем хет-трик Троя Парротта в Будапеште, включая гол на 96-й минуте, лишили Венгрию второго места и вывели команду Хеймира Хадльгримссона в плей-офф.

Ирландия точно способна обыграть не самую опасную сборную Чехии.

Прогноз: Ирландия выйдет в финал.

Финал: Северная Македония — Ирландия. В решающем матче за выход на чемпионат мира преимущество своего поля имеет огромное значение. В Дублине Ирландию будет поддерживать 52 тысячи зрителей.

По индивидуальному мастерству Северная Македония сильнее, да и Дания (если выйдет в финал) также превосходит Ирландию. Но Хадльгримссон — специалист по сенсациям: именно он сделал Исландию грозой фаворитов. И если Парротт, Куивин Келлехер и Эван Фергюсон будут здоровы и в форме, Ирландия способна победить.

Прогноз: Ирландия выйдет на ЧМ.

Межконтинентальный плей-офф

Плей-офф, который пройдет в марте, определит двух последних участников чемпионата мира. В нем сыграют шесть сборных. Каждая из пяти конфедераций (кроме УЕФА) выставляет одну команду, а хозяева турнира — КОНКАКАФ — получают дополнительное место.

Две сборные с наивысшим рейтингом ФИФА будут сеяными и сразу попадут в один из двух финалов. Остальные четыре сыграют полуфиналы, победители которых встретятся с сеяными в борьбе за две оставшиеся путевки на чемпионат мира.

Новая Каледония или Ямайка — ДР Конго

ДР Конго ждет победителя пары Новая Каледония — Ямайка. По правде говоря, с трудом верится, что Ямайка не сможет обыграть Новую Каледонию.

Новая Каледония — самая низкорейтинговая команда плей-офф (149-е место). Тренер Йоанн Сиданер признался в прошлом месяце, что шансы его команды попасть на чемпионат мира составляют лишь один процент.

Ямайка упустила прямую путевку, сыграв дома вничью с Кюрасао в последнем туре отборочного турнира. Этот результат привел к отставке тренера Стива Макларена. Но Ямайка все равно чересчур сильный соперник для Новой Каледонии.

Шансель Мбемба globallookpress.com

У ДР Конго есть игроки с опытом выступлений в Премьер-лиге — Эрон Уан-Биссака, Артур Масуаку, Аксель Туанзебе. Но и у Ямайки есть серьезные представители: Рико Генри и Итан Пиннок из «Брентфорда».

Противостояние обещает быть равным, но ДР Конго выглядит более качественной командой.

Прогноз: ДР Конго выйдет на ЧМ.

Боливия или Суринам — Ирак

Ирак обыграл ОАЭ по итогам двух матчей плей-офф в азиатской квалификации, забив решающий гол на 17-й минуте овертайма.

Благодаря 58-му месту в рейтинге ФИФА Ирак получил статус сеяного и начнет сразу с финала, где, по ожиданиям, встретится с Боливией.

Команда Грэма Арнолда, бывшего тренера сборной Австралии, в основном состоит из игроков, выступающих на Ближнем Востоке. Но у некоторых футболистов есть опыт выступлений в Европе. Например, у Зидана Икбала из «Утрехта», ранее входившего в структуру «Манчестер Юнайтед».

В составе Суринама (123-е место) немало представителей европейских клубов, но Боливия, хотя ее игроки в основном выступают в Южной Америке, недавно обыграла сборную Бразилии, и это весомый аргумент.

Боливия должна побеждать и Суринам.

Если в финале встретятся Боливия и Ирак, определить победителя будет непросто. Однако боливийцы привыкли играть на высоте, поэтому условия в Мексике могут дать им ключевое преимущество.

Прогноз: Боливия выйдет на ЧМ.