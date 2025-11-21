Пётр ПетровПётр ПетровАналитик отделов Футбол и ТеннисПодписаться в ТелеграмеПодписаться+

ESPN рассказывает о главных интригах плей-офф отборочного турнира на ЧМ-2026.

До старта чемпионата мира осталось всего 203 дня.  Последние шесть путевок в финальную часть будут разыграны весной через стыковые матчи.

Две сборные попадут на турнир через межконтинентальные плей-офф, который состоится в марте в Мексике.

Еще 16 сборных, включая четырехкратных чемпионов мира итальянцев, разыграют последние четыре места от Европы.

В четверг в штаб-квартире ФИФА в Цюрихе состоялась жеребьевка плей-офф.  Кому-то явно повезло, тогда как некоторым достался невероятно сложный путь.

Европа

Последние четыре европейские путевки будут распределены в марте 2026 года.  Через межконтинентальные стыки попасть на ЧМ сборные из Европы не могут.

В плей-офф участвуют 16 команд: 12 занявших вторые места в своих группах, а также четыре лучших победителя групп Лиги наций, которые не попали в топ-2 по итогам квалификации.  Команды делятся на четыре корзины по рейтингу ФИФА, победители групп Лиги наций автоматически попадают в четвертую корзину.

Формат — два полуфинала и финал из одного матча.

Полуфиналы пройдут 26 марта, а финалы — 31 марта.

Путь 1: Италия, Северная Ирландия, Уэльс, Босния и Герцеговина

Полуфинал 1: Италия — Северная Ирландия. Проклятие стыковых матчей для Италии возвращается: «Скуадра адзурра» вылетала на этой стадии и перед ЧМ-2018, и перед ЧМ-2022.  Но на этот раз жеребьевка подарила им домашний полуфинал, и это отличный вариант.

Сборная Италии
Сборная Италии globallookpress.com

Команда Майкла О’Нилла — явный аутсайдер в этом противостоянии.  Несмотря на второе место в группе, Северная Ирландия вряд ли сможет остановить итальянцев. Италия обязана побеждать и наконец-то стереть воспоминания о поражениях от Швеции (2018) и Северной Македонии (2022).

Прогноз: Италия выйдет в финал.

Полуфинал 2: Уэльс — Босния и Герцеговина. Крейг Беллами делал огромную ставку на победу над Северной Македонией в последнем туре, поскольку она обеспечивала домашний матч в полуфинале плей-офф.  Это преимущество должно сыграть свою роль.

Уэльс невероятно силен дома, а «Красная стена» — одна из самых шумных в Европе.  Валлийцы должны побеждать и выходить в финал, который тоже пройдет на их поле.

Прогноз: Уэльс выйдет в финал.

Финал: Уэльс — Италия. Италия — самая рейтинговая команда плей-офф (12 место), но у нее нет сильного нападающего.  Команда часто упирается в стену, когда соперник грамотно обороняется.

Если Сандро Тонали и Джакомо Распадори будут в форме, тогда Италию можно будет назвать фаворитом.  Но Уэльс дома — это особая сила, и вполне вероятно, что Италии придется пережить очередную драму.

Прогноз: Уэльс выйдет на ЧМ.

Путь 2: Украина, Швеция, Польша, Албания

Полуфинал 1: Украина — Швеция. Формально Украина играет дома, но матч, вероятнее всего, пройдет в Польше, и этот момент нельзя игнорировать.

Швеция провалила отбор, не одержав ни одной победы и заняв последнее место в группе.  Но благодаря успеху в Лиге наций шведы все-таки попали в плей-офф.  И с атакой в Александера Исака и Виктора Дьекереша они наверняка воспримут это как второй шанс, который нельзя упускать.

Александер Исак
Александер Исак globallookpress.com

Скорее всего, сборная Швеции воспользуется вторым шансом.  Ей вполне по силам остановить украинскую команду.

Прогноз: Швеция выйдет в финал.

Полуфинал 2: Польша — Албания. Польша стала командой, которая стабильно играет на больших турнирах, но при этом стабильно разочаровывает.  Но сейчас полякам достался крайне неудобный соперник.

Албания — энергичная, организованная команда, способная обыграть поляков на выезде.

Для Роберта Левандовского это последний шанс сыграть на чемпионате мира.  Если он будет в форме — Польша выиграет.  Но, скорее всего, албанцы тормознут национальную команду нападающего «Барселоны».

Прогноз: Албания выйдет в финал.

Финал: Швеция — Албания. Албания способна создать проблемы кому угодно, в том числе обыграть шведов.

Но если шведы пройдут Украину и получат возможность провести решающий матч плей-офф на своем поле, их атакующая тройка Исак — Дькереш — Эланга, скорее всего, обеспечит результат.

Швеция под руководством Грэма Поттера вообще не должна была оказываться в этом плей-офф, но по качеству состава она действительно сильнейшая в этой части плей-офф.

Прогноз: Швеция выйдет на ЧМ.

Путь 3: Турция, Румыния, Словакия, Косово

Полуфинал 1: Турция — Румыния. Турция напомнила о своей силе, сыграв вничью с Испанией в Севилье в последнем туре группового этапа отборочного турнира.  Этот результат вернул команде немного уважения после домашнего поражения от чемпионов Европы со счетом 0:6.

Хакан Чалханоглу и Арда Гюлер
Хакан Чалханоглу и Арда Гюлер globallookpress.com

Между матчами с Испанией турки забили 12 голов в играх с Болгарией (дважды) и Грузией.  У них действительно очень солидный состав атакующих игроков.  В первую очередь, это Арда Гюлер, Кенан Йылдыз, Дениз Гюль и Хакан Чалханоглу.

Румыния под руководством 80-летнего Мирчи Луческу — довольно непредсказуемая команда, но при этом техничная и смелая.  Они явно не боятся соперника, но Турция, скорее всего, выиграет.

Прогноз: Турция выйдет в финал.

Полуфинал 2: Словакия — Косово. Косово — самый опасный андердог в европейской части плей-офф.  Возможности этой команды явно не соответствуют ее положению в рейтинге ФИФА (80-е место).

В составе этой сборной нет звезд, но ее игроки выступают в самых разных европейских чемпионатах.  В отборе она достойно противостояла Швейцарии, обыграла Швецию дома и на выезде и лишь в последнем туре не смогла победить швейцарцев.

Словакия удивила, победив на свое поле Германию.  Правда, позже она проиграла немцам в Лейпциге со счетом 0:6.  Хотя Словакия выше в рейтинге (45-е место), Косово — более сильная команда прямо сейчас.

Прогноз: Косово выйдет в финал.

Финал: Косово — Турция. На бумаге Турция выглядит явным фаворитом.  Но если Косово пройдет Словакию, домашний матч в Приштине может стать решающим фактором.

Сборная Косово вступила в ФИФА только в 2015 году после провозглашения независимости в 2008-м, и ажиотаж вокруг матчей в Приштине делает команду крайне неудобным соперником.

Это один из тех случаев, когда разница в уровне игроков может не иметь никакого значения.  Косово может сотворить историю и впервые выйти на чемпионат мира.

Прогноз: Косово выйдет на ЧМ.

Путь 4: Дания, Северная Македония, Чехия, Ирландия

Полуфинал 1: Дания — Северная Македония. Дания упустила прямую путевку на ЧМ, сыграв дома вничью с Белоруссией, а затем уступив в гостях Шотландии, хотя до этого полностью контролировала ситуацию в своей группе.

Статус фаворита в случае с Данией стоит воспринимать осторожно.  Команда сама загнала себя в неприятную ситуацию.

Сборная Дании упустила прямую путевку на ЧМ-2026
Сборная Дании упустила прямую путевку на ЧМ-2026 globallookpress.com

Поражение Северной Македонии от Уэльса со счетом 1:7 в последнем туре не отражает истинного уровня команды.  Команда Благои Милевски сыграла вничью дома и в гостях с Бельгией, и отлично чувствует себя в роли андердога — как в 2018-м, когда сенсационно победила на выезде Италию.

Дания сильнее, особенно дома, но Северная Македония готова к очередному сюрпризу.

Прогноз: Северная Македония выйдет в финал.

Полуфинал 2: Чехия — Ирландия. Чехия неожиданно боролась с Фарерскими островами за второе место в группе и едва не упустила его, проиграв в Торсхавне.

Но чехи, в составе которых есть Томаш Соучек («Вест Хэм») и Патрик Шик («Байер»), собрались и всё же финишировали вторыми.

Трой Паррот
Трой Паррот globallookpress.com

Ирландия же ворвалась в гонку буквально из ниоткуда: сенсационная домашняя победа над Португалией (2:0), а затем хет-трик Троя Парротта в Будапеште, включая гол на 96-й минуте, лишили Венгрию второго места и вывели команду Хеймира Хадльгримссона в плей-офф.

Ирландия точно способна обыграть не самую опасную сборную Чехии.

Прогноз: Ирландия выйдет в финал.

Финал: Северная Македония — Ирландия. В решающем матче за выход на чемпионат мира преимущество своего поля имеет огромное значение.  В Дублине Ирландию будет поддерживать 52 тысячи зрителей.

По индивидуальному мастерству Северная Македония сильнее, да и Дания (если выйдет в финал) также превосходит Ирландию.  Но Хадльгримссон — специалист по сенсациям: именно он сделал Исландию грозой фаворитов.  И если Парротт, Куивин Келлехер и Эван Фергюсон будут здоровы и в форме, Ирландия способна победить.

Прогноз: Ирландия выйдет на ЧМ.

Межконтинентальный плей-офф

Плей-офф, который пройдет в марте, определит двух последних участников чемпионата мира.  В нем сыграют шесть сборных.  Каждая из пяти конфедераций (кроме УЕФА) выставляет одну команду, а хозяева турнира — КОНКАКАФ — получают дополнительное место.

Две сборные с наивысшим рейтингом ФИФА будут сеяными и сразу попадут в один из двух финалов.  Остальные четыре сыграют полуфиналы, победители которых встретятся с сеяными в борьбе за две оставшиеся путевки на чемпионат мира.

Новая Каледония или Ямайка — ДР Конго

ДР Конго ждет победителя пары Новая Каледония — Ямайка.  По правде говоря, с трудом верится, что Ямайка не сможет обыграть Новую Каледонию.

Новая Каледония — самая низкорейтинговая команда плей-офф (149-е место).  Тренер Йоанн Сиданер признался в прошлом месяце, что шансы его команды попасть на чемпионат мира составляют лишь один процент.

Ямайка упустила прямую путевку, сыграв дома вничью с Кюрасао в последнем туре отборочного турнира.  Этот результат привел к отставке тренера Стива Макларена.  Но Ямайка все равно чересчур сильный соперник для Новой Каледонии.

Шансель Мбемба
Шансель Мбемба globallookpress.com

У ДР Конго есть игроки с опытом выступлений в Премьер-лиге — Эрон Уан-Биссака, Артур Масуаку, Аксель Туанзебе.  Но и у Ямайки есть серьезные представители: Рико Генри и Итан Пиннок из «Брентфорда».

Противостояние обещает быть равным, но ДР Конго выглядит более качественной командой.

Прогноз: ДР Конго выйдет на ЧМ.

Боливия или Суринам — Ирак

Ирак обыграл ОАЭ по итогам двух матчей плей-офф в азиатской квалификации, забив решающий гол на 17-й минуте овертайма.

Благодаря 58-му месту в рейтинге ФИФА Ирак получил статус сеяного и начнет сразу с финала, где, по ожиданиям, встретится с Боливией.

Команда Грэма Арнолда, бывшего тренера сборной Австралии, в основном состоит из игроков, выступающих на Ближнем Востоке.  Но у некоторых футболистов есть опыт выступлений в Европе.  Например, у Зидана Икбала из «Утрехта», ранее входившего в структуру «Манчестер Юнайтед».

В составе Суринама (123-е место) немало представителей европейских клубов, но Боливия, хотя ее игроки в основном выступают в Южной Америке, недавно обыграла сборную Бразилии, и это весомый аргумент.

Боливия должна побеждать и Суринам.

Если в финале встретятся Боливия и Ирак, определить победителя будет непросто.  Однако боливийцы привыкли играть на высоте, поэтому условия в Мексике могут дать им ключевое преимущество.

Прогноз: Боливия выйдет на ЧМ.