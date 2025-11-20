ESPN рассказывает о самых драматичных и невероятных историях по итогам ноябрьских матчей квалификации ЧМ-2026.

Ноябрьская часть квалификации ЧМ-2026 получилась чересчур событийной. Эмоций и драматических развязок хватило бы на несколько турниров. Одни сборные официально пробились в финальную часть ЧМ, а другие продолжат бороться за путевку на турнир через стыковые матчи. Но, разумеется, были и те, кто громко хлопнул дверью.

Неделя подарила массу невероятных сюжетов. Футбол на уровне сборных, если это не ЧМ или Евро, иногда кажется нудным и утомительным, а игроки и болельщики лишь считают дни до возвращения клубных матчей.

Но, как показала эта неделя, когда долгие перелеты завершаются тем, что целые страны переживают радость и разбитые надежды, — это и есть настоящая сила футбола.

Ниже — самые яркие истории одной из самых непредсказуемых недель в истории отборочных турниров ЧМ.

Гаити

Несмотря на 88-е место в рейтинге ФИФА, сборная Гаити сотворила сенсацию, обыграв Никарагуа (2:0) и пробившись на чемпионат мира всего во второй раз в своей истории (и впервые за 50 лет).

«Красно-синие» начинали день позади Гондураса, уступая главному конкуренту по разнице мячей в группе C отборочного турнира КОНКАКАФ, но голы Луисиуса Дидсона и Рубена Провиденса в первом тайме принесли им победу. Между тем, Гондурас не смог выиграть у Коста-Рики.

Сборная Гаити globallookpress.com

Сборная Гаити вышла в финальную часть чемпионат мира второй раз в истории и впервые с 1974 года. С учетом того, что команда вынуждена проводить домашние матчи на нейтральном поле, почти в 800 километрах от родины, на острове Кюрасао, это впечатляет еще больше. Как известна, страна переживает затяжной конфликт.

Главный тренер Гаити Себастьен Минье еще ни разу не посещал страну, которая доверила ему работу с национальной командой. Но самое главное, что в следующем году он повезет сборную на ЧМ — в надежде улучшить результат 50-летней давности, когда гаитийцы проиграли на групповом этапе все три матча и пропустили 14 мячей.

Кюрасао

Болельщики сборной Кюрасао праздновали вместе с Гаити: их сборная также совершила невероятное — сыграла вничью с Ямайкой и вышла на чемпионат мира.

Сборная Кюрасао globallookpress.com

Таким образом, на чемпионате мира Центральную Америку будут представлять сборные Гаити, Панамы и Кюрасао. При этом Ямайка и Суринам сыграют в стыковых матчах.

Сборная Кюрасао, которую возглавляет знаменитый нидерландский тренер Дик Адвокат, стала самой маленькой страной в истории, пробившейся на чемпионат мира. Ее население составляет 156 тысяч человек — меньше, чем у предыдущего рекордсмена Исландии (350 тысяч).

Адвокат пропустил матч с Ямайкой из-за семейных обстоятельств, но если 78-летний тренер останется у руля команды до финальной части турнира, он станет самым возрастным наставником в истории чемпионатов мира, побив рекорд Отто Реххагеля, который руководил сборной Греции в 2010 году в 71 год и 317 дней.

Шотландия

Сборная Шотландии одержала невероятную победу над Данией (4:2) и пробилась на чемпионат мира впервые с 1998 года. Этот вечер точно войдет в историю местного футбола.

Скотт Мактоминей globallookpress.com

Скотт Мактоминей открыл счет уже на третьей минуте эффектным ударом «ножницами», но, как ни странно, это был не самый красивый гол в том матче. Это звание досталось Кенни Маклину, который забил второй из двух голов Шотландии в компенсированное время, отправив мяч в сетку…ударом с центра поля, всего спустя мгновение после мощного выстрела Киранa Тирни.

Когда прозвучал финальный свисток, «Хэмпден Парк» погрузился в хаос. Фантастическая победа команды Стива Кларка в одно мгновение смела 30 лет постоянных разочарований.

Ирландия

Перед ноябрьскими отборочными матчами положение сборной Ирландии казалось почти безнадёжным: команда Хеймира Халлгримссона балансировала на грани полного провала.

Ирландцам понадобилось всего 72 головокружительных часа и пять мячей нападающего Троя Парротта в двух матчах, чтобы перевернулось всё с ног на голову.

Трой Паррот globallookpress.com

Ключевые победы над Португалией и Венгрией не только спасли Ирландию от катастрофы, но и вывели ее в стыковые матчи.

Парротт забил оба гола в домашнем матче с Португалией (2:0), сорвав планы Криштиану Роналду и подарив Ирландии шанс перед решающей игрой с Венгрией.

В Будапеште, где Ирландию устраивала только победа, 23-летний форвард оформил хет-трик, а его сборная одержала невероятную победу со счетом 3:2. Решающий гол Трой забил на 96-й минуте, буквально оглушив большинство болельщиков на «Пушкаш Арене».

Если ирландцы пройдут стыки, они отправятся на свой первый чемпионат мира с 2002 года, когда они дошли до 1/8 финала.

ДР Конго

В ДР Конго начались массовые празднования после того, как сборная обыграла Нигерию, постоянного участника чемпионатов мира, в драматичной серии пенальти в финале плей-офф отборочного турнира КАФ.

Основное время и овертайм не помогли определить победителя, после чего «леопарды» выпустили вратаря Тимоти Фаюлу, который должен был помочь остановить «суперорлов» в послематчевой серии пенальти.

Сборная ДР Конго globallookpress.com

Фаюлу отразил удар Семи Аджайи, а капитан Шансель Мбемба хладнокровно забил решающий пенальти, отправив ДР Конго в стыковые матчи, которые пройдуь в марте. Если команда пройдет и этот барьер, то попадет на ЧМ впервые с 1974 года, когда она выступала на турнире под названием Заир и проиграла на групповом этапе все три матча.

Футболисты сборной ДР Конго пробежали через всё поле на стадионе в Рабате (Марокко), чтобы отпраздновать победу со своими болельщиками. А еще более бурная атмосфера ждала их дома: тысячи фанатов собрались на 80-тысячном стадионе в Киншасе, чтобы встретить своих героев.

Ирак

Сборная Ирака тоже сохранила надежды на выход в финальную часть чемпионата мира — и сделала это максимально драматично. Иракцы забили победный гол в матче против сборной ОАЭ в пятом раунде отбора только на 107-й минуте.

Ирак не лучшим образом начал ответный матч (первый завершился вничью 1:1), однако постепенно выровнял игру и сумел сравнять счет во втором тайме.

А затем случился по-настоящему голливудский момент: на 17-й минуте овертайма Амир аль-Аммари хладнокровно реализовал пенальти, обеспечив Ираку участие в стыковых матчах.

Сборная Ирака может выйти в финальную часть чемпионат мира впервые с 1986 года.

Дебютанты

Команды, которые сыграют в мартовских стыковых матчах, могут стать дебютантами финальной части ЧМ.

За последние недели сразу несколько смелых, амбициозных сборных впервые пробились на главный футбольный турнир планеты. Помимо Кюрасао, путевки на ЧМ также завоевали Кабо-Верде, Иордания и Узбекистан.

Прогнозы и ставки на футбол

Стоит также упомянуть и Катар, который впервые прошел через полноценную квалификацию. В 2022 году эта страна была хозяином турнира и автоматически попала в список участников.