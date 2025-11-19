Football365 перечисляет звездных игроков, для которых расширение ЧМ-2026 не стало спасением: одни уже вылетели, другим предстоит борьба в стыках.

По мере того как в разных частях света продолжаются отборочные матчи к чемпионату мира, картина становится все яснее: какие сборные — а значит, и какие звездные футболисты — могут неожиданно остаться за бортом турнира, в который теперь проходит почти каждый (ну, 48 стран).

Степень риска для этих игроков варьируется от «несущественного» до «крайне серьезного» и даже «фактически подтвержденного», так что следить будет за чем — и в оставшиеся дни международной паузы, и в марте, когда состоятся решающие стыковые матчи.

Особенно важно отметить, что для ряда европейских сборных огромным подспорьем стали гарантированные места в плей-офф для команд, выигравших свои группы Лиги наций — на любом уровне.

Александер Исак и Виктор Дьёкереш

Сборная Швеции

Можете начинать вечный и ни в коем случае не надоедливый спор болельщиков «Ливерпуля» и «Арсенала» о том, кто круче — Исак или Виктор Дьёкереш. А потом вмешаться в разгар обсуждения и с озорной ухмылкой заявить, что правильный ответ — это, конечно же, Деян Кулушевски.

Александер Исак и Виктор Дьёкереш globallookpress.com

Но суть в другом: все трое сейчас серьезно рискуют пропустить чемпионат мира. Швеция уже может вздохнуть с облегчением, что у нее есть «страховка» в виде путевки в стыки через Лигу наций — ведь в своей квалификационной группе команда заняла последнее место. Отставание колоссальное: 12 очков от неизменного участника ЧМ Швейцарии и 9 очков от Косово (2-е место).

Такая плачевная форма оставляет скандинавам минимальные шансы побороться за одну из четырех путевок, которые в марте разыграют 16 сборных, несмотря на наличие ярких исполнителей в составе.

Роберт Левандовский

Сборная Польши

Сославшись на «психологическую усталость», лидер сборной Польши пропустил июньский международный перерыв, а главный тренер сборной Михал Пробеж лишил Левандовского капитанской повязки. Ответ Роберта был жестким: он заявил, что не сыграет за Польшу, пока тренер не будет отправлен в отставку.

Роберт Левандовский globallookpress.com

Разгоревшийся конфликт, дополненный болезненным поражением 1:2 от Финляндии, привел к тому, что к сентябрьскому окну Пробеж уже покинул пост, а Левандовский вернулся и помог команде добыть ничью 1:1 в Нидерландах благодаря позднему голу Мэтти Кэша.

Победа 3:1 в ответном матче против Финляндии заметно снизила риск полного провала, но Польша все равно обречена на трудный путь через стыковые игры. Именно там 16 команд самого разного уровня поборются за всего четыре путевки на чемпионат мира.

Джанлуиджи Доннарумма

Сборная Италии

Разгром от невероятно талантливой сборной Норвегии стоил работы главному тренеру Лучано Спаллетти и поставил под угрозу участие Италии в чемпионате мира, и это касается в том числе голкипера «Манчестер Сити».

Эрлинг Холанн и Джанлуиджи Доннарумма globallookpress.com

Как и Польша, Италия теперь вынуждена рассчитывать на стыковые матчи. Формальность второго места была подтверждена еще одним болезненным разгромом от Эрлинга Холанна и компании, так что путь на ЧМ-2026 для «скуадры адзурры» вновь превращается в опасную лотерею.

Хвича Кварацхелия

Сборная Грузии

После перехода в «Пари Сен-Жермен» и стремительного «требла» всего за полгода Кварацхелия окончательно закрепился в статусе одного из лучших игроков мира.

Хвича Кварацхелия globallookpress.com

Но путь на чемпионат мира для него был крайне сложным: Грузия пробивалась через самую конкурентную европейскую квалификацию, которая меньше всего выиграла от расширения турнира до 48 команд.

В этом цикле Грузия уже лишилась шансов — команда значительно отстала от Испании и Турции в своей группе, заняв третье место.

Доминик Собослаи

Сборная Венгрии

Звезда «Ливерпуля» не сыграет в Северной Америке следующим летом — венгры оказались жертвой неумолимой результативности Троя Парротта, и шансов на выход у них больше нет.

Никола Миленкович

Сборная Сербии

Для сербского защитника наступили непростые времена: в «Ноттингем Форест» за последние месяцы произошло множество перемен, а национальная команда тем временем провалила отборочный цикл.

Никола Миленкович globallookpress.com

Уступить Англии — не позор, но вот неспособность навязать серьезную борьбу Албании за второе место, дающее шанс в стыках, — совсем другое дело.

Брайан Мбёмо

Сборная Камеруна

Африка стала одним из главных бенефициаров расширения чемпионата мира, но даже здесь нашлись громкие неудачи. Камерун — среди главных сенсаций, не сумевших пробиться на турнир.

Брайан Мбёмо globallookpress.com

Команда уступила Кабо-Верде, что стало одной из самых обсуждаемых историй квалификации, а затем вылетела и из стыковых матчей, которые могли бы сохранить их шансы до марта.

В составе Камеруна хватает известных имен, но самое звездное — это летнее приобретение «Манчестер Юнайтед» из «Брентфорда» Брайан Мбёмо.

Ив Биссума

Сборная Мали

Невостребованный полузащитник «Тоттенхэма» остался без чемпионата мира — сборная Мали заняла лишь третье место в группе, пропустив вперед Гану и Мадагаскар.

Виктор Осимхен

Сборная Нигерии

Еще одна африканская сборная с богатой историей выступлений на чемпионатах мира, которая не поедет в Северную Америку следующим летом. Нигерия уступила ДР Конго по пенальти в финале стыков за выход в межконтинентальный плей-офф следующего марта.

Форвард «Галатасарая» и одна из ключевых фигур «мини-кризиса» «Ливерпуля» Виктор Осимхен — самая яркая звезда состава, который откровенно провалил отбор. Но он далеко не единственный: Алекс Ивоби, Уилфред Ндиди, Адемола Лукман, Ола Айна и Келечи Ихеаначо также были частью этой неудачной кампании.