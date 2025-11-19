The Athletic рассказывает о сенсационном провале сборной Нигерии, которая упустила последний шанс попасть в финальную часть ЧМ-2026.

Адемола Лукман смотрел в пустоту, когда Шансель Мбемба готовился исполнить пенальти, разбивший сердца 230 миллионов нигерийцев. Лучший футболист Африки прошлого сезона нехотя поднял голову, чтобы увидеть тот самый момент, когда его страна упустила последний шанс попасть на ЧМ-2026.

Когда мяч после удара Мбемба влетел в сетку — чуть выше вытянутой правой руки Стэнли Нвабали, — эмоции хлынули наружу. Игроки сборной Демократической Республики Конго на радостях рванули на поле, в то время как нигериец Алекс Ивоби закрыл лицо руками. Его партнер по команде, звездный форвард Виктор Осимхен, выглядел абсолютно ошеломленным, а Аккор Адамс и Уильям Троост-Эконг уходили в подтрибунное помещение со слезами на глазах.

Главного тренера Нигерии Эрика Шелля пришлось оттаскивать от представителей штаба ДР Конго. Шелль заявил, что соперник якобы «исполнял ритуал вуду» во время серии пенальти. Представитель ДР Конго позже опроверг это, а Шелль написал в соцсетях, что «не хотел нападать на сотрудников конголезской сборной».

Сборная Нигерии globallookpress.com

В конце изнурительной недели Нигерия все-таки не справилась с волнением. Поражение от ДР Конго в финале африканской квалификации на ЧМ-2026 стало, в футбольном смысле, настоящей катастрофой. Нигерия впервые с 1990 года пропустит два чемпионата мира подряд. Между 1994 и 2018 годами она участвовала в шести из семи турниров.

ДР Конго в последний — и единственный — раз играла на чемпионате мира в 1974 году. В том время эта страна называлась Заир.

Хаотичная отборочная кампания Нигерии сопровождалась сменой главного тренера (дважды), финансовым конфликтом, из-за которого игроки бойкотировали тренировки, выпадами Осимхена и ситуацией, когда команда «была брошена без еды и воды» в аэропорту Ливии.

Самоанализ и поиски виновных уже начались.

«Нигерийская футбольная федерация хочет открыто и искренне извиниться перед Его Превосходительством, президентом страны Болой Тинубу, перед федеральным правительством и перед миллионами нигерийцев, особенно нашими страстными и преданными болельщиками, после того, как сборная не смогла квалифицироваться на чемпионат мира 2026 года.

Виктор Осимхен globallookpress.com

Поражение от ДР Конго в финале африканских плей-офф в Рабате остается моментом глубокой печали для нигерийского футбола. Для нации, где "Суперорлы" являются символом единства, надежды и коллективной гордости, пропустить чемпионат мира второй раз подряд — это разочарование невероятной глубины.

Нигерийская федерация футбола, тренерский штаб и игроки осознают всю серькзность происходящего. Мы понимаем ожидания, которые нигерийцы по праву возлагают на нас. Мы понимаем страсть и жертвы страны, которая всегда твердо поддерживала свою команду даже в самые трудные времена. И мы признаём, что наши совместные усилия не дали результата, которого эта нация заслуживала», — говорится в заявлении нигерийской федерации футбола.

В прошлый вторник Шеллю исполнилось 48 лет, но о праздничном торте не могло быть и речи. За 48 часов до матча против Габона в полуфинале плей-офф сборная Нигерии объявила бойкот из-за финансового конфликта с федерацией. Игроки пошли на этот шаг, потому что ни им, ни членам тренерского штаба так и не выплатили деньги за предыдущие матчи. Федерация узнала о намерениях команды только во вторник — как раз в момент подготовки к занятию.

Нигерия — ДР Конго globallookpress.com

Четвертый этаж отеля Rive в Рабате обычно служил Шеллю и его помощникам местом для тактических заседаний. На этот раз именно там состоялась напряженная дискуссия между игроками и руководством федерации. Во вторник днем к переговорам присоединился президент федерации Ибрагим Гусао.

По-прежнему было непонятно, выйдут ли игроки на тренировку на следующий день. Марокканский флаг, развевающийся на крыше отеля, был единственным признаком движения в течение нескольких часов. Лишь около 16:30 в среду несколько сотрудников вышли из лобби, чтобы загрузить в автобус воду и оборудование. Через несколько минут появились и футболисты. Пару человек даже улыбнулись, но в основном все выглядели просто расслабленными: стороны все-таки смогли решить финансовые вопросы.

Мы решили, что это единственно правильный шаг. И что именно сейчас, когда весь мир наблюдает за нами, мы должны обозначить свою позицию. Я уже бывал в сложных ситуациях с этой командой, и нам снова пришлось постоять за себя, за этот коллектив, и послать сигнал всей Нигерии и следующему поколению игроков: нужно отстаивать свою позицию. Мы не просили ничего лишнего. Думаю, возникло недопонимание насчет какого-то дополнительного бонуса, но мы просто хотели уважения. Уильям Троост-Эконг Капитан сборной Нигерии

По некоторым данным, причиной задержки выплат отчасти стала правительственная бюрократия. Средства должны пройти согласование в нескольких структурах, включая министра финансов и председателя Национальной спортивной комиссии (NSC), прежде чем попасть в распоряжение федерации.

Была и другая причина недовольства игроков. После поражения от Кот-д’Ивуара в финале Кубка африканских наций в 2023 году команда вернулась в Абуджу, где президент Бола Тинубу наградил всех игроков орденом «Член Ордена Нигера» (MON). Им также, по сообщениям СМИ, пообещали квартиру и участок земли. Правительство и федерация сделали и другие обещания, касающиеся будущей поддержки команды. Ничего из этого до сих пор не выполнено.

Когда Нигерия проиграла Кот-д’Ивуару в феврале 2024 года, Джон Ован Эно был министром спорта. Восемь месяцев спустя Тинубу упразднил министерство спорта и заменил его Национальной спортивной комиссией. Шеху Дикко, который провел с командой всю неделю в Марокко, стал председателем NSC, а Эно получил должность министра промышленности. Формально подарки игрокам должна была предоставить структура, которой больше не существует.

Нигерия — ДР Конго globallookpress.com

73-летний Тинубу, лидер партии Всеобщий прогрессивный конгресс (APC), был избран президентом Нигерии в марте 2023 года. Серьезные изменения в правительстве часто приводят к цепным реакциям, но APC остается правящей партией Нигерии с 2015 года, когда бывший президент Мухаммаду Бухари победил на выборах Партию народной демократии (PDP).

В раздевалке после победы над Габоном Троост-Эконгу вручили пластиковый пакет. Рядом стоит Гусао — с шарфом, накинутым на плечи.

«Комиссия также благодарит всех партнеров и представителей частного сектора за их неизменную поддержку и за выполнение обязательства о мотивационном бонусе в размере 30 000 долларов за каждый гол в матче против Габона. Деньги были переданы игрокам напрямую сразу после игры, что укрепляет культуру подотчетности, мотивации и ориентированного на спортсменов управления — в духе программы "Обновленной надежды" и видения объединенного процветания президента Тинубу», — говорится в заявлении федерации.

Иногда кажется, что драма преследует Нигерию повсюду.

Через несколько недель после Кубка африканских наций-2023 Жозе Пезейру объявил, что покинет пост главного тренера по завершении контракта. Сразу после этого национальную команду возглавил бывший игрок сборной Нигерии Финиди Джордж, известный по выступлениям за «Аякс», «Бетис», «Мальорку» и «Ипсвич».

В единственных двух матчах под руководством Джорджа Нигерия сыграла вничью с ЮАР и проиграла Бенину. В первых четырех играх нигерийцы набрали лишь три очка.

Сборная Нигерии globallookpress.com

В Африке путевку на чемпионат мира получает только победитель группы. В итоге Нигерия финишировала второй вслед за ЮАР. «Суперорлы» набрали одинаковое количество очков с Бенином, но вышли в плей-офф благодаря лучшей разнице мячей. В конечном счете Нигерия поплатилась за ужасное начало отборочного турнира.

Однако причиной ухода Джорджа стали не результаты. Там было два других фактора: план федерации назначить технического директора, якобы не предупредив об этом Джорджа (он говорил, что не против назначения технического директора, но его возмутило, что его держали в неведении), и разрушившиеся отношения с Осимхеном.

Нападающий пропустил матчи против ЮАР и Бенина из-за травмы голеностопа. Когда в сети появилась информация, что Джордж якобы обвинил Осимхена в симуляции травмы, тот не стал отмалчиваться, заявив, что сделал МРТ и сразу же позвонил Джорджу. «У меня нет времени на эту ерунду. Я больше не буду молчать», — сказал нападающий «Галатасарая».

Виктор Осимхен globallookpress.com

Осимхен пригрозил опубликовать доказательства и скриншоты переписки с Джорджем: «Если меня больше не вызовут в сборную... Что ж, пусть буде так».

Джордж ушел в отставку, а федерация опровергла сообщение о том, что тренеру запретили вызывать Осимхена в национальную команду.

После увольнения Джорджа сборную Нигерии некоторое время возглавлял Августин Эгуавон. 27 августа 2024 года Нигерия объявила имя следующего постоянного главного тренера. Но в итоге бывший нападающий «Баварии» Бруно Лаббадиа, который ранее возглавлял «Байер», «Гамбург» и «Вольфсбург», не провел ни одного матча во главе нигерийской сборной из-за проблем, связанных с «жесткими требованиями немецких налоговых органов».

Мы три дня разбирались с налоговым вопросом, и я сказал ему прямо: федерация ни при каких условиях не будет компенсировать процент налогов, который потребуют немецкие власти. Мы не можем позволить себе платить еще около 40 процентов от его зарплаты после того, как уже согласовали ежемесячный оклад. Федерация и мистер Лаббадиа достигли соглашения еще до нашего публичного объявления. Налоговые детали не обсуждались, и он лично согласился со всеми условиями, пока не всплыл этот вопрос. Мы пытались быть гибкими, но он настаивал, что федерация должна полностью покрыть налог. Это невозможно. Ибрагим Гусао Президент федерации футбола Нигерии

Ситуация была запутанной, но федерация заслуживает определенных комплиментов за то, что не ввязалась в сложную финансовую сделку.

Эгуавон оставался у руля сборной до января, когда пост главного тренера занял Эрик Шелль. В октябре 2024 года Эгуавон столкнулся с тревожной ситуацией, когда Нигерия отправилась в Ливию на матч отбора к КАН. Сборная заявила в соцсетях, что их самолет направили в международный аэропорт Аль-Абрак, где они оказались заблокированы на 12 часов без доступа к еде, воде и связи. Троост-Эконг объявил, что команда не выйдет на матч против Ливии, и призвал КАФ провести расследование.

Эрик Шелль globallookpress.com

«Мы уважаем себя и уважаем соперников, когда они приезжают к нам в гости. Ошибки случаются, но подобные вещи, сделанные намеренно, не имеют отношения к международному футболу», — сказал Троост-Эконг.

Через две недели КАФ объявила, что Ливия нарушила сразу несколько правил. Нигерии присудили техническую победу, а Ливийскую футбольную федерацию (LFF) оштрафовали на 50 тысяч долларов.

Шелль привнес в игру команды некоторое чувство стабильности. Например, Бенджамин Фредрик, 20-летний защитник, «Бренторда», выступающий на правах аренды за бельгийский «Дендер», вполне может стать новой нигерийской звездой.

При этом Шелль, сыгравший почти 100 матчей в высшем дивизионе Франции за «Ланс» и «Валансьен», принял ряд спорных решений. Замена Лукмана через 10 минут после того, как Осимхен покинул поле из-за травмы ноги, означала, что Нигерия провела всю концовку второго тайма и весь овертайм против ДР Конго без своих лучших атакующих игроков.

Сборная ДР Конго globallookpress.com

Замена Ивоби фактически означала отказ от комбинационной игры. Кэлвин Бэсси и Нвабали начали делать длинные забросы на вышедших со скамейки Адамса и Толу Арокодаре. Шелль был в бешенстве, наблюдая, как Арокодаре не может удержать мяч спиной к воротам, и на 115-й минуте заменил его на защитника Чидози Авазиема.

Появление Авазиема выглядело странным, поскольку Шелль проигнорировал Троост-Эконга, который реализовал три пенальти на последнем КАН, включая решающий в полуфинальной серии против ЮАР. Не менее удивительным было решение отправить бить первым Бэсси — игрока, который никогда ранее не исполнял пенальти на взрослом уровне. Впрочем, стоит отдать ему должное: Бэсси был великолепен в этом матче и стал единственным футболистом, кроме Троост-Эконга, кто поговорил с прессой после игры.

Тактически Шелль проиграл главному тренеру ДР Конго Себастьену Десабру. Он весь матч кипел от злости и не смог сдержаться, когда Мбемба реализовал решающий пенальти. Шелль даже не видел, как мяч вошел в ворота: он уже мчался в сторону скамейки ДР Конго. Десабр ужалось сдержать его. После матча Шелль неоднократно заявлял, что соперники «практиковали ритуал вуду» во время серии пенальти и распрыскивали воду на поле. Это была грубая и озлобленная попытка отвлечь внимание от собственных ошибок.

Прогнозы и ставки на футбол

Теперь Нигерии нужно как можно скорее прийти в себя. До следующего Кубка Африки остается всего 33 дня. Эта команда должна была стать «золотым поколением», но Лукману, Осимхену, Ивоби и Бэсси будет уже под 30, когда Марокко совместно с Португалией и Испанией примет турнир чемпионат мира 2030 года. Вилфред Ндиди и Троост-Эконг, единственные участники ЧМ-2018 (помимо Ивоби), оставшиеся в составе, к тому моменту, возможно, будут близки к завершению карьеры.

Игроков легко критиковать, но за последние два года им пришлось преодолеть массу препятствий. Возможно, если бы вокруг было меньше отвлекающих факторов, их мечта сыграть на чемпионате мира была бы до сих пор жива.