The Athletic объясняет, как расширение ЧМ-2026 до 48 сборных может превратить турнир в источник сюрпризов и громких историй.

Иордания, Узбекистан и Кабо-Верде — все они поедут на чемпионат мира. Катар, ранее участвовавший лишь в статусе хозяев турнира, теперь впервые пробился на чемпионат мира по спортивному принципу. А в ближайшие месяцы компанию им вполне могут составить Косово, Новая Каледония, Кюрасао, Суринам, Габон и еще несколько потенциальных дебютантов.

Да, ЧМ‑2026 будет выглядеть совсем иначе, чем все 22 предыдущих турнира. И у этого есть как плюсы, так и минусы. Первое, что бросается в глаза, — новый формат турнира.

С 1998 по 2022 год на каждом чемпионате мира играли 32 команды: четко, логично, удобно. Теперь же участников будет 48 — и ни один из этих эпитетов к новому формату не подходит.

В июне первый раунд растянется на 72 матча, которые будут сыграны в 12 группах за 16 дней. И все это приведет к вылету… всего 16 команд. Помимо двух лучших в каждой группе, в плей-офф выйдут еще восемь коллективов, занявших третьи места.

В предыдущие годы нередко бывало так, что для третьего места в группе из четырех команд хватало трех очков — поэтому не исключен почти абсурдный сценарий, когда команда, не выиграв ни одного из трех матчей, все равно выйдет в плей-офф.

Формат кажется громоздким и неудобным: 32 участника были оптимальны с точки зрения спортивной справедливости и структуры. Теперь же все может превратиться в хаос, настолько, что следующая идея президента ФИФА Джанни Инфантино — расширить турнир до 64 команд в 2030 году — покажется даже более предпочтительной.

Но у расширения до 48 команд есть и очевидный плюс — оно открыло двери для большего числа сборных, которым раньше сложно было попасть на главный турнир планеты.

Это ведь глобальный турнир, значит, чем больше уголков мира он представляет, тем лучше, верно? Гораздо интереснее видеть на чемпионате новые команды, новые истории, новый смысл их присутствия для собственных болельщиков — а не одних и тех же участников с привычными сюжетами вокруг них.

Это взгляд «стакан наполовину полон».

Но есть и противоположная точка зрения: расширение откроет двери сборным более низкого уровня, а это приведет к большему количеству неравных, односторонних и откровенно скучных матчей. Конкуренция станет слабее. И в этом аргументе есть доля правды, потому что у новичков действительно нет серьезной футбольной истории.

Кабо-Верде — страна с населением чуть более 500 тысяч человек и вторая самая малочисленная сборная, когда-либо выходившая на чемпионат мира (меньше была только Исландия; если отберется Кюрасао, Кабо-Верде станет третьей).

Они начали регулярно участвовать в отборе к Кубку Африки лишь около десяти лет назад, а в квалификации к чемпионату мира впервые сыграли только в 2002 году. Иордания впервые попала на Кубок Азии в 2004-м.

Среди уже гарантированных дебютантов ЧМ-2026 в рейтинге ФИФА Иордания занимает 66-е место, Узбекистан — 55-е, Катар — 52-е, Кабо-Верде — 71-е. Среди потенциальных участников Суринам — лишь 126-й, а Новая Каледония и вовсе располагается на 150-й строчке.

Рекорд самой низкорейтинговой команды, пробившейся на чемпионат мира, до сих пор принадлежит КНДР: в 2010 году северокорейцы выходили на турнир, занимая 105-е место в рейтинге ФИФА.

Они проиграли все три матча с общей разницей мячей 1:12, включая поражение 0:7 от Португалии. А самым обсуждаемым эпизодом их участия стала попытка заявить полевого игрока как вратаря, чтобы обойти правила комплектования заявки.

Все это не внушает особого оптимизма перед 2026 годом.

Однако низкие позиции в рейтинге вовсе не означают, что нас ждет череда прогулочных матчей для фаворитов. Вспомните чемпионат мира среди женщин 2023 года.

Он тоже был расширен: число участников выросло с 24 до 32, и сразу восемь сборных дебютировали. Да, был и откровенный дисбаланс (Вьетнам проиграл все три матча, не забив ни одного гола), но Португалия едва не выбила действующих чемпионок США уже на групповом этапе, а Марокко и вовсе вышло в плей-офф, оставив позади грозную Германию — сборную, которая в восьми предыдущих чемпионатах мира дважды брала золото, один раз играла в финале и дважды доходила до полуфинала.

Другой турнир, который тоже расширился в последние годы, — это Лига чемпионов УЕФА. В прошлом сезоне дебютант в эпоху ЛЧ «Астон Вилла» вошла в топ-8 на первом этапе — лиговом, где «Брест» выступил даже лучше, чем «Ювентус» и «Манчестер Сити». Это, конечно, не «карлики» масштаба тех, о которых мы говорим применительно к чемпионату мира, но сам факт неожиданных результатов показателен.

А что насчет чемпионата Европы, который в 2016 году увеличили с 16 до 24 сборных? Тогда дебютировали четыре команды. Албания вылетела после группового этапа, но успела обыграть Румынию и 89 минут держала 0:0 против мощной Франции, прежде чем пропустила два поздних гола.

Северная Ирландия вышла в плей-офф, причем в группе дала настоящий бой Германии, уступив лишь 0:1. Исландия была в одном шаге от того, чтобы выбить будущих чемпионов португальцев уже в группе, а затем сотворила историческое чудо, обыграв Англию в 1/8 финала. Ну и вершина сказки — Уэльс, дошедший до полуфинала.

Вспомните и другие примеры новичков, которые производили сильное впечатление. В своем первом матче на чемпионате мира Сенегал обыграл действующих чемпионов — Францию — в 2002 году. В 1994-м Нигерия выиграла группу, где был финалист ЧМ-1990 Аргентина, а затем в 1/8 финала довела будущих финалистов итальянцев до дополнительного времени. А выступление сборной Ирландии на ЧМ-1990, закончившееся четвертьфиналом, до сих пор вспоминается с теплом.

На каждом чемпионате мира находятся команды «мальчики для битья» — кто-то приезжает плохо подготовленным или в состоянии хаоса. Но нередко это вовсе не аутсайдеры. Взять хотя бы Египет: семикратный чемпион Африки, но на мундиалях его результаты удручают. В 2018 году египтяне проиграли все три матча группового этапа.

И при этом далеко не всегда традиционные гранды подтверждают статус. На ЧМ‑2022 сразу четыре сборные — Мексика, Германия, Бельгия и Уругвай, имеющие в сумме шесть титулов чемпионов мира и обычно минимум четвертьфинал в активе, — вылетели уже после групповой стадии.

Важно помнить и о другом: команды, которые пробились на ЧМ‑2026, — это не набор стереотипов о «малых футбольных странах», а коллективы, реально сильные здесь и сейчас.

Два года назад Иордания дошла до финала последнего Кубка Азии, континентального турнира уровня Евро, Копа Америка или Кубка Африки, и уступила там Катару. У Узбекистана — россыпь яркой молодежи. У Кабо-Верде — мощная командная химия и растущий пул талантов, который в последние годы позволял обыгрывать соперников куда более высокого уровня и статуса.

Когда-то игры сборных были вершиной футбола. Но уже давно это не так — клубный футбол, особенно Лига чемпионов и топ-команды Европы, поглотили максимум внимания и уровня.

Для кого-то это повод для грусти, но можно смотреть на ситуацию иначе: как на возможность получить больше ярких историй, а не только определить «лучшую команду планеты». Тем более что поздние стадии чемпионатов мира не так уж часто радуют качественными матчами. А вот участие небольших стран на ранних этапах открывает дорогу сенсациям.

Да, часть новичков, вероятно, окажется слабее соперников, и, скорее всего, несколько разгромов все же будут. Но если расширение слегка снизит общий средний уровень, то с такой же вероятностью подарит нам и новые великолепные сюжеты, которые это компенсируют.

Представьте, если Кабо-Верде обыграет своих бывших колониальных хозяев — Португалию, от которой страна получила независимость в 1975 году. Или Иордания, пережившая непростые годы, подарит своим людям настоящий праздник. А сам факт участия Косово, сыгравшего первый официальный матч всего в 2016 году и занимающего 84-е место в рейтинге ФИФА, станет событием исторического масштаба.

Чемпионат мира — это, прежде всего, про великие истории. И именно новые команды способны их подарить. Поэтому вместо того чтобы видеть в них «слабое звено», стоит задуматься о том, что они могут привнести в турнир, а не о том, чего якобы лишают его.