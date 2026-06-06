прогноз на международный товарищеский матч, ставка за 2.37

8 июня в международном товарищеском матче по футболу сыграют Колумбия и Иордания. Начало игры — в 02:00 мск. Футбольный эксперт LiveSport.Ru Роман Петренко подготовил прогноз с коэффициентом для ставки за 2.37.

Колумбия

Турнирное положение: Колумбийцы уверенно вышли на мировое первенство. Команда в южноамериканской отборочной группе заняла итоговое 3 место.

При этом Колумбия лишь на один балл отстала от финишировавшего вторым Эквадора. Правда, средняя результативность команды немного не дотянула до 2 мячей за матч.

Последние матчи: свой предыдущий поединок команда провела продуктивно. Колумбийцы не заметили Коста-Рику (3:1).

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А вот мощные французы оказались команде не по зубам (1:3). Плюс поединок с Хорватией завершился обидным поражением (1:2).

Вообще, Колумбия в пяти своих последних матчах добыла 5 побед. В этих поединках команда забила 10 мячей, пропустив в свои ворота на три гола меньше.

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Состояние команды: Вот чего-чего, а стабильности колумбийцам явно недостает. При сильном составе команда зачастую проваливается в матчах с крепкими соперниками.

Между тем, Колумбия имеет явно небезгрешные тылы. В последнем отборе команда пропустила 18 мячей в 18 поединках, да и в контрольных матчах простейших ошибок в обороне избежать не получается.

Иордания

Турнирное положение: Иорданцы отбор на Мундиаль провели успешно. Команда финишировала на 2 месте турнирной таблицы своей отборочной группы, пропустив вперед лишь сборную Южной Кореи.

Причем Иордания на один зачётный балл опередила Ирак. Да и пропустила команда 8 мячей в 10 поединках отбора.

Последние матчи: предыдущий поединок команда откровенно провалила. Иорданцы по всем статьям проиграли Швейцарии (1:4).

Зато ничейный результат в матче с Нигерией можно считать локальным успехом (2:2). С такими же счетом завершился и спарринг с Коста-Рикой.

В 5 своих последних поединках Иордания смогла выиграть лишь однажды. Команда отличилась 8 забитыми мячами при 11 пропущенных в свои ворота.

Состояние команды: Иорданцы уже прыгнули выше головы, выйдя на чемпионат мира. Вот только не побеждает команда уже 4 матча подряд, что явно не идет в плюс морально-психологическому состоянию перед стартом Мундиаля.

В отборочном цикле иорданцы умудрились добыть результат при довольно скромном кадровом потенциале. А вот забивала команда в среднем чаще гола за матч.

Банальный недостаток опыта может сослужить команде нехорошую службу. Плюс в четырех последних матчах Иордания неизменно пропускала два и более мячей.

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: По мнению букмекеров Колумбия в этом поединке выглядит значительно предпочтительнее соперника. На победу полпреда Южной Америки ставки принимаются с коэффициентом 1.17. Ничья оценивается в 8.70, тогда как победа соперника — в 19.00.

Букмекеры предлагают взять тотал больше 2.5 за скромные 1.42, а на тотал меньше 2.5 можно ориентироваться за 2.49.

Прогноз: Колумбия славится сильной атакующей линией, да и оппонентов уровня иорданцев априори должна обыгрывать без особого напряжения.

2.37 Фора Колумбии -2.5 Ставка на матч #1 Поставить →

Ставка 1000 ₽ с коэффициентом 2.37 на матч Колумбия — Иордания принесёт прибыль 1370₽, общая выплата — 2370₽

Ставка: Фора Колумбии -2.5 за 2.37.

Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом поединке отличиться сумеют обе команды.

2.16 Обе забьют Ставка на матч #2 Поставить →

Ставка в размере 1000 ₽ с коэффициентом 2.16 на матч Колумбия — Иордания принесёт чистый выигрыш 1160₽, общая выплата — 2160₽

Ставка: Обе забьют за 2.16.

Пять причин, почему ставка зайдет