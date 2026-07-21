22 июля в первом матче четвертьфинала отбора Лиги конференций сыграют «Богемианс» и «Балкани». Начало встречи — в 20:00 мск. Футбольный эксперт LiveSport.Ru Василий Пинаев подготовил прогноз с коэффициентом для ставки за 1.80.
«Богемианс»
Турнирное положение: «Богемианс» выиграл путевку в квалификацию Лиги конференций, поскольку стал четвертым в чемпионате Ирландии прошлого года.
Команда стартовала в данном еврокубке с 1/8 финала отбора, в котором ей удалось оставить не у дел представителя Гибралтара «Сент-Джозефс».
Последние матчи: в предыдущем поединке, который был ответным в 1/8 финала квалификации Лиги конференций, клуб в гостях сыграл вничью как раз с «Сент-Джозефс» (0:0).
Перед этим в первой игре 1/8 финала квалификации Лиги конференций коллектив на своем поле переиграл все тот же «Сент-Джозефс» (2:0), за счет чего и вышел в четвертьфинал.
Не сыграют: травмированных и дисквалифицированных игроков нет.
Календарь и таблица Лиги чемпионов
Состояние команды: в пяти последних поединках, которые пришлись на разные турниры, «Богемианс» ни разу не проиграл при четырех победах и одной ничьей.
Это убеждает в неплохих шансах хозяев поля на успех, тем более на своем поле и против соперника, который все-таки уступает им в классе.
Дуглас Джеймс-Тейлор и Коннор Парсонс — авторы двух голов в квалификации Лиги конференций текущего розыгрыша.
«Балкани»
Турнирное положение: «Балкани» получил возможность сыграть в отборе Лиги конференций, поскольку финишировал на третьем месте чемпионата Косова.
Команда стартовала в евротурнире с 1/8 финала квалификации, в которой ей удалось оставить не у дел валлийский «Коннас Куэй».
Последние матчи: в предыдущей игре, которая была ответной в 1/8 финала отбора Лиги конференций, клуб дома одолел «Коннас Куэй» (3:2).
Ранее в первом поединке все того же турнира коллектив на чужом поле не сумел выиграть, сыграв вничью как раз с «Коннас Куэй» (0:0).
Не сыграют: травмированных и дисквалифицированных игроков нет.
Состояние команды: в семи последних матчах, большинство из которых были официальными, «Балкани» четыре раза проиграл при двух победах и одной ничьей.
Это явно не та форма, которая оставляет гостям хорошие шансы на успех в противостоянии, особенно на выездной арене против набравшего отличный ход соперника.
Три гола команды в квалификации Лиги конференций текущего розыгрыша забивали разные игроки.
Статистика для ставок
- в четырех последних матчах «Богемианса» забивали меньше трех голов
- в восьми из 10-ти последних домашних матчей «Богемианса» забивали обе команды
- в пяти из шести последних матчей «Балкани» хотя бы одна команда не забивала.
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: «Богемианс» — фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. Его победа оценивается 1.71. Ничья — в 3.50, выигрыш «Балкани» — в 4.75.
ТБ 2,5 считается букмекерами менее вероятным, чем ТМ 2,5 — 1.90 и 1.80.
Прогноз: в пяти из шести последних матчей гостей по крайней мере один из соперников не забивал. Так было и в их шести последних выездных поединках.
Такой же сценарий реализовался в пяти последних матчах хозяев поля.
Ставка: хотя бы одна команда не забьет за 1.80.
Прогноз: более рискованный прогноз, что будет забито два или меньше мячей, ведь так случилось в четырех последних матчах «Богемианса».
Ставка: тотал меньше 2,25 голов за 2.05