В первом матче второго отборочного раунда Лиги чемпионов кипрская «Омония» будет принимать «Кайрат» из Казахстана. Игра пройдет в Никосии 22 июля. Начало встречи — в 20:00 по мск. Эксперт LiveSport.Ru Василий Рошкован подготовил прогноз с коэффициентом для ставки за 2.17.
«Омония»
Турнирная таблица: В минувшем сезоне «Омония» набрала 87 очков и стала чемпионом Кипра. В 36 матчах участник Лиги чемпионов одержал 27 побед, сыграл 6 встреч вничью и потерпел 3 поражения.
Последние матчи: Перед стартом выступления в еврокубках «Омония» провела четыре товарищеских матча. Киприоты переиграли «Панетоликос» (2:1), «Динамо» Бухарест (2:1), а также сыграли вничью с клубами «Корона» (0:0) и «Хапоэль Беэр-Шева» (2:2).
Не сыграют: Дисквалифицированных и травмированных на матч нет.
Календарь и таблица Лиги чемпионов
Состояние команды: «Омония» не проигрывает на протяжении 17 матчей, клуб из Никосии одержал 12 побед и 5 встреч завершил вничью. В последний раз киприоты проиграли 26 февраля хорватской «Риеке» в 1/16 финала Лиги конференций прошлого сезона (1:3).
«Кайрат»
Турнирная таблица: «Кайрат» в Премьер-лиге сезона 2026 занимает 2-е место. Чемпион Казахстана набрал 42 очка и отстаёт от лидера — клуба «Ордабасы» на один пункт.
Последние матчи: В 18-м туре чемпионата Казахстана «Кайрат» переиграл «Атырау» (3:1). В первом квалификационном раунде Лиги чемпионов казахи переиграли черногорскую «Сутьеску» (2:1 — победа дома, 2:0 — победа в гостях).
Не сыграют: Дисквалифицированных и травмированных на матч нет.
Состояние команды: «Кайрат» не знает поражений на протяжении восьми матчей, казахи выиграли 7 встреч и 1 игру сыграли вничью.
Статистика для ставок
- «Кайрат» обыграл в Лиге чемпионов черногорскую «Сутьеску» (4:1)
- «Омония» не проигрывает с февраля 2026
- «Кайрат» и «Омония» сыграли между собой в Лиге конференций в 2021 (0:0 — дома, 0:0 — в гостях)
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: На победу «Омонии» ставки принимаются букмекерами с коэффициентом 1.65. Ничья оценивается в 3.85. На победу «Кайрата» — 4.90.
ТБ 3 и ТМ 3 принимаются с коэффициентом — 2.65 и 1.40.
Прогноз: «Омония» сейчас на ходу, команда не проигрывает с февраля. Клубу из Казахстана будет нелегко, но бой «Кайрат» даст, ожидаем, что казахи как минимум не проиграют лучшей команде Кипра.
Ставка: «Кайрат» не проиграет с коэффициентом 2.17.
Прогноз: В среднем за матч «Омония» и «Кайрат» забивают по 2 мяча, так что можно ждать результативной игры.
Ставка: ТБ 3 с коэффициентом 2.65.