прогноз на матч Лиги чемпионов, ставка за 2.17

В первом матче второго отборочного раунда Лиги чемпионов кипрская «Омония» будет принимать «Кайрат» из Казахстана. Игра пройдет в Никосии 22 июля. Начало встречи — в 20:00 по мск. Эксперт LiveSport.Ru Василий Рошкован подготовил прогноз с коэффициентом для ставки за 2.17.

Кто победит? Проголосуйте Назови победителя матча и получи фрибет для первой ставки от БК Фонбет до 15 000 рублей. Получить фрибет →

«Омония»

Турнирная таблица: В минувшем сезоне «Омония» набрала 87 очков и стала чемпионом Кипра. В 36 матчах участник Лиги чемпионов одержал 27 побед, сыграл 6 встреч вничью и потерпел 3 поражения.

Последние матчи: Перед стартом выступления в еврокубках «Омония» провела четыре товарищеских матча. Киприоты переиграли «Панетоликос» (2:1), «Динамо» Бухарест (2:1), а также сыграли вничью с клубами «Корона» (0:0) и «Хапоэль Беэр-Шева» (2:2).

Не сыграют: Дисквалифицированных и травмированных на матч нет.

... × Реклама. 18+. FON.BET. Erid: 2W5zFGcB89N

Календарь и таблица Лиги чемпионов

Состояние команды: «Омония» не проигрывает на протяжении 17 матчей, клуб из Никосии одержал 12 побед и 5 встреч завершил вничью. В последний раз киприоты проиграли 26 февраля хорватской «Риеке» в 1/16 финала Лиги конференций прошлого сезона (1:3).

«Кайрат»

Турнирная таблица: «Кайрат» в Премьер-лиге сезона 2026 занимает 2-е место. Чемпион Казахстана набрал 42 очка и отстаёт от лидера — клуба «Ордабасы» на один пункт.

Последние матчи: В 18-м туре чемпионата Казахстана «Кайрат» переиграл «Атырау» (3:1). В первом квалификационном раунде Лиги чемпионов казахи переиграли черногорскую «Сутьеску» (2:1 — победа дома, 2:0 — победа в гостях).

Не сыграют: Дисквалифицированных и травмированных на матч нет.

Состояние команды: «Кайрат» не знает поражений на протяжении восьми матчей, казахи выиграли 7 встреч и 1 игру сыграли вничью.

Статистика для ставок

«Кайрат» обыграл в Лиге чемпионов черногорскую «Сутьеску» (4:1)

«Омония» не проигрывает с февраля 2026

«Кайрат» и «Омония» сыграли между собой в Лиге конференций в 2021 (0:0 — дома, 0:0 — в гостях)

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: На победу «Омонии» ставки принимаются букмекерами с коэффициентом 1.65. Ничья оценивается в 3.85. На победу «Кайрата» — 4.90.

ТБ 3 и ТМ 3 принимаются с коэффициентом — 2.65 и 1.40.

Прогноз: «Омония» сейчас на ходу, команда не проигрывает с февраля. Клубу из Казахстана будет нелегко, но бой «Кайрат» даст, ожидаем, что казахи как минимум не проиграют лучшей команде Кипра.

2.17 «Кайрат» не проиграет Ставка на матч #1 Поставить →

Ставка 1000 ₽ с коэффициентом 2.17 на матч «Омония» — «Кайрат» принесёт прибыль 1170₽, общая выплата — 2170₽

Ставка: «Кайрат» не проиграет с коэффициентом 2.17.

Прогноз: В среднем за матч «Омония» и «Кайрат» забивают по 2 мяча, так что можно ждать результативной игры.

2.65 ТБ 3 Ставка на матч #2 Поставить →

Ставка в размере 1000 ₽ с коэффициентом 2.65 на матч «Омония» — «Кайрат» принесёт прибыль 1650₽, общая выплата — 2650₽

Ставка: ТБ 3 с коэффициентом 2.65.