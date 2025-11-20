Валерий МельникВалерий МельникПостоянный автор LiveSport.RuПодписаться в ТелеграмеПодписаться+

The Athletic рассказывает, как команда Дика Адвоката прошла невероятный путь — от кадрового дефицита до сенсационной путевки на чемпионат мира.

Кюрасао — карибский остров с населением всего около 185 тысяч человек.  Казалось, что половина страны выбежала на поле, празднуя исторический выход сборной на первый чемпионат мира в драматичный вечер на Ямайке.

Теперь Кюрасао — самая маленькая страна, когда-либо выходившая на мундиаль, побив рекорд Исландии, установленный в 2018 году.

Два самолета с самыми преданными болельщиками Кюрасао — или, как назвал их капитан Леандро Бакуна, «ультрас» — были специально арендованы, чтобы игроки получили поддержку в решающей квалификационной игре во вторник вечером на Национальном стадионе Ямайки в Кингстоне.

Но подавляющее большинство из 35 тысяч зрителей оставалось на стороне хозяев — волна желтого цвета полностью окутала арену.  На небольшом голубом секторе Кюрасао фанаты махали флагами и скандировали песни, маленький остров непокорности среди местной громогласной поддержки.

Самые маленькие сборные в истории чемпионатов мира

Главный тренер Кюрасао Дик Адвокат в субботу улетел домой, в Нидерланды, чтобы быть рядом с заболевшей женой.  Но матч он смотрел и оставался на связи со своим штабом — прежде всего с ассистентом №2 Дином Горре.  После финального свистка Адвокат отправил команде сообщение: «Поздравляю.  Невероятно, фантастически, просто супер!  Какое приключение».

И это слова человека, которому 78 лет и который уже пережил немало футбольных приключений.

Дик Адвокат
Для Адвоката это будет уже третий чемпионат мира.  Он выводил сборную Нидерландов на турнир в США в 1994 году, возглавлял Южную Корею на ЧМ-2006 и работал с Россией на Евро-2012.  Участие в крупном международном турнире в каждом из четырех последних десятилетий — да, приключений у него действительно хватало.

Он добивался этого настойчиво — сам позвонил президенту Федерации футбола Кюрасао Жильберу Мартине.  На пост главного тренера рассматривались еще два опытных голландских специалиста с серьезной репутацией — один из них ранее возглавлял «Манчестер Юнайтед».

Первый контакт с Диком у меня был в августе 2023 года. Я изложил ему свое видение. Он сказал: «Жильбер, если мы сможем привлечь этих игроков, у нас точно будет состав, способный выйти на чемпионат мира». Тогда я спросил: «Могу ли я использовать ваше имя, чтобы привлечь спонсоров»? Потому что громкое имя привлекает партнеров, понимаете, оно дает надежду. Поэтому мне и нужен был большой тренер. В списке было три фамилии. Первая — Берт ван Марвейк, который руководил сборной Нидерландов на чемпионате мира 2010 года (где они дошли до финала и проиграли Испании 0:1 в дополнительное время). Он тренировал многих наших ребят в юношеских сборных U-15 и U-17. Но он сказал: «Гилберт, я завершил карьеру и хочу придерживаться этого решения. Так что — нет».Жильбер Мартинапрезидент Федерации футбола Кюрасао

Мартина продолжил...

Тогда я обратился к (бывшему тренеру «Барселоны» и «Манчестер Юнайтед») Луи ван Галу. Он ответил: «Если я вернусь к тренерской работе, то только в сборную, которая может стать чемпионом мира». Его позицию я уважаю — мы пока не на этом уровне. Он хотел выиграть турнир.Жильбер Мартинапрезидент Федерации футбола Кюрасао

Ван Гал — в своем стиле.  Ему 74 года, он моложе и Адвоката, и ван Марвейка, которому сейчас 73.

Луи ван Гал
И вот что произошло дальше. Мне позвонил Дик. Он сказал: «Я слышал, что Кюрасао ищет главного тренера. Я готов». У меня мурашки по коже, когда вспоминаю тот разговор.Жильбер Мартинапрезидент Федерации футбола Кюрасао

Мартина уверяет: у Адвоката по-прежнему горят глаза.  «Вы бы видели его на тренировках — сколько энергии, сколько страсти, сколько дисциплины».

Связь с Нидерландами у Кюрасао уходит корнями в XVII век, когда остров находился под голландским колониальным управлением.  Сейчас Кюрасао — отдельная страна, но по-прежнему является частью Королевства Нидерландов.  Мартина активно опирался на эту историческую связь, когда формировал нынешний состав сборной.

Тахит Чонг
Единственным игроком, родившимся непосредственно на Кюрасао, является Тахит Чонг — воспитанник академии «Манчестер Юнайтед».  Остальные — уроженцы Нидерландов, имеющие корни на острове.

Самое известное имя — Леандро Бакуна, 34-летний бывший полузащитник «Астон Виллы», ныне выступающий за «Бандырмаспор» во втором дивизионе Турции.  С 2019 года он защищает цвета Кюрасао, а в матче против Ямайки стал рекордсменом сборной по количеству игр — 68.

Леандро Бакуна
Его брат Жуниньо, ранее выступавший за «Хаддерсфилд» и «Бирмингем», сейчас играет за «Газиантеп» в турецкой Суперлиге. Кенджи Горре, сын Дина Горре, прошел академию «Манчестер Юнайтед» и теперь выступает за «Маккаби» Хайфа в Израиле.

«Это был долгий путь, — вспоминает Мартина. — Все началось еще в 2004 году, когда предыдущий президент федерации, Жан Франсиско, сказал: "Мы можем квалифицироваться, потому что у нас есть игроки".  Тогда и появилась идея привлекать футболистов, выступающих за границей, ведь до этого сборная опиралась на местных игроков, которые не были профессионалами.  С того момента команда сделала огромный шаг вперед».

Мы начинали с мечты — выйти на чемпионат мира. И могли приглашать игроков из Нидерландов, потому что мы голландский карибский остров, у нас двойное гражданство. Сначала мы звали футболистов, которые не проходят в сборную Нидерландов, но могут играть за Кюрасао. Так все началось, а теперь это стало большим событием. Мы гордимся этим.Леандро Бакунаполузащитник сборной Кюрасао

Если все это звучит немного сухо, Бакуна приводит важный контекст: «У нас там (на Кюрасао) все еще очень много родных, — говорил он перед матчем с Ямайкой. — Они буквально рядом с нами — бабушки, тети, дяди.  Сейчас все очень живо, атмосфера потрясающая».

Сборная Кюрасао
Сборная Кюрасао прошла второй и третий этапы отборочного турнира в зоне КОНКАКАФ, сначала выиграв все четыре матча в группе с Гаити (которая тоже пробилась на чемпионат мира), Сент-Люсией, Арубой и Барбадосом.  Затем команда дважды сыграла вничью с Тринидадом и Тобаго, дважды обыграла Бермуды (включая разгром 7:0 в гостях), победила Ямайку дома и завершила отбор ничьей в Кингстоне во вторник.

Их комбинации временами выглядели очень эффектно. Жуниньо Бакуна объясняет это голландской школой, через которую прошли многие игроки.

На сборах у нас мало времени. Но многие ребята играют вместе уже много лет. Мы — одна большая семья, и если ты семья за пределами поля, то на поле связь будет еще крепче. Когда ты проводишь вместе хотя бы несколько тренировок, то начинаешь понимать, чего хочет партнер и как он играет — это то, что у нас действительно хорошо получается. Все знают Дика — он отличный тренер. Главное изменение с его приходом — его мощное присутствие перед командой. Но сильнее всего все поменялось вне поля. Подготовка, организация, профессионализм. А на поле он постоянно повторяет: «Нам нужен результат. Мы должны выигрывать. А если не выигрываем — хотя бы не проигрывать».Жуниньо Бакунаполузащитник сборной Кюрасао

Именно это и стало ключевым мотивом для Мартины, который возглавляет федерацию с апреля, но до этого долгие годы работал в ее структуре.

— «Я сказал: нам нужен тренер, который умеет готовить команду под результат.  Потому что в обычном клубном сезоне, будь то Премьер-лига или Эредивизи, можно начать медленно, а потом разогнаться ко второй половине сезона и в итоге стать чемпионом.  Но в квалификации так не работает.  Каждый матч — финал.  Поэтому нужен тренер, который умеет строить игру под результат.  И первый желаемый результат — победа.  А если победить не выходит, то хотя бы не проиграть.  Дик Адвокат мастер в этом.  Несмотря на возраст, у него та же страсть, та же энергия, и он умеет зажечь каждого игрока».

Не проиграть — вот что было главной задачей прошлым вечером.  Матч получился низким по качеству, но драматичным до предела.  Ямайка трижды попадала в каркас ворот после стандартов, Кюрасао несколько раз убегал в опасные контратаки, пока хозяева отчаянно шли вперед за победой, которая выводила бы их на чемпионат мира.  В одном эпизоде голкипер Андре Блейк едва не допустил грубую ошибку, но сумел исправиться, а заодно выручил команду несколькими надежными сейвами.

Сборная Кюрасао
В какой-то момент казалось, что Ямайка все-таки получит шанс на спасение — арбитр Иван Бартон назначил пенальти, вызвав бурю эмоций на трибунах.  Но VAR отменил решение.  После финального свистка главный тренер сборной Ямайки Стив Макларен несколько минут сидел в технической зоне с опущенной головой.  На пресс-конференции он объявил об отставке, несмотря на то что у Ямайки еще остается шанс попасть на ЧМ через межконтинентальные стыки в марте.

Для Кюрасао ничья в гостях означала прямую путевку.

«Я не ожидал, что мы попадем на чемпионат мира, — признавался Леандро Бакуна накануне матча. — Я говорил Кенджи Горре, что видел это во сне пару недель назад.  Я не мог дождаться, когда наступит этот момент, последние два матча.  И теперь, когда это наконец случилось, я каждый день сидел в комнате и думал: Хочу выйти на поле, хочу тренироваться, хочу сыграть.  Хочу, чтобы все решилось.  Хочу оказаться там».

И теперь Кюрасао впервые в своей истории — там.