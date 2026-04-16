Вместе с обозревателем «СЭ», писателем и блогером Игорем Рабинером разобрали все противостояния 1/4 финала. Поговорили и об атмосфере турнира, которой мой собеседник проникся у кромки поля мадридских стадионов, работая для телевизионных коллег из Казахстана. Кроме того, живой свидетель почти всех крупнейших соревнований последних 30 лет предсказал финалистов ЛЧ-2025/26.

«Атлетико» — «Барселона» — 3:2 (по сумме двух матчей)

«Из-за ворот Муссо игра смотрелась на загляденье»

— Как виделось ошеломляющее начало от «Барсы» из-за тех самых ворот, куда атаки накатывались одна за одной?

— Хорошо, что я пришел на место заблаговременно. Дело в том, что на «Метрополитано», в отличие от «Бернабеу», для сидящих за воротами репортеров всегда не хватает скамеек и стульев, и я в очередной раз столкнулся с этой ситуацией. К счастью, помогли очень доброжелательные секьюрити, подогнав не востребованную кем-то скамейку. За 10 минут до начала игры я уже на ней сидел, слушал пение фанатской трибуны «Атлетико» прямо надо мной и кайфовал.

Но я совершенно не ожидал такого бурного начала матча, поскольку предполагал, что после 2:0 на выезде «Атлетико» закроется на все засовы. Но этого не произошло, и Ямаль сдержал свое предматчевое обещание сумасшедшего прессинга. Сам накрыл Лангле, тот растерялся и отдал мяч Феррану, который мгновенно вернул его Ламину — вынимайте. Я уже успел снять на видео только радость Ямаля — настолько мгновенно все произошло.

— Когда Фермин на 24-й минуте забил второй мяч, в итоговой победе «Барсы» были сомнения?

— ⁠А об этом думать было некогда, поскольку, когда Фермин, получив проникающий пас от Ольмо, порвал «девятку» рядом со мной, «Барса» тут же понеслась забивать третий. Я уже был так увлечен игрой, глядя на нее из-за ворот Муссо, что времени на мысли не оставалось. Скорости, эмоции — все было безумным. А особенно поразили фанаты «Атлетико», которые на пару секунд, не более, замолкали в шоке после пропущенных голов, — и тут же начинали петь снова. Это продолжалось все 90 минут. Лучших болельщиков я в жизни не видел.

— Все перевернули события следующих минут, когда не забил Фермин и вскоре вместо 0:3 стало 1:2. Можно было предположить такой поворот?

— По мне, перевернули всё три вещи в совокупности. Во-первых, этот сейв Муссо на Фермине. Стань 0:3 до получаса игры — думаю, всё. Но аргентинец спас — и в этом же эпизоде получил довольно серьезную травму Фермин, которому вратарь после сейва по инерции попал бутсой по голове и тут же побежал к нему извиняться, увидев серьезность удара. Лопеса лечили несколько минут, и за это время «Барса» потеряла кураж — это второй фактор. И третий — болельщики «Атлетико». Такие мертвого поднимут!

И уже через пару минут после возобновления игры классная быстрая атака Гризманн — Льоренте — Лукман — и снова в полуфинал выходит «Атлетико». Лукман как влитой вписался в «Атлетико» после перехода из «Аталанты», откуда к «матрасникам» перешел и Муссо, заменяющий травмированного Облака. И делающий это отлично — уверенно и с харизмой. С тем же Луниным не сравнить.

— Как вам показался вблизи дублер травмированного Яна Облака?

— ⁠Яркий и чрезвычайно уверенный в себе. Очень эмоциональный. Когда забил Лукман, это было у противоположных ворот, и больше я видел радость Муссо, который долго не мог успокоиться и даже облил всех сидевших поблизости журналистов, включая меня, водой из бутылки. А когда лечили Фермина, именно с вратарем больше всего разговаривал капитан Коке.

«Нельзя требовать от Ямаля вообще всего»

— Вопрос сослагательного наклонения: будь засчитан гол Феррана и играй Рафинья, все могло сложиться иначе?

— Недавно уже было двухматчевое противостояние тех же команд в полуфинале Кубка короля с примерно похожим сценарием — сначала большая фора у «Атлетико» (4:0 дома), потом героические попытки «Барсы» сделать ремонтаду (3:0 дома). Но исход, как видим, один. Значит, случайным он быть не может.

— От Ламина Ямаля все же не ждали большего?

— ⁠Да в порядке он был! Гол на четвертой минуте, который он и начал прессингом, и завершил, задал тон матчу. Нельзя требовать от 18-летки, даже самого талантливого, вообще всего.

— В первом матче Роберт Левандовский был разочарован заменой, а теперь ведь вышел явно не к месту?

— «Барса» вообще после отмененного из-за офсайда гола Фермина с середины второго тайма начала сдуваться. И выход выдающегося снайпера, как и всех остальных, ей не помог.

— Диего Семеоне, напротив, с заменами угадал?

— ⁠Однозначно. С тем же Сёрлотом вернулась к жизни атака «Атлетико», о которой до того надолго забыли. И оборона таких сбоев, как в первые полчаса, больше не давала.

— «Красная» Эрику Гарсия без вопросов?

— ⁠Мне кажется, да.

— VAR ведь совсем не мешал футболу?

— По мне, только помогал, вмешиваясь исключительно по необходимости.

— На «Метрополитано», или «Бернабеу» снизу круче ощущается колорит?

— ⁠100% на «Метрополитано». На «Бернабеу» ты по сравнению с домашней ареной «Атлетико», как в театре. Стадион «Реала» настолько учтив, что даже гостевых фанатов — как той же «Баварии» — часто слышнее, чем домашних. И многовато туристов.

— Траву, до игры вызывавшую нарекания у «Барселоны», померили?

— ⁠Я сам к ней за час до игры прикасался! Причем мне дали на несколько минут официальный мяч матча, и я положил его на газон. Трава была низкой.

— Видели на стадионе кого-то из российских болельщиков?

— Да, пообщался с Игорем Гладковым, членом российского фан-клуба «Барселоны». Он специально приехал на игру из родного Волгограда, выиграв билетную лотерею среди членов все фан-клубов. Таким людям (они должны состоять в клубе не менее полугода для возможности участия в лотерее) продают билет на гостевой сектор всего за 50 евро. Игорь был на легендарной ремонтаде с ПСЖ в 2017-м — 6:1. Верил в нее и сейчас, но чуть-чуть не хватило, хотя играла команда Флика прекрасно.

«Ливерпуль» — «ПСЖ» (0:4)

«Сафонов просто хорошо сделал свою работу»

— 15-й подряд матч Матвея Сафонова в «основе» ПСЖ стал, наверное, самой серьезной заявкой на продолжение?

— Матвею, в которого перед сезоном и в его начале Луис Энрике как в основного вратаря не верил, было очень непросто переломить такое отношение. Ведь именно поэтому за большие деньги купили Шевалье. Но и тот не убеждал, дав тем самым шанс Сафонову, и россиянин им воспользовался. Огромную заявку на статус основного вратаря он сделал четырьмя сейвами в серии пенальти Межконтинентального кубка с «Фламенго», но тогда же получил травму, отбросившую его назад. Но все равно своей работой все доказал, а когда главный тренер решил, что ротировать вратарей больше нельзя, то плюсов у Сафонова оказалось больше, чем у конкурента. И вот уже третий подряд «сухой» матч в ЛЧ, чего у «ПСЖ» не было с 2017 года.

— Сумасшедшее спасение на 31-й минуте — ключевой момент матча?

— Давайте откровенно — нынешнему «Ливерпулю» против такого «ПСЖ» в принципе ловить нечего. Матвей просто хорошо сделал свою работу. На голове ему стоять не пришлось. У Парижа сейчас — прекрасная оборона и вообще очень сбалансированная команда, приближающаяся к прошлогоднему образцу.

— Но к выходам по-прежнему есть претензии?

— ⁠Современные вратари вообще играют на выходах в разы меньше предыдущих поколений. Сафонов — не исключение.

— Хвича в шести матчах плей-офф пять забил и две отдал. Сильнейший период грузина в Париже?

— Он великолепен — и не только красавцем-голом в первом матче, во многом решившем исход противостояния с «Ливерпулем»! Он не только вперед, но теперь и назад прекрасно отрабатывает. Думаю, если Кварацхелия сыграет решающую роль в двух оставшихся этапах Лиги, у него и на «Золотой мяч» шансы будут хорошие. Хотя отсутствие сборной Грузии на ЧМ тут минус.

— Мохамед Салах явно не вошел в игру и вообще обижен на всех и вся?

— Великий египтянин заканчивает карьеру в «Ливерпуле» — это очевидно. И хорошо, по крайней мере, что это происходит не так скандально, как перед Кубком Африки. Спасибо и на том.

— «ПСЖ» всегда играет в щадящем режиме. Насколько это существенно?

— Конечно, существенно. И матчи Лиги 1 по пятницам, и переносы... Да и сам уровень чемпионата Франции. Как и Германии. В этом плане у «ПСЖ» и «Баварии» льготные условия.

«Бавария» — «Реал» (6:4)

«У мюнхенцев уникальная внутренняя атмосфера»

— Такой первоклассный триллер не заслуживал иной развязки?

— ⁠Мне не понравилось решение судьи по второй желтой карточке Камавинге — она не была обязательной. И при внимательном рассмотрении видно: арбитр просто забыл, что уже показывал ему первую. Но акцентировать на этом внимание я бы не стал, поскольку Гюлер в первом тайме забил со штрафного, назначенного за симуляцию. Да, «Реал» сыграл лучше, чем сейчас способен, но в целом уровень «Баварии» выше. Это команда топ-уровня, в которой, как мне у бровки «Бернабеу» сказал 8 дней назад Лотар Маттеус, все счастливы и получают удовольствие от игры — от звезд до молодежи и запасных. И в этом, по его словам, первоочередная заслуга молодого тренера Венсана Компани, создавшего такую уникальную для суперклуба атмосферу.

— Что в голове у человека, который выходит за полчаса до конца и ломает всю игру?

— ⁠Вопрос не ко мне, а к Камавинге. Таких случаев в футболе было немало. Но повторяю — судья мог обойтись и без второй желтой. Хотя игрок, помня о первой, должен был вести себя в плане дисциплины и затяжки времени осторожнее. Судья показал ему пальцами цифру «2» — то есть, видимо, он повторил проступок.

— Могло ведь сложиться все иначе не получи столь же глупую карточку в первом матче Орельен Чуамени?

— ⁠Это суперклуб. Все эти разговоры, что без кого-то одного, тем более когда речь не идет о суперзвезде, все должно было сложиться иначе, — ерунда на постном масле. Выходите и побеждайте теми, кто есть! А лучше — не проводите бездарный на три четверти первый матч на «Бернабеу». Сейчас-то хоть сыграли здорово, в обороне даже Мбаппе отрабатывал, в подкате отбирая мяч у Олисе около своей штрафной.

— Понятно, Андрей Лунин выручил несколько раз, но пропускать такой мяч с углового это не из дворового футбола?

— Мой коллега, главный редактор украинского журнала «Футбол» Виталий Пасичный написал, что Лунин не входит в топ-3 вратарей Украины. Его и в сборную на стыковые матчи поэтому не вызывали. О чем тут можно говорить? Это просто обычный вратарь, которому сейчас нечего делать на таком уровне, а годы без практики этот уровень еще и снизили. В один год травмы Куртуа он, по крайней мере, оказался способен пройти без явных ошибок несколько этапов ЛЧ, но не сейчас. Я сказал, что у «Реала» против «Баварии» шансов нет в момент, когда узнал о травме Куртуа.

— При этом «Реал», согласитесь, показал образцовую контригру?

— ⁠Соглашусь. Я бы сильно удивился, если бы кто-то до игры сказал про три мяча в воротах «Баварии» до перерыва. Но в первой половине второго тайма надо было использовать шансы, которые получали, и забивать четвертый. А потом и Мюнхен заиграл иначе, тот же Олисе заискрил, и Камавинга подсуропил. Но кто его выпустил? Арбелоа. Зачем, когда надо было забивать еще, а игра в центре поля у «Реала» шла? Я не понял. С Арбелоа далеко не пройдешь, в чемпионате по ходу дела проигрывая «Мальоркам» и отставая от «Барсы» на 9 очков, вылетев на ранней стадии из Кубка. Сезон для «Реала» в итоге закончен уже в середине апреля.

— Уже не столь важно, но что могло случиться с прекрасно играющим ногами Ману Нойером?

— ⁠Не его день. В первом матче с «Реалом» 40-летний вратарь сыграл выше своих объективных сегодняшних возможностей, во втором — ниже. Но партнеры сыграли за легенду.

— Юрий Семин, с которым вы провели время перед первым матчем, сказал, что Олисе сегодня сильнее Ямаля. Согласны?

— Олисе производит колоссальное впечатление. Но для масштабных выводов нужно больше времени. Ну, и скоро чемпионат мира, где мы их тоже сможем сравнить. Но по конкретному сезону — да, Олисе, главное, стабильнее.

«Арсенал» — «Спортинг» — 1:0

«Артета никогда не играл в "сексуальный футбол""

— Здесь особенно говорить не о чем. "Арсенал» теперь всегда будет «сушить» игру при удобном случае?

— Сейчас — да. К концу сезона «канониры» Артеты превратились в очень скучную команду, и это признают даже их болельщики. Это противоположность «Арсеналу» Венгера. Мне совсем не хотелось бы, чтобы эта команда выиграла Лигу чемпионов. Одного гола в двух матчах со «Спортингом» ей хватило, и это говорит о ее зрелищности примерно всё. У нее, кажется, вся атака сейчас свелась к голам со стандартов.

— Отсутствие ряда ключевых игроков влияет, или новая философия от Микеля Артеты в чистом виде?

— Без Сака и Эдегора многое по-другому, но Артета никогда не был замечен в «сексуальном футболе».

— И еще. Зачем четвертьфиналы ставят на одно время, нет же в Европе проблем сыграть в 18:45?

— По мне, УЕФА этим совершает большую глупость. Никакого рационального объяснения ей у меня нет. Стадионы в любом случае и при раннем слоте будут полны, а телерейтинги станут выше.

— В целом, удовлетворены увиденным за эти два дня?

— ⁠Кроме Лондона — да. Мадрид и Мюнхен — просто футбол-сказка! Ливерпуль — где-то посередине.

— Три MVP четвертьфиналов?

— ⁠Дембеле, Гюлер, Кейн.

— Напоследок ваша пара финалистов?

— «Бавария» — «Атлетико». Но «Бавария» — «ПСЖ» — это досрочный финал, и кто его выиграет (а эти команды равны) — тот и возьмет «ушастый» трофей.