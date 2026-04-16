Такие противостояния обычно вспоминают не по схемам, цифрам или xG, но после них всегда задают вопрос: как это вообще было возможно? «Бавария» и «Реал» в Мюнхене за 45 минут забили пять мячей, трижды меняли лидера по ходу матча, а потом устроили битву нервов на последних минутах. Победила «Бавария» — 4:3 в ответной встрече и 6:4 по сумме двух матчей, но сам по себе счёт почти ничего не объясняет.

Результат матча Бавария Мюнхен 4:3 Реал Мадрид Мадрид 0:1 Арда Гюлер 1' 1:1 Александар Павлович 6' 1:2 Арда Гюлер 29' 2:2 Гарри Кейн 38' 2:3 Килиан Мбаппе 42' 3:3 Луис Диас 89' 4:3 Майкл Олисе 90+4' Бавария: Мануэль Нойер, Йосип Штанишич ( Альфонсо Дэвис 46' ), Деотшанкюль Юпамекано, Жонатан Та, Йозуа Киммих, Конрад Лаймер, Александар Павлович, Майкл Олисе, Луис Диас, Серж Гнабри ( Джамал Мусиала 61' ), Гарри Кейн Реал Мадрид: Андрей Лунин, Ферлан Менди, Антонио Рюдигер, Эдер Милитао, Браим Диас ( Эдуардо Камавинга 61' ), Арда Гюлер ( Тиаго Питарч Пинар 90' ), Джуд Беллингхэм, Федерико Вальверде, Трент Александер-Арнольд ( Франко Мастантуоно 90' ), Винисиус Жуниор, Килиан Мбаппе Жёлтые карточки: Йосип Штанишич 29' — Эдер Милитао 40', Антонио Рюдигер 70', Эдуардо Камавинга 78', Даниель Себальос 90+1', Арда Гюлер 90+5' Красные карточки: Эдуардо Камавинга 86' (Реал Мадрид), Арда Гюлер 90+5' (Реал Мадрид)

Статистика матча 9 Удары в створ 5 5 Удары мимо 4 69 Владение мячом 31 9 Угловые удары 2 2 Офсайды 1 10 Фолы 12

Почти невозможно придумать более дикий старт для такого матча. Великий Мануэль Нойер, который в первой игре был героем и фактически удержал преимущество «Баварии» в одиночку, устроил катастрофу на ровном месте. Получив мяч у линии штрафной, он зачем-то отдал передачу в пустую зону, где первым оказался Арда Гюлер. Турок мгновенно сориентировался и с дистанции отправил мяч в пустые ворота. Для «Реала» это был идеальный старт, который моментально обнулил преимущество хозяев.

Арда Гюлер globallookpress.com

А безумие на этом только начиналось. Уже через несколько минут «Бавария» сравняла счёт и на табло, и по количеству результативных ошибок. После углового Киммиха Лунина будто приклеило к линии ворот, а Павлович спокойно пробил головой буквально с метра. Вратарь «Реала» в этом эпизоде выглядел не лучше Нойера, а сама игра очень быстро перестала быть футбольным матчем в привычном смысле. Это был чистый обмен ударами, где оборона обеих команд существовала скорее формально.

Гол Павловича globallookpress.com

Дальше стало ещё веселее. «Бавария» владела мячом чаще, больше нагружала фланги и постоянно давила через стандарты, но «Реал» грозился забить в каждой контратаке. Гюлер был главным мозгом этой версии мадридской игры. Именно его пас вывел Мбаппе на ударную позицию в одном из первых моментов, а потом сам Арда ещё и идеально исполнил штрафной после спорного фола Лаймера на Браиме. Нойер снова не выручил — да, удар был отличным, но и тут немец будто бы не ждал, что мяч полетит в створ.

Удар Гюлера со штрафного globallookpress.com

«Реал» постоянно отыгрывался, но «Бавария» не собиралась отпускать игру

Если смотреть только на то, как складывался счёт, можно подумать, что «Реал» всё держал под контролем, на деле же это была история про постоянное спасение на грани. После второго мяча Гюлера «Бавария» снова моментально отреагировала. На этот раз провалился уже центр мадридской обороны: Упамекано без особого сопротивления протащил мяч и вывел Кейна на удар. Англичанин спокойно принял и забил свой 50-й мяч в сезоне, ему вообще никто не успел помешать.

Гарри Кейн globallookpress.com

И всё же «Реал» опять нашёл способ вернуться. Почти сразу Винисиус сначала попал в перекладину, а затем уже организовал третий мадридский гол. Бразилец протащил мяч слева и покатил под удар Мбаппе, а француз в этот раз не ошибся и пробил под Нойером. Как же это по-мадридски! «Реал» может выглядеть разбалансированным, местами сырым, а потом две индивидуальные вспышки делают его равным с лучшей командой Европы.

Килиан Мбаппе globallookpress.com

В этом, по сути, и была главная драма «Баварии». Она играла лучше структурно, свежее выглядела в позиционных атаках, чаще находила уязвимости у чужой штрафной, но всякий раз оставляла «Реалу» возможность ударить в ответ. В первом тайме мадридцы трижды выходили вперёд, хотя по общему впечатлению не контролировали ход игры. И если бы «Бавария» в этот момент дрогнула психологически, это был бы классический сценарий для очередного мадридского камбэка. Но в очередной раз смотреть на довольные лица игроков «Реала» мюнхенцы не хотели.

Глупость Камавинги сломала концовку матча

После перерыва игра уже не была настолько разорванной, как в первом тайме, но напряжение перестало выплёскиваться каждые пять минут, а стало гуще. «Бавария» продолжала искать свой момент, «Реал» опустился ниже и делал ставку на редкие, но очень опасные выпады. Один из ключевых эпизодов всего матча случился на 55-й минуте, когда Трент шикарной диагональю нашёл Мбаппе, а тот бил с лёта почти в упор. Но нет! Нойер наконец показал лучшую версию себя, вытащил почти безнадёжный мяч одной рукой и не дал «Реалу» получить, возможно, решающее преимущество.

Мануэль Нойер globallookpress.com

Во втором тайме был другой матч — не карнавал, а драка за сантиметры пространства. «Бавария» поджимала, «Реал» отбивался и ждал ошибок. Олисе всё чаще смещался внутрь и искал удар после смещения, Луис Диас бесконечно лез в свой фланг, Кейн продолжал стягивать на себя защитников. У гостей всё опаснее убегал Мбаппе, а Винисиус то вспыхивал, то выпадал из ритма. Всё шло к дополнительному времени, и именно в такой момент особенно ценится банальная дисциплина.

Килиан Мбаппе globallookpress.com

Тут «Реал» и подставил сам себя. Камавинга, вышедший на замену вместо Браима, за короткий отрезок умудрился испортить себе и команде весь вечер. Сначала получил жёлтую, потом схватил вторую за бессмысленную задержку розыгрыша штрафного. Можно спорить о строгости решения, можно злиться на арбитра, но сам Камавинга дал судье повод. В матче такого масштаба это роскошь, которую не прощают. Позже станет понятно, что секундное помутнение француза перечеркнуло исторический вечер «Реала» в Мюнхене.

Камавинга получает красную карточку globallookpress.com

Удаление резко изменило тональность концовки. «Бавария» сразу почувствовала, что соперник наконец-то начал системно трещать. Такое преимущество команда Компани не собиралась отпускать и поэтому пошла добивать раненого соперника.

Диас и Олисе прибили «Реал» и отправили «Баварию» в полуфинал

За несколько минут до конца «Бавария» всё ещё балансировала между героическим выходом в полуфинал и мучительным овертаймом. И именно в этот момент решающим оказался Луис Диас. Он весь матч шёл вперёд, всё время дёргал защиту и искал свой момент. На 89-й минуте Диас получил мяч перед штрафной, мощно пробил, и после рикошета от Милитао удар стал для Лунина неберущимся. Гол не выглядел случайным или вымученным, скорее закономерным. Луис Диас, к нему шёл весь вечер, как и вся «Бавария».

Луис Диас globallookpress.com

А уже в добавленное время «Реал» окончательно раскрылся и получил ещё и от Олисе. Француз и до этого был одним из самых ярких у «Баварии», а в решающем эпизоде исполнил своё фирменное смещение в центр и спокойно уложил мяч под штангу. Гвоздь в концовке и эффектная печать под абсолютно сумасшедшей дуэлью европейских гигантов.

Майкл Олисе и Йозуа Киммих globallookpress.com

«Реалу» после такого вылета будет особенно обидно за упущенную возможность. Команда трижды вела по ходу матча, дважды поймала Нойера на ошибках и всё равно едет домой ни с чем. В Мюнхене мадридцы едва ли не впервые в сезоне активировали своё еврокубковое альтер-эго, но даже этого не хватило. Слишком уж много было хаоса, неаккуратности, и слишком слабой оказалась реакция на момент, когда игра потребовала холодной головы.

В контексте «Баварии» уже даже не хочется говорить общими словами про характер и класс. Она не оступилась даже после ошибок лидера, а как только почувствовала кровь, сразу включила режим хищника. А впереди ещё более огненное противостояние с «ПСЖ», которое, возможно, и определит лучшую команду континента.