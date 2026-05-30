31 мая в рамках товарищеского матча сыграют Германия и Финляндия. Начало встречи — в 21:45 мск. Редактор новостей, аналитик Сергей Писцов подготовил прогноз на матч Германия — Финляндия с коэффициентом для ставки за 2.20.

Германия

Перед матчем: «Бундестим» продолжает планомерную подготовку к чемпионату мира. Команда проведет 2 товарищеских матча в мае и июне, а затем на мундиаль.

Сборная Германии встретится с Финляндией и США в рамках подготовки к ЧМ-2026.

Последние матчи: В прошлом товарищеском поединке сборная обыграла Гану со счетом 2:1, забив победный гол на 88-й минуте. Матчем ранее Германия одолела Швейцарию (4:3).

У сборной Германии продолжается победная серия, которая насчитывает 7 матчей подряд. За этот отрезок национальная команда сумела забить 22 гола при 5-и пропущенных.

Прогнозы и ставки на футбол

Состояние команды: Германия на бумаге является одним из фаворитов не только предстоящего матча против Финляндии, но и ЧМ-2026. «Бундестим» будет доминировать во встрече против финнов даже вторым составом.

Полузащитник Флориан Вирц хоть и провел неоднозначный сезон в «Ливерпуле», но этот игрок является лидером сборной Германии. Если он примет участие в предстоящей встрече, то точно отметится результативными действиями.

Финляндия

Перед матчем: Финны, в отличие от Германии, не примет участия в чемпионате мира 2026-го года. Сборная заняла 3-е место в квалификации, пропустив на мундиаль Нидерланды.

В 2026-м году Финляндия проводит товарищеские матчи, а с сентября попытается доказать свою состоятельность в Лиге наций.

Последние матчи: В прошедшей встрече сборная уступила по пенальти Кабо-Верде (1:1, 2:4 по пен.), а до этого обыграла Новую Зеландию со счетом 2:0, забив по голу в каждом тайме.

В последних 5-и встречах во всех турнирах у Финляндии две победы и 3 поражения. За этот период сборная сумела забить 7 голов при 6-и пропущенных.

Состояние команды: Сборная Финляндии пролетела мимо ЧМ-2026, а теперь довольствуется только товарищескими матчами. Национальная команда также сыграет против Венгрии 5-го июня.

Стоит отметить, что в последних 5-и очных встречах сборная Финляндии 4 раза сыграла вничью с Германией. Получится ли на сей раз добавить проблемы немцам? Большой вопрос...

Статистика для ставок

Германия выиграла 7 последних матчей

У Финляндии 2 победы и 3 поражения в 5-и последних встречах

В последних 5-и очных встречах сборные 4 раза сыграли вничью

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: Перед предстоящим матчем букмекеры отдают предпочтение Германии с коэффициентом 1.12. Ничья оценена в 9.00, а победа Финляндии — в 17.00.

ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с несколько разными коэффициентами — 1.30 и 3.20.

Прогноз: Матч получится результативным. Атака сборной Германии сможет взломать оборону Финляндии.

Ставка: Тотал 4 больше за 2.20.

Прогноз: В 1-м тайме сборные уже забьют парочку голов.

Ставка: Тотал 1.5 больше в 1-м тайме за 1.85.