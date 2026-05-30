прогноз на первый матч Украины с новым наставником, ставка за 1.83

31 мая в товарищеском матче по футболу сыграют сборные Польши и Украины. Начало игры — в 18:30 мск. Футбольный эксперт LiveSport.Ru Василий Пинаев подготовил прогноз на матч Польша — Украина с коэффициентом для ставки за 1.83.

Польша

Турнирное положение: Польша не сыграет в финальной части чемпионата мира 2026 года после того, как заняла второе место в отборочной группе, но уступила в стыковых играх.

Команда сперва справилась в полуфинале плей-офф с Албанией на своем поле, однако не сумела переиграть в чужих стенах Швецию, которая и вышла на мундиаль.

Последние матчи: в своей предыдущей игре в рамках финала плей-офф за выход на чемпионат мира сборная на чужом поле проиграла Швеции (2:3).

... × Реклама. 18+. FON.BET. Erid: 2W5zFGcB89N

Перед этим еще в полуфинальном стыковом поединке коллектив естественно выиграл, когда теперь в домашних стенах обыграла Албанию со счетом 2:1.

Прогнозы и ставки на футбол

Не сыграют: травмированных и дисквалифицированных игроков нет.

Состояние команды: в семи последних матчах, которые были официальными и товарищескими, Польша выиграла пять раз при одной ничьей и одном поражении.

Такая форма говорит о неплохих шансах хозяев на победу, особенно если учесть пусть небольшое, но все же преимущество в классе над нынешним соперником, а также фактор своего поля.

Роберт Левандовский — лучший бомбардир команды в отборе на ЧМ-2026 с пятью голами.

Украина

Турнирное положение: Украина также не сыграет в финальной части мундиаля после того, как уступила в стыковых играх, поэтому теперь ее возглавляет новый рулевой Андреа Мальдера.

Команда не смогла пробиться в финал плей-офф, где могла сыграть как раз с нынешним оппонентом, ведь в полуфинале потерпела поражение от той же Швеции.

Последние матчи: в своей предыдущей игре, которая была товарищеской, коллектив на своей арене одержала победу над Албанией (1:0).

Перед этим в финальном стыковом поединке на ЧМ-2026 сборная потерпела неудачу, когда теперь уже в домашних стенах крупно проиграла Швеции со счетом 1:3.

Не сыграют: травмированных и дисквалифицированных игроков нет.

Состояние команды: в семи последних матчах, которые были товарищескими и официальными, Украина проиграла лишь дважды при четырех победах и одной ничьей.

Такая форма говорит о неплохих шансах гостей по крайней мере на мировой исход, тем не менее, добиться этого будет непросто, если учесть силу нынешнего соперника.

Алексей Гуцуляк и Руслан Малиновский — лучшие бомбардиры команды в отборе на ЧМ-2026 с тремя голами.

Статистика для ставок

в пяти из семи последних матчей Польша победила

в четырех последних матчах Польши забивали обе команды

в трех из четырех последних матчей Украины забивала только одна команда.

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: Польша — фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. Её победа оценивается букмекерами с коэффициентом 2.15. Ничья — в 3.30, успех Украины — в 3.40.

ТБ 2.5 считается букмекерами менее вероятным, чем ТМ 2.5 — 2.05 и 1.72.

Прогноз: в четырех последних матчах хозяев забивали оба соперника. Так было и в их трех из четырех последних домашних поединков.

Между тем, в четырех из пяти последних матчей гостей был реализован такой же сценарий.

1.83 Обе команды забьют Ставка на матч #1 Поставить →

Сделанная ставка 1000 ₽ с коэффициентом 1.83 на матч Польша — Украина позволит вывести на карту выигрыш 830₽, общая выплата — 1830₽

Ставка: обе команды забьют за 1.83.

Прогноз: более рискованный прогноз, что будет забито больше 2,5 голов, ведь так было в трех последних матчах хозяев.

2.05 Тотал больше 2,5 голов Ставка на матч #2 Поставить →

Ставка 1000 ₽ с коэффициентом 2.05 на матч Польша — Украина позволит вывести на карту выигрыш 1050₽, общая выплата — 2050₽

Ставка: тотал больше 2,5 голов за 2.05