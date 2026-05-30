прогноз на матч 12-го тура чемпионата Кыргызстана, ставка за 2.36

31 мая в 12-м туре чемпионата Кыргызстана по футболу сыграют «Талант» и «Алай». Начало игры — в 17:00 мск. Футбольный эксперт LiveSport.Ru Роман Петренко подготовил прогноз на матч Талант — Алай с коэффициентом для ставки за 2.36.

«Талант»

Турнирное положение: «Талант» нынче ходит в середняках. Команда находится на 12 месте турнирной таблицы.

При этом «Талант» на 6 очков опережает опасную зону. А вот забивает команда в среднем один мяч за матч.

Последние матчи: свой предыдущий поединок команда провела относительно удачно. «Талант» не уступил «Алдиеру» (1:1).

До того команда не сумела одолеть «Бишкек Сити» (0:0). Зато поединок с «Токтогулом» завершился викторией (1:0).

В пяти своих последних матчах «Талант» добыл одну победу. В этих поединках команда забила 3 мяча, пропустив в свои ворота 5.

Состояние команды: «Талант» нынче относительно преуспевает в плане результатов. Команда не проигрывает 3 матча кряду.

Причем «Талант» традиционно неудачно противостоит «Алаю». В последних пяти очных поединках команда победила один раз при трёх поражениях.

«Алай»

Турнирное положение: «Алай» сражается за медали чемпионата. Команда пребывает на 6 месте турнирной таблицы.

Причем «Алай» на 6 очков отстаёт от искомой третьей позиции. При этом команда в среднем забивает один мяч за матч.

Последние матчи: предыдущий поединок команда провела удачно. «Алай» одолел «Дордой» (2:0).

До того команда нанесла поражение «Абдыш-Ата» (2:1). А вот чуть ранее она разошлась миром с «Алгой» (0:0).

При этом «Алай» в 5 своих последних поединках победил 3 раза. Команда отличилась 6 забитыми мячами при 4 пропущенных в свои ворота.

Состояние команды: «Алай» нынче выглядит весьма симпатично. Команда победила дважды подряд.

При этом «Алай» имеет не особенно надёжные тылы. Пропускает команда в среднем один мяч за матч.

Команда относительно продуктивно выступает на полях соперников. В шести выездных поединках текущего чемпионата «Алай» добыл 11 очков.

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: По мнению букмекеров «Алай» в этом матче выглядит предпочтительнее. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 2.36. Ничья оценена в 3.55, а победа оппонента — в скромные 2.76.

ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с почти идентичными коэффициентами — 1.89 и 1.88.

Прогноз: «Алай» борется за медали, да и «Таланту» победы даются чересчур натужно.

Ставка: Победа «Алая» за 2.36.

Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом поединке соперники забьют больше трёх мячей.

Ставка: Тотал больше 3.5 за 3.18

