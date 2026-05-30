31 мая в рамках товарищеского матча сыграют Чехия и Косово. Начало встречи — в 17:00 мск. Редактор отдела Футбол Никита Головахин подготовил прогноз на матч Чехия — Косово с коэффициентом для ставки за 1.97.

Чехия

Перед матчем: Сборная продолжает планомерную подготовку к чемпионату мира. Чехии предстоят товарищеские встречи против Косова и Гватемалы

Чехи вышли впервые за 20 лет на чемпионат мира, пройдя сквозь сито плей-офф квалификации.

Последние матчи: В марте чехи играли в стыковых матчах за право выйти в чемпионат мира, где были поочередно биты Ирландия (2:2, 4:3 пен.) и Дания (2:2, 3:1 пен.).

В ноябре команда разгромила Гибралтар (6:0) в последнем матче группового этапа отбора ЧМ-2026 и минимально обыграла Сан-Марино в товарищеской встрече.

Состояние команды: Команда впервые за 20 лет вышла на чемпионат мира и сквозь тернии смогла пройти весьма крепких соперников.

Центральноевропейская команда показала потрясающую волю к достижения цели и теперь готова показать себя всему миру, тем более группа для этого более чем подходящая.

Косово

Перед матчем: Косово дал бой в европейском отборе к ЧМ-2026. Команда Франка Фоды показала себя крепким коллективом, которому оставался всего один шаг до поездки в Северную Америку.

Но балканской команде теперь предстоит быть максимум спарринг-партнером для команды-участницы предстоящего мундиаля.

Последние матчи: В марте команда пыталась квалифицироваться на чемпионат мира через плей-офф и была в шаге от этого — сначала была обыграна Словакия (4:3), после чего не хватило сил на Турцию (0:1).

До того балканская сборная в ноябрьских матчах отбора к ЧМ-2026 разошлась миром с Швейцарией (1:1) и обыграла Словению (2:0).

Состояние команды: Сборная Косова вряд ли можно назвать сильной командой, но уже на этом отборе приучила считаться с собой.

Косовары при Франко Фоде обладают весьма достойным подбором футболистов, которые разбросаны по различным европейским чемпионатам.

В последних трех встречах сборная Косова неизменно пропускала

Чехия выиграла четыре последние игры

Команды дважды играли друг против друга в 2019-м году и обменялись домашними победами со счетом 2:1

Коэффициенты букмекеров: Перед предстоящим матчем букмекеры считают Чехию фаворитом с коэффициентом 1.74. Ничья оценена в 3.85, а победа Косова — в 4.90.

ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с различными коэффициентами — 1.97 и 1.77.

Прогноз: Характер матча позволяет командам разгуляться с точки зрения результативности, да и опыт прошлых встреч как бы намекает о том, что команды на двоих забьют более двух раз.

Ставка: Тотал больше 2,5 за 1.97.

Прогноз: Чешские футболисты наверняка попробуют порадовать своих болельщиков перед отправкой в Северную Америку уверенной победой.

Ставка: Победа Чехии с форой -1,5 за 2.89.