прогноз на товарищеский матч в преддверии ЧМ-2026, ставка за 3.65

31 мая в рамках товарищеского матча сыграют Кабо-Верде и Сербия. Начало встречи — в 17:30 мск. Редактор новостей, аналитик Сергей Писцов подготовил прогноз на матч Кабо-Верде — Сербия с коэффициентом для ставки за 3.65.

Кабо-Верде

Перед матчем: Эта сборная пробилась на чемпионат мира, уверенно заняв 1-е место в своей группе в квалификации. Кабо-Верде продолжает готовиться к мундиалю с помощью товарищеских матчей.

Кабо-Верде способен дать бой любому сопернику, но бывают и провалы. К примеру, сборная не сумел пройти квалификацию Кубка Африки, пропустив на турнир Ботсвану и Египет.

Последние матчи: В прошлом поединке сборная обыграла по пенальти Финляндию (1:1, 4:2 по пен.). Матчем ранее Кабо-Верде уступил Чили со счетом 2:4.

В последних 5-и встречах сборная обыграла Эсватини (3:0), а также уступила по пенальти Египту и Ирану. За этот отрезок Кабо-Верде сумел забить 7 голов при 6-и пропущенных.

Состояние команды: Кабо-Верде сыграет 2 товарищеских матча перед стартом чемпионата мира против Сербии и Бермудских островов. Самое время найти свою игру.

Национальная команда впервые в своей истории сыграет против сербской сборной, которая, к слову, не сумела отобраться на мундиаль.

Сербия

Перед матчем: Удивительно, что Кабо-Верде примет участие в предстоящем чемпионате мира, а Сербия не смогла пройти квалификацию мундиаля, оставшись за бортом футбольного праздника.

В группе К национальная команда заняла 3-е место. Сербии не хватило одного балла, чтобы догнать Албанию, которая расположилась на 2-й строчке и прошла на чемпионат мира.

Последние матчи: В прошедшей встрече Сербия обыграла Саудовскую Аравию (2:1) в товарищеском противостоянии, а до этого крупно уступила Испании со счетом 0:3.

В последних 5-и встречах у национальной команды два поражения и 3 победы. За этот период Сербия 7 раз смогла поразить ворота соперников при 8-и пропущенных.

Состояние команды: Сербия в результате ожесточенной борьбы уступила место на ЧМ-2026 своим конкурентам, а теперь проведет 2 товарищеских матча против Кабо-Верде и Мексики.

Нападающий сборной Сербии Александар Митрович продолжает выступать результативно. В 12-и последних официальных матчах за национальную команду форвард забил 6 голов.

Статистика для ставок

В последних 4-х встречах Кабо-Верде трижды заканчивал матчи в серии пенальти

Сербия победила 3 раза в последних 5-и встречах

В последних 3-х встречах с участием Сербии тотал голов непременно 2.5 больше

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: Перед предстоящим матчем букмекеры отдают предпочтение Сербии с коэффициентом 2.25. Ничья оценена в 3.65, а победа Кабо-Верде — в 2.85.

ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с несколько разными коэффициентами — 1.95 и 1.80.

Прогноз: Можно предположить, что сборные сыграют вничью. Сербия даст бой участнику чемпионата мира.

Ставка: Ничья за 3.65.

Прогноз: В 1-м тайме Кабо-Верде, как минимум, не проиграет сербской сборной.

Ставка: Победа Кабо-Верде с форой (0) в 1-м тайме за 2.08.