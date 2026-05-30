31 мая в 12-м туре чемпионата Кыргызстана по футболу сыграют «Барс» Каракол и «Кыргызалтын». Начало игры — в 17:00 мск. Футбольный эксперт LiveSport.Ru Роман Петренко подготовил прогноз на матч Барс Каракол — Кыргызалтын с коэффициентом для ставки за 2.27.
«Барс» Каракол
Турнирное положение: «Барс» Каракол намерен побороться за чемпионство. Команда находится на 4 месте турнирной таблицы.
При этом «Барс» Каракол на 6 очков отстаёт от лидера при имеющемся матче в запасе. А вот забивает команда в среднем 2 мяча за матч.
Последние матчи: свой предыдущий поединок команда провела неудачно. «Барсы» не сумели одолеть «Нефтчи» Кочкор-Ата (1:1).
До того команда уверенно переиграла «Абдыш-Ата» (3:0). А вот поединок с «Алаем» завершился коллизией (1:2).
В пяти своих последних матчах «Барс» Каракол добыл 3 победы. В этих поединках команда забила 12 мячей, пропустив в свои ворота 6.
Состояние команды: «Барс» Каракол нынче относительно преуспевает в плане результатов. Команда не проигрывает 2 матча кряду.
Причем «Барс» Каракол традиционно успешно противостоит «Кыргызалтыну». В обоих очных поединках команда переиграла соперника.
«Кыргызалтын»
Турнирное положение: «Кыргызалтын» сражается за выживание. Команда пребывает на 16 месте турнирной таблицы.
Причем «Кыргызалтын» набрал всего 2 очка в 11 матчах. При этом команда в среднем забивает один мяч за матч.
Последние матчи: предыдущий поединок команда провела неудачно. «Кыргызалтын» был бит «Бишкек Сити» (0:2).
До того команда потерпела поражение от «Азиягола» (1:3). А вот чуть ранее она уступила ещё и «Азии» Талас (3:4).
При этом «Кыргызалтын» в 5 своих последних поединках победил 3 раза. Команда отличилась 6 забитыми мячами при 4 пропущенных в свои ворота.
Состояние команды: «Кыргызалтын» нынче выглядит убого. Команда потерпела 8 поражений кряду.
При этом «Кыргызалтын» имеет крайне ненадёжные тылы. Пропускает команда в среднем два мяча за матч.
Команда ужасно выступает на полях соперников. В четырёх выездных поединках текущего чемпионата «Кыргызалтын» добыл лишь один зачётный балл.
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: По мнению букмекеров «Барс» Каракол в этом матче выглядит предпочтительнее. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.69. Ничья оценена в 3.58, а победа оппонента — в скромные 5.13.
ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с немного разными коэффициентами — 1.93 и 1.84.
Прогноз: «Барс» борется за чемпионский титул, и уж точно максимально оперативно вскроет оборону аутсайдера.
Ставка: Победа «Барса» Каракол в 1 тайме за 2.27.
Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом поединке соперники забьют больше трёх мячей.
Ставка: Тотал больше 3.5 за 3.13
Пять причин, почему ставка зайдет
- «Кыргызалтын» уступил 8 раз подряд
- «Барс» Каракол не проигрывает 2 матча кряду
- «Кыргызалтын» уступил «барсам» в обоих очных поединках
- «Барсы» забивают в среднем 2 мяча за матч
- «Кыргызалтын» в среднем пропускает 2 гола за матч