Дмитрий Глухов

В этом матче нельзя было отделаться сухой формулой про тактику, xG и ключевые эпизоды. «Атлетико» и «Барселона» устроили ещё одну битву их весенней серии — нервной и местами хаотичной. «Барса» приехала в Мадрид после домашних 0:2 и почти моментально вернула интригу, забив дважды уже к 23-й минуте, но «Атлетико» проявил свой фирменный инстинкт. В концовке «Барселона» снова осталась вдесятером, на этот раз после удаления Эрика Гарсии, и этот эпизод окончательно добил её шансы на полноценную концовку в атаке. «Атлетико» в полуфинале, а «Барса» опять вылетела из Лиги чемпионов с ощущением, что сама усложнила себе жизнь.

Результат матча

АтлетикоМадридАтлетико1:2БарселонаБарселонаБарселона
0:1 Ламин Ямаль 4' 0:2 Ферран Торрес 24' 1:2 Адемола Лукман 31' 1:3 Ферран Торрес 55'
Атлетико:  Хуан Муссо,  Науэль Молина,  Робен Ле Норман,  Клеман Лангле,  Маттео Руджери,  Маркос Льоренте,  Коке (Джонни Кардозо 89'),  Джулиано Симеоне (Алекс Баэна 66'),  Адемола Лукман (Николас Гонсалес 66'),  Хулиан Альварес,  Антуан Гризманн (Александр Сёрлот 76')
Барселона:  Жоан Гарсия,  Жоау Канселу (Руни Барджи 89'),  Жерар Мартин,  Эрик Гарсия,  Жюль Кунде,  Фермин Лопес (Маркус Рашфорд 68'),  Даниэль Ольмо (Рональд Араухо 89'),  Гави (Френки де Йонг 81'),  Ферран Торрес (Роберт Левандовски 68'),  Ламин Ямаль,  Педри
Жёлтая карточка:  Гави 70' (Барселона)
Красная карточка:  Эрик Гарсия 80' (Барселона)

Если Флик и требовал от своей команды идеального начала, то его игроки сделали даже больше.  Уже на первых секундах Ламин Ямаль ворвался в штрафную и заставил Муссо спасать, а вскоре Ямаль наказал Клемана Лангле за грубую ошибку.  Защитник «Атлетико» фактически подарил мяч сопернику, Ферран быстро сориентировался, и Ямаль хладнокровно реализовал момент.  Нервная система хозяев сразу заработала в аварийном режиме.

Ламин Ямаль globallookpress.com

«Барселона» в эти минуты играла с редкой яростью, она буквально навязывала «Атлетико» темп, в котором тот не успевал даже дышать.  Педри свободно разворачивал атаки, Дани Ольмо грамотно открывался между линиями, Фермин добавлял объёма и энергии, а Ямаль вообще был готов выиграть матч в одиночку.  Второй гол вырос из того же ощущения полного контроля: Ольмо тонко нашёл Феррана, а тот мощно пробил в дальний верхний угол.  К 23-й минуте от преимущества «Атлетико» не осталось ничего.

Ферран Торрес globallookpress.com

В этот момент мадридцы были растеряны, Лангле продолжал ошибаться, линия обороны проседала, а Муссо отдувался своими сейвами за всю защиту.  Если бы каталонцы в тот отрезок нашли третий мяч, история этой дуэли, вероятно, закончилась бы ещё до перерыва.  Но «Атлетико» собрался — и это стало поворотом всей встречи.

«Атлетико» снова ужалил «Барсу» в ключевой момент

При всей красоте атакующего футбола «Барселоны» оставалась старая проблема, команда регулярно оставляет пространство за спиной защитников.  Именно туда «Атлетико» в итоге и ударил.  Сначала хозяевам помогла пауза после жёсткого столкновения Фермина с Муссо: матч чуть сбился, градус спал, и у команды Симеоне появился шанс выдохнуть и заново себя собрать.

Столкновение Муссо и Фермина globallookpress.com

А дальше сработала простая, но убийственная для такого соперника комбинация.  Гризманн, который поначалу был слишком незаметен, нашёл правильное решение.  Льоренте разогнался по правому флангу, куда «Атлетико» уже не раз в этой серии запускал свои атаки, и прострелил в штрафную.  Лукман, который до этого и так был едва ли не единственным источником угрозы у хозяев, идеально вбежал в штрафную и первым касанием вонзил мяч в сетку.

Адемола Лукман празднует гол globallookpress.com

Этот гол многое изменил.  Во-первых, «Атлетико» снова оказался впереди по сумме двух матчей и резко вернул хозяев в положение команды, которая не спасается, а защищает преимущество.  Во-вторых, он ещё раз показал пределы нынешней «Барселоны»: сколько бы ни создавали впереди Ямаль, Ферран и Ольмо, без надёжности за спиной эта команда всегда допускает убойные моменты у своих ворот.

Флику не хватило надёжности, Симеоне сдержал обещание

Во втором тайме «Барселона» снова забрала мяч и территорию.  Она продолжила давить, снова находила моменты и периодами буквально усаживала «Атлетико» в его штрафную.  Ферран даже забил ещё раз, но гол отменили из-за офсайда.  У каталонцев были подходы, подачи и опасные добивания, а Ламин Ямаль снова провёл почти идеальный матч на своём правом фланге.  Ямаль был главным источником идей и создателем хаоса для чужой обороны.  По-хорошему, именно такие вечера и закрепляют за игроком статус суперзвезды, даже если команда вылетает.

Ламин Ямаль globallookpress.com

Но параллельно шёл другой процесс.  Симеоне со скамейки всё время подливал в игру новую энергию, а его команда постепенно превращала матч в изнурительное испытание для соперника.  Появление Баэны и Нико создало больше плотности, а выход Сёрлота добавил ещё один прямой маршрут в атаку.  Именно этот маршрут в итоге и привёл к решающему эпизоду.

Эрик Гарсия, проводивший до того очень качественный матч, не успел за рывком Сёрлота и сбил его у штрафной.  Сначала казалось, что ещё можно спорить о том, успевал ли кто-то из защитников на перехват, но ВАР позвал арбитра к экрану, и красная карточка зажглась во втором матче подряд.  Для «Барселоны» это почти стало приговором.  С десятью игроками она продолжала бороться, даже пыталась навалиться в концовке, но было видно, что матч идёт по сценарию «Атлетико» — через бесконечные выносы, паузы и отчаянную оборону.

Арбитр готовится показать красную карточку globallookpress.com

«Атлетико» снова лишил «Барселону» главного турнира Европы

Эта дуэль идеально объясняет, почему команды Симеоне так часто проходят далеко в плей-офф, даже когда не выглядят красивее всех.  «Атлетико» может быть хуже в начале, может сыпаться в обороне, может допускать грубые ошибки и проигрывать по качеству футбола, но с дискомфортом команда Симеоне справляется лучше всех в Европе.  И когда матч превращается в борьбу нервов, у «Атлетико» почти всегда находится шанс.  Симеоне им воспользовался, оказался взрослее в ключевых моментах и одержал очень узнаваемый триумф.

Для «Барселоны» поражение (второй год подряд) особенно болезненно, поскольку её футбол был очень хорош.  Команда Флика ещё раз подтвердила, насколько высок её потолок в атаке, и снова доказала, что Ламин Ямаль уже сейчас способен вытащить четвертьфинал Лиги чемпионов на собственных плечах.  Но всё это опять уткнулось в высокую цену ошибки в обороне, а удаление центрального защитника «Барсы» снова стало частью рокового сюжета.