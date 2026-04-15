В этом матче нельзя было отделаться сухой формулой про тактику, xG и ключевые эпизоды. «Атлетико» и «Барселона» устроили ещё одну битву их весенней серии — нервной и местами хаотичной. «Барса» приехала в Мадрид после домашних 0:2 и почти моментально вернула интригу, забив дважды уже к 23-й минуте, но «Атлетико» проявил свой фирменный инстинкт. В концовке «Барселона» снова осталась вдесятером, на этот раз после удаления Эрика Гарсии, и этот эпизод окончательно добил её шансы на полноценную концовку в атаке. «Атлетико» в полуфинале, а «Барса» опять вылетела из Лиги чемпионов с ощущением, что сама усложнила себе жизнь.

Результат матча Атлетико Мадрид 1:2 Барселона Барселона 0:1 Ламин Ямаль 4' 0:2 Ферран Торрес 24' 1:2 Адемола Лукман 31' 1:3 Ферран Торрес 55' Атлетико: Хуан Муссо, Науэль Молина, Робен Ле Норман, Клеман Лангле, Маттео Руджери, Маркос Льоренте, Коке ( Джонни Кардозо 89' ), Джулиано Симеоне ( Алекс Баэна 66' ), Адемола Лукман ( Николас Гонсалес 66' ), Хулиан Альварес, Антуан Гризманн ( Александр Сёрлот 76' ) Барселона: Жоан Гарсия, Жоау Канселу ( Руни Барджи 89' ), Жерар Мартин, Эрик Гарсия, Жюль Кунде, Фермин Лопес ( Маркус Рашфорд 68' ), Даниэль Ольмо ( Рональд Араухо 89' ), Гави ( Френки де Йонг 81' ), Ферран Торрес ( Роберт Левандовски 68' ), Ламин Ямаль, Педри Жёлтая карточка: Гави 70' (Барселона) Красная карточка: Эрик Гарсия 80' (Барселона)

Статистика матча 5 Удары в створ 8 7 Удары мимо 3 29 Владение мячом 71 2 Угловые удары 4 0 Офсайды 1 15 Фолы 8

Если Флик и требовал от своей команды идеального начала, то его игроки сделали даже больше. Уже на первых секундах Ламин Ямаль ворвался в штрафную и заставил Муссо спасать, а вскоре Ямаль наказал Клемана Лангле за грубую ошибку. Защитник «Атлетико» фактически подарил мяч сопернику, Ферран быстро сориентировался, и Ямаль хладнокровно реализовал момент. Нервная система хозяев сразу заработала в аварийном режиме.

Ламин Ямаль globallookpress.com

«Барселона» в эти минуты играла с редкой яростью, она буквально навязывала «Атлетико» темп, в котором тот не успевал даже дышать. Педри свободно разворачивал атаки, Дани Ольмо грамотно открывался между линиями, Фермин добавлял объёма и энергии, а Ямаль вообще был готов выиграть матч в одиночку. Второй гол вырос из того же ощущения полного контроля: Ольмо тонко нашёл Феррана, а тот мощно пробил в дальний верхний угол. К 23-й минуте от преимущества «Атлетико» не осталось ничего.

Ферран Торрес globallookpress.com

В этот момент мадридцы были растеряны, Лангле продолжал ошибаться, линия обороны проседала, а Муссо отдувался своими сейвами за всю защиту. Если бы каталонцы в тот отрезок нашли третий мяч, история этой дуэли, вероятно, закончилась бы ещё до перерыва. Но «Атлетико» собрался — и это стало поворотом всей встречи.

«Атлетико» снова ужалил «Барсу» в ключевой момент

При всей красоте атакующего футбола «Барселоны» оставалась старая проблема, команда регулярно оставляет пространство за спиной защитников. Именно туда «Атлетико» в итоге и ударил. Сначала хозяевам помогла пауза после жёсткого столкновения Фермина с Муссо: матч чуть сбился, градус спал, и у команды Симеоне появился шанс выдохнуть и заново себя собрать.

Столкновение Муссо и Фермина globallookpress.com

А дальше сработала простая, но убийственная для такого соперника комбинация. Гризманн, который поначалу был слишком незаметен, нашёл правильное решение. Льоренте разогнался по правому флангу, куда «Атлетико» уже не раз в этой серии запускал свои атаки, и прострелил в штрафную. Лукман, который до этого и так был едва ли не единственным источником угрозы у хозяев, идеально вбежал в штрафную и первым касанием вонзил мяч в сетку.

Адемола Лукман празднует гол globallookpress.com

Этот гол многое изменил. Во-первых, «Атлетико» снова оказался впереди по сумме двух матчей и резко вернул хозяев в положение команды, которая не спасается, а защищает преимущество. Во-вторых, он ещё раз показал пределы нынешней «Барселоны»: сколько бы ни создавали впереди Ямаль, Ферран и Ольмо, без надёжности за спиной эта команда всегда допускает убойные моменты у своих ворот.

Флику не хватило надёжности, Симеоне сдержал обещание

Во втором тайме «Барселона» снова забрала мяч и территорию. Она продолжила давить, снова находила моменты и периодами буквально усаживала «Атлетико» в его штрафную. Ферран даже забил ещё раз, но гол отменили из-за офсайда. У каталонцев были подходы, подачи и опасные добивания, а Ламин Ямаль снова провёл почти идеальный матч на своём правом фланге. Ямаль был главным источником идей и создателем хаоса для чужой обороны. По-хорошему, именно такие вечера и закрепляют за игроком статус суперзвезды, даже если команда вылетает.

Ламин Ямаль globallookpress.com

Но параллельно шёл другой процесс. Симеоне со скамейки всё время подливал в игру новую энергию, а его команда постепенно превращала матч в изнурительное испытание для соперника. Появление Баэны и Нико создало больше плотности, а выход Сёрлота добавил ещё один прямой маршрут в атаку. Именно этот маршрут в итоге и привёл к решающему эпизоду.

Эрик Гарсия, проводивший до того очень качественный матч, не успел за рывком Сёрлота и сбил его у штрафной. Сначала казалось, что ещё можно спорить о том, успевал ли кто-то из защитников на перехват, но ВАР позвал арбитра к экрану, и красная карточка зажглась во втором матче подряд. Для «Барселоны» это почти стало приговором. С десятью игроками она продолжала бороться, даже пыталась навалиться в концовке, но было видно, что матч идёт по сценарию «Атлетико» — через бесконечные выносы, паузы и отчаянную оборону.

Арбитр готовится показать красную карточку globallookpress.com

«Атлетико» снова лишил «Барселону» главного турнира Европы

Эта дуэль идеально объясняет, почему команды Симеоне так часто проходят далеко в плей-офф, даже когда не выглядят красивее всех. «Атлетико» может быть хуже в начале, может сыпаться в обороне, может допускать грубые ошибки и проигрывать по качеству футбола, но с дискомфортом команда Симеоне справляется лучше всех в Европе. И когда матч превращается в борьбу нервов, у «Атлетико» почти всегда находится шанс. Симеоне им воспользовался, оказался взрослее в ключевых моментах и одержал очень узнаваемый триумф.

Для «Барселоны» поражение (второй год подряд) особенно болезненно, поскольку её футбол был очень хорош. Команда Флика ещё раз подтвердила, насколько высок её потолок в атаке, и снова доказала, что Ламин Ямаль уже сейчас способен вытащить четвертьфинал Лиги чемпионов на собственных плечах. Но всё это опять уткнулось в высокую цену ошибки в обороне, а удаление центрального защитника «Барсы» снова стало частью рокового сюжета.