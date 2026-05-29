дерзкая ставка за 7.10 на финал Лиги чемпионов

30 мая в финале плей-офф Лиги чемпионов по футболу сыграют ПСЖ и «Арсенал». Начало игры — в 19:00 мск. Футбольный эксперт LiveSport.Ru Роман Петренко подготовил прогноз на матч ПСЖ — Арсенал с коэффициентом для ставки за 7.10.

ПСЖ

Турнирное положение: «Красно-синие» нынешний сезон проводят продуктивно. Команда досрочно стала чемпионом Франции.

При этом ПСЖ на 6 очков опередил ближайшего преследователя. А вот забивает команда в среднем чаще 2 мячей за матч.

Последние матчи: свой предыдущий поединок команда провела неудачно. «Красно-синие» уступили «Парижу» (1:2).

До того команда нанесла поражение «Лансу» (2:0). А вот поединок с «Брестом» завершился минимальным успехом.

В пяти своих последних матчах ПСЖ добыл 2 победы. В этих поединках команда забила 7 мячей, пропустив в свои ворота 5.

Состояние команды: «Красно-синие» давно и планомерно готовились к финалу. Плюс разыгрался Хвича Кварацхелия, отличившийся 10 мячами в Лиге чемпионов.

Причем ПСЖ традиционно сложно противостоит «Арсеналу». В пяти последних очных поединках команда победила два раза при двух поражениях.

«Арсенал»

Турнирное положение: «Канониры» нынешний сезон проводят весьма успешно. Команда финишировала на 1 месте турнирной таблицы своего чемпионата.

Причем «Арсенал» на 7 очков опередил «Манчестер Сити». При этом команда в среднем забивает 2 мяча за матч.

Последние матчи: предыдущий поединок команда провела удачно. «Канониры» сумели одолеть «Кристал Пэлас» (2:1).

До того команда нанесла поражение «Бёрнли» (1:0). А вот чуть ранее она с натугой переиграла «Вест Хэм» (1:0).

При этом «Арсенал» в пяти последних матчах победил 5 раз. Команда отличилась 8 забитыми мячами при одном пропущенном в свои ворота.

Состояние команды: «Канониры» намерены отомстить парижанам за поражение в полуфинале Лиги чемпионов годичной давности. Тогда лондонцы уступили в обеих встречах (0:1, 1:2).

При этом «Арсенал» имеет весьма надёжные тылы. Команда Микеля Артеты до последнего поединка не пропускала 4 матча кряду.

В этом поединке «канониры» предстанут фактически в оптимальном сочетании. Лишь Чуквунонсо Мадуэке получил небольшое повреждение.

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: По мнению букмекеров ПСЖ в этом матче выглядит предпочтительнее. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 2.30. Ничья оценена в 3.30, а победа оппонента — в скромные 3.20.

ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с несколько разными коэффициентами — 2.03 и 1.83.

Прогноз: Парижане прекрасно выглядят в атаке, да и везение команды Артеты должно уже наконец-то закончиться.

7.10 Фора ПСЖ во 2-м тайме -1.5

Ставка в размере 1000 ₽ с коэффициентом 7.10 на матч ПСЖ — «Арсенал» принесёт чистый выигрыш 6100₽, общая выплата — 7100₽

Ставка: Фора ПСЖ во 2-м тайме -1.5 за 7.10.

Прогноз: более рискованный прогноз, что в основное время соперники так и не откроют счет.

9.50 Тотал меньше 0.5

Ставка 1000 ₽ с коэффициентом 9.50 на матч ПСЖ — «Арсенал» принесёт чистый выигрыш 8500₽, общая выплата — 9500₽

Ставка: Тотал меньше 0.5 за 9.50

