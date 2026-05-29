30 мая в финале плей-офф Лиги чемпионов по футболу сыграют ПСЖ и «Арсенал». Начало игры — в 19:00 мск. Футбольный эксперт LiveSport.Ru Роман Петренко подготовил прогноз на матч ПСЖ — Арсенал с коэффициентом для ставки за 7.10.

Роман ПетренкоРоман ПетренкоФутбольный эксперт LiveSport.RuПодписаться в ТелеграмеПодписаться+

ПСЖ

Турнирное положение: «Красно-синие» нынешний сезон проводят продуктивно.  Команда досрочно стала чемпионом Франции.

При этом ПСЖ на 6 очков опередил ближайшего преследователя.  А вот забивает команда в среднем чаще 2 мячей за матч.

Последние матчи: свой предыдущий поединок команда провела неудачно.  «Красно-синие» уступили «Парижу» (1:2).

Реклама. 18+. FON.BET. Erid: 2W5zFGcB89N

До того команда нанесла поражение «Лансу» (2:0).  А вот поединок с «Брестом» завершился минимальным успехом.

В пяти своих последних матчах ПСЖ добыл 2 победы.  В этих поединках команда забила 7 мячей, пропустив в свои ворота 5.

Состояние команды: «Красно-синие» давно и планомерно готовились к финалу.  Плюс разыгрался Хвича Кварацхелия, отличившийся 10 мячами в Лиге чемпионов.

Причем ПСЖ традиционно сложно противостоит «Арсеналу».  В пяти последних очных поединках команда победила два раза при двух поражениях.

«Арсенал»

Турнирное положение: «Канониры» нынешний сезон проводят весьма успешно.  Команда финишировала на 1 месте турнирной таблицы своего чемпионата.

Причем «Арсенал» на 7 очков опередил «Манчестер Сити».  При этом команда в среднем забивает 2 мяча за матч.

Последние матчи: предыдущий поединок команда провела удачно.  «Канониры» сумели одолеть «Кристал Пэлас» (2:1).

До того команда нанесла поражение «Бёрнли» (1:0).  А вот чуть ранее она с натугой переиграла «Вест Хэм» (1:0).

При этом «Арсенал» в пяти последних матчах победил 5 раз.  Команда отличилась 8 забитыми мячами при одном пропущенном в свои ворота.

Состояние команды: «Канониры» намерены отомстить парижанам за поражение в полуфинале Лиги чемпионов годичной давности.  Тогда лондонцы уступили в обеих встречах (0:1, 1:2).

При этом «Арсенал» имеет весьма надёжные тылы.  Команда Микеля Артеты до последнего поединка не пропускала 4 матча кряду.

В этом поединке «канониры» предстанут фактически в оптимальном сочетании.  Лишь Чуквунонсо Мадуэке получил небольшое повреждение.

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: По мнению букмекеров ПСЖ в этом матче выглядит предпочтительнее.  На его победу ставки принимаются с коэффициентом 2.30.  Ничья оценена в 3.30, а победа оппонента — в скромные 3.20.

ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с несколько разными коэффициентами — 2.03 и 1.83.

Прогноз: Парижане прекрасно выглядят в атаке, да и везение команды Артеты должно уже наконец-то закончиться.

7.10Фора ПСЖ во 2-м тайме -1.5Ставка на матч #1Поставить
Ставка в размере 1000  с коэффициентом 7.10 на матч ПСЖ — «Арсенал»  принесёт чистый выигрыш 6100₽, общая выплата — 7100₽

Ставка: Фора ПСЖ во 2-м тайме -1.5 за 7.10.

Прогноз: более рискованный прогноз, что в основное время соперники так и не откроют счет.

9.50Тотал меньше 0.5Ставка на матч #2Поставить
Ставка 1000  с коэффициентом 9.50 на матч ПСЖ — «Арсенал»  принесёт чистый выигрыш 8500₽, общая выплата — 9500₽

Ставка: Тотал меньше 0.5 за 9.50

Пять причин, почему ставка зайдет

  • Лондонцы весной забивают с явной натугой
  • Два последних очных поединка этих соперников завершились успехом ПСЖ
  • Продуктивный сезон выдаёт парижанин Хвича Кварацхелия, на счету которого 10 голов в Лиге чемпионов
  • Парижане способны ещё поднатореть в плане реализации
  • «Арсенал» фактически до последнего был обременён чемпионской гонкой в АПЛ