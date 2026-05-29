Эквадор не поможет саудитам вылезти из ямы

прогноз на подготовительный матч к ЧМ-2026, ставка за 2.13

31 мая в товарищеском матче по футболу сыграют сборные Эквадора и Саудовской Аравии. Начало игры — в 02:30 мск. Футбольный эксперт LiveSport.Ru Василий Пинаев подготовил прогноз на матч Эквадор — Саудовская Аравия с коэффициентом для ставки за 2.13.

Эквадор

Турнирное положение: Эквадор сыграет в финальной части чемпионата мира 2026 года, где угодила в одну группу с Кот-д'Ивуаром, Кюрасао и Германией.

Команда в южноамериканском отборе на девять очков отстала от его победителя — Аргентины, и на один балл опередила своего ближайшего преследователя — Колумбию.

Последние матчи: в своей предыдущей игре, которая была товарищеской, сборная на чужом поле разошлась мировой с Нидерландами (1:1).

Перед этим еще в одном контрольном поединке коллектив также не выиграл, когда теперь в нейтральных стенах сыграл вничью с Марокко с аналогичным счетом.

Не сыграют: травмированных и дисквалифицированных игроков нет.

Состояние команды: в шести последних матчах, которые были товарищескими, Эквадор в пяти случаях довольствовался мировой и один раз — выиграл.

Такая форма говорит о хороших шансах хозяев на ничью, но также немалы и шансы выиграть, если учесть преимущество в классе над нынешним соперником.

Эннер Валенсия — лучший бомбардир команды в отборе на ЧМ-2026 с шестью голами.

Саудовская Аравия

Турнирное положение: Саудовская Аравия также сыграет в финальной части чемпионата мира 2026 года, где в одной группе с ней оказались Уругвай, Испания и Кабо-Верде.

Команда по дополнительным опередила своего ближайшего преследователя — Ирак, а также на четыре очка Индонезию, занявшую третью строчку в таблице.

Последние матчи: в своей предыдущей игре, которая была товарищеской, коллектив на чужой арене потерпел поражение от Сербии (1:2).

Перед этим еще в одном контрольном поединке коллектив также остался ни с чем, когда теперь уже в домашних стенах разгромно проиграл Египту (0:4).

Не сыграют: травмированных и дисквалифицированных игроков нет.

Состояние команды: в трех последних матчах, два из которых были товарищескими, а один — официальным, Саудовская Аравия проиграла.

Такая форма говорит о плохих шансах гостей не то, что на победу, а даже на мировой исход, особенно если учесть перевес соперника в классе.

Сразу четверо игроков — лучшие бомбардиры команды в отборе на ЧМ-2026 с двумя голами.

Статистика для ставок

в пяти из шести последних матчей Эквадор сыграл вничью

в четырех из шести последних матчей Эквадора забивали обе команды

в трех из четырех последних матчей Саудовской Аравии забивали больше 2,5 голов.

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: Эквадор — фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. Его победа оценивается букмекерами с коэффициентом 1.60. Ничья — в 3.75, успех Саудовской Аравии — в 5.50.

ТБ 2.5 считается букмекерами менее вероятным, чем ТМ 2.5 — 2.25 и 1.60.

Прогноз: номинальные гости проиграли три последних матча. При этом в двух из них было забито больше 1,5 голов.

Между тем, номинальные хозяева превосходят соперника в классе.

2.13 Эквадор победит и тотал больше 1,5 голов

Ставка: Эквадор победит и тотал больше 1,5 голов за 2.13.

Прогноз: более рискованный прогноз, что оба соперника забьют, ведь так было в четырех из шести последних матчей номинальных хозяев.

2.25 Обе команды забьют

Ставка: обе команды забьют за 2.25