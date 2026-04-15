Дмитрий Глухов

На «Энфилде» ждали привычного европейского шторма, того самого вечера, когда стадион гонит свою команду к невозможному. У «Ливерпуля» действительно были отрезки, когда казалось, что этот сценарий ещё может заработать. Но вместо камбэка получилось подтверждение другой, куда более важной мысли: нынешний «ПСЖ» совсем не похож на команду, которую можно просто задавить атмосферой или эмоцией. Парижане выдержали давление и ещё раз показали, что умеют побеждать в плей-офф по-разному. Неделю назад они брали соперника качеством игры и объёмом моментов, теперь — терпением, организованностью и убийственной реализацией в нужный момент. Итоговые 2:0 на «Энфилде» и 4:0 по сумме двух матчей выглядят почти жестоко, но именно это и есть главный показатель разницы между командами в этой паре.

Результат матча

ЛиверпульЛиверпульЛиверпуль0:2ПСЖПСЖПариж
0:1 Усман Дембеле 72' 0:2 Усман Дембеле 90+1'
Ливерпуль:  Георгий Мамардашвили,  Жереми Фримпонг (Джо Гомес 46'),  Ибраима Конате,  Вирджил ван Дейк,  Милош Керкез,  Доминик Собослаи,  Райан Гравенберх,  Алексис Мак Аллистер (Кёртис Джонс 74'),  Флориан Вирц,  Александер Исак (Коди Матес Гакпо 46'),  Уго Экитике (Мохамед Салах 31')
ПСЖ:  Матвей Сафонов,  Нуну Мендеш (Лукас Эрнандес 38'),  Вильян Пачо,  Маркос Маркиньос,  Ашраф Хакими,  Хвича Кварацхелия,  Усман Дембеле,  Дезире Дуэ (Брэдли Баркола 52'),  Уоррен Заир-Эмери (Лукас Бералдо 81'),  Витор Феррейра,  Жоау Невеш
Жёлтые карточки:  Алексис Мак Аллистер 45+1' (Ливерпуль),  Ибраима Конате 85' (Ливерпуль)

После первого матча было очевидно, что «Ливерпулю» мало просто сыграть лучше, ему нужно было очень рано ужалить «ПСЖ» и заставить французов сомневаться.  Поэтому старт хозяев действительно получился живым.  Они быстрее выбрасывались в отбор, чаще накрывали парижан на приёме и в целом выглядели гораздо убедительнее, чем в Париже.  В этой версии «Ливерпуля» было больше злости и больше веры в то, что матч можно развернуть.

«Ливерпуль» — «ПСЖ» globallookpress.com

Но даже в такой атмосфере первый по-настоящему опасный момент создал «ПСЖ».  Парижане ожидаемо не стали просто отбиваться и очень быстро показали, что готовы наказывать за первую же ошибку.  Дембеле ещё в дебюте простил хозяев после острого момента у ворот Мамардашвили, а потом создавал напряжение своими рывками, движением между линиями и постоянной угрозой в переходах.

Удар Дембеле globallookpress.com

У «Ливерпуля» моменты тоже были.  Исак оказался в штрафной, но в касание пробил прямо в Сафонова, затем после выхода Салаха парижане пережили, возможно, самый неприятный эпизод всего первого тайма.  Конате выиграл верх, Керкез бил почти в упор, Матвей Сафонов спас, а Маркиньос потом в отчаянном подкате не дал Ван Дейку добить в пустые.  Казалось, что под гул «Энфилда» «Ливерпуль» полетит вперёд, но «ПСЖ» снова показал, насколько зрелой командой является.

Сейв Сафонова globallookpress.com

Ставка на Исака не сработала, а травма Экитике усилила хаос

Арне Слот перед матчем пошёл на заметный риск, выпустив Александера Исака вместе с Юго Экитике и Флорианом Вирцем.  Идея была в том, чтобы добавить команде больше разнообразия и прямой угрозы у чужих ворот, но на деле эта конструкция снова не дала «Ливерпулю» нужного эффекта.  Исак после долгой паузы выглядел тяжеловато, ритм не поймал и в целом не оказался тем форвардом, который способен резко повлиять на игру.  Его замена в перерыве выглядела абсолютно логичной.

Отдельной неприятностью для хозяев стала травма Экитике.  Француз, для которого матч против бывшего клуба и так был особенным, покинул поле на носилках после тяжёлого повреждения, и это, конечно, добавило нервозности «Ливерпулю».  При этом чисто эмоционально выход Салаха должен был оживить трибуны.  И действительно, египтянин сразу бодро начал игру, а сам «Ливерпуль» после перерыва на какое-то время по-настоящему прибавил.

Юго Экитике на газоне globallookpress.com

Во втором тайме хозяева выдали лучший отрезок всей этой двухматчевой серии.  Гакпо бил издали, Гомес шёл на стандарты, Керкез опасно подключался, а Нгумоа после выхода со скамейки внёс резкость, которой не хватало в первом тайме.  Но всякий раз либо выручал Сафонов, либо кто-то из защитников, либо просто не хватало качества финального паса.  Даже эпизод с пенальти, который сначала дали за фол на Макаллистере, а потом отменили после просмотра, идеально вписался в общую картину матча.  «Ливерпуль» постоянно был на грани ключевого момента, но ни разу по-настоящему её так и не пересёк.

Матвей Сафонов играет кулаком globallookpress.com

«ПСЖ» проявил лучшее качество большой команды

Когда «Ливерпуль» не забивает в свой лучший отрезок матча, всегда возникает риск контратаки, а с «ПСЖ» этот риск почти гарантирует гол.  И парижане, зная это, очень спокойно ждали своего момента.  Они не теряли структуру, выдержали давление, а потом просто поймали контратаку, в которой подписали приговор.  Барколя разогнал атаку по левому флангу, Хвича грамотно продолжил, а Дембеле не стал торопиться, убрал мяч под рабочую ногу и идеально уложил в угол.  Такие удары делают сложный четвертьфинал управляемым, а качество реализации выделяет команду, которая в любой момент может убить любую интригу.

Первый гол Дембеле globallookpress.com

А уже в добавленное время Дембеле оформил дубль и подвёл черту под всей историей. 4:0 по сумме двух матчей — счёт, который может показаться слишком тяжёлым для «Ливерпуля», если смотреть только на ответный матч.  Но по сумме матчей такое преимущество довольно справедливо, всё-таки во Франции «ПСЖ» мог забивать сильно больше двух мячей.

Усман Дембеле globallookpress.com

Наверное, именно хладнокровие Парижа и остаётся главным выводом после двух матчей.  «ПСЖ» второй год подряд выглядит разумной командой, которая поступательно идёт к цели, периодически забывая о красоте игры и даже матчах в Лиге 1.  Париж идёт в полуфинал третий год подряд и делает это без осеннего флёра нестабильности.  Эта команда однозначно готова пройти до конца в Лиге чемпионов.

Вылет «Ливерпуля» точно не позорный, но определённое ощущение ограниченности от команды Слота осталось.  Она была заметно живее, чем в Париже, временами действительно заставляла соперника работать на пределе, но всё равно не контролировала даже один конкретный тайм.  «Энфилд» искренне верил, но не смог компенсировать нехватку безжалостности, которую «ПСЖ» проявил сполна.