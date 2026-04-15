На «Энфилде» ждали привычного европейского шторма, того самого вечера, когда стадион гонит свою команду к невозможному. У «Ливерпуля» действительно были отрезки, когда казалось, что этот сценарий ещё может заработать. Но вместо камбэка получилось подтверждение другой, куда более важной мысли: нынешний «ПСЖ» совсем не похож на команду, которую можно просто задавить атмосферой или эмоцией. Парижане выдержали давление и ещё раз показали, что умеют побеждать в плей-офф по-разному. Неделю назад они брали соперника качеством игры и объёмом моментов, теперь — терпением, организованностью и убийственной реализацией в нужный момент. Итоговые 2:0 на «Энфилде» и 4:0 по сумме двух матчей выглядят почти жестоко, но именно это и есть главный показатель разницы между командами в этой паре.

Результат матча Ливерпуль Ливерпуль 0:2 ПСЖ Париж 0:1 Усман Дембеле 72' 0:2 Усман Дембеле 90+1' Ливерпуль: Георгий Мамардашвили, Жереми Фримпонг ( Джо Гомес 46' ), Ибраима Конате, Вирджил ван Дейк, Милош Керкез, Доминик Собослаи, Райан Гравенберх, Алексис Мак Аллистер ( Кёртис Джонс 74' ), Флориан Вирц, Александер Исак ( Коди Матес Гакпо 46' ), Уго Экитике ( Мохамед Салах 31' ) ПСЖ: Матвей Сафонов, Нуну Мендеш ( Лукас Эрнандес 38' ), Вильян Пачо, Маркос Маркиньос, Ашраф Хакими, Хвича Кварацхелия, Усман Дембеле, Дезире Дуэ ( Брэдли Баркола 52' ), Уоррен Заир-Эмери ( Лукас Бералдо 81' ), Витор Феррейра, Жоау Невеш Жёлтые карточки: Алексис Мак Аллистер 45+1' (Ливерпуль), Ибраима Конате 85' (Ливерпуль)

Статистика матча 5 Удары в створ 6 9 Удары мимо 2 53 Владение мячом 47 8 Угловые удары 2 4 Офсайды 4 9 Фолы 10

После первого матча было очевидно, что «Ливерпулю» мало просто сыграть лучше, ему нужно было очень рано ужалить «ПСЖ» и заставить французов сомневаться. Поэтому старт хозяев действительно получился живым. Они быстрее выбрасывались в отбор, чаще накрывали парижан на приёме и в целом выглядели гораздо убедительнее, чем в Париже. В этой версии «Ливерпуля» было больше злости и больше веры в то, что матч можно развернуть.

«Ливерпуль» — «ПСЖ» globallookpress.com

Но даже в такой атмосфере первый по-настоящему опасный момент создал «ПСЖ». Парижане ожидаемо не стали просто отбиваться и очень быстро показали, что готовы наказывать за первую же ошибку. Дембеле ещё в дебюте простил хозяев после острого момента у ворот Мамардашвили, а потом создавал напряжение своими рывками, движением между линиями и постоянной угрозой в переходах.

Удар Дембеле globallookpress.com

У «Ливерпуля» моменты тоже были. Исак оказался в штрафной, но в касание пробил прямо в Сафонова, затем после выхода Салаха парижане пережили, возможно, самый неприятный эпизод всего первого тайма. Конате выиграл верх, Керкез бил почти в упор, Матвей Сафонов спас, а Маркиньос потом в отчаянном подкате не дал Ван Дейку добить в пустые. Казалось, что под гул «Энфилда» «Ливерпуль» полетит вперёд, но «ПСЖ» снова показал, насколько зрелой командой является.

Сейв Сафонова globallookpress.com

Ставка на Исака не сработала, а травма Экитике усилила хаос

Арне Слот перед матчем пошёл на заметный риск, выпустив Александера Исака вместе с Юго Экитике и Флорианом Вирцем. Идея была в том, чтобы добавить команде больше разнообразия и прямой угрозы у чужих ворот, но на деле эта конструкция снова не дала «Ливерпулю» нужного эффекта. Исак после долгой паузы выглядел тяжеловато, ритм не поймал и в целом не оказался тем форвардом, который способен резко повлиять на игру. Его замена в перерыве выглядела абсолютно логичной.

Отдельной неприятностью для хозяев стала травма Экитике. Француз, для которого матч против бывшего клуба и так был особенным, покинул поле на носилках после тяжёлого повреждения, и это, конечно, добавило нервозности «Ливерпулю». При этом чисто эмоционально выход Салаха должен был оживить трибуны. И действительно, египтянин сразу бодро начал игру, а сам «Ливерпуль» после перерыва на какое-то время по-настоящему прибавил.

Юго Экитике на газоне globallookpress.com

Во втором тайме хозяева выдали лучший отрезок всей этой двухматчевой серии. Гакпо бил издали, Гомес шёл на стандарты, Керкез опасно подключался, а Нгумоа после выхода со скамейки внёс резкость, которой не хватало в первом тайме. Но всякий раз либо выручал Сафонов, либо кто-то из защитников, либо просто не хватало качества финального паса. Даже эпизод с пенальти, который сначала дали за фол на Макаллистере, а потом отменили после просмотра, идеально вписался в общую картину матча. «Ливерпуль» постоянно был на грани ключевого момента, но ни разу по-настоящему её так и не пересёк.

Матвей Сафонов играет кулаком globallookpress.com

«ПСЖ» проявил лучшее качество большой команды

Когда «Ливерпуль» не забивает в свой лучший отрезок матча, всегда возникает риск контратаки, а с «ПСЖ» этот риск почти гарантирует гол. И парижане, зная это, очень спокойно ждали своего момента. Они не теряли структуру, выдержали давление, а потом просто поймали контратаку, в которой подписали приговор. Барколя разогнал атаку по левому флангу, Хвича грамотно продолжил, а Дембеле не стал торопиться, убрал мяч под рабочую ногу и идеально уложил в угол. Такие удары делают сложный четвертьфинал управляемым, а качество реализации выделяет команду, которая в любой момент может убить любую интригу.

Первый гол Дембеле globallookpress.com

А уже в добавленное время Дембеле оформил дубль и подвёл черту под всей историей. 4:0 по сумме двух матчей — счёт, который может показаться слишком тяжёлым для «Ливерпуля», если смотреть только на ответный матч. Но по сумме матчей такое преимущество довольно справедливо, всё-таки во Франции «ПСЖ» мог забивать сильно больше двух мячей.

Усман Дембеле globallookpress.com

Наверное, именно хладнокровие Парижа и остаётся главным выводом после двух матчей. «ПСЖ» второй год подряд выглядит разумной командой, которая поступательно идёт к цели, периодически забывая о красоте игры и даже матчах в Лиге 1. Париж идёт в полуфинал третий год подряд и делает это без осеннего флёра нестабильности. Эта команда однозначно готова пройти до конца в Лиге чемпионов.

Вылет «Ливерпуля» точно не позорный, но определённое ощущение ограниченности от команды Слота осталось. Она была заметно живее, чем в Париже, временами действительно заставляла соперника работать на пределе, но всё равно не контролировала даже один конкретный тайм. «Энфилд» искренне верил, но не смог компенсировать нехватку безжалостности, которую «ПСЖ» проявил сполна.