Слухи, сплетни и большие деньги — в очередном трансферном обзоре от LiveSport.Ru.

Ришарлисон

«Тоттенхэм», нападающий, 28 лет

Форвард «Тоттенхэма» Ришарлисон вполне может уже вскоре вновь выступать за другой английский коллектив.

Согласно информации TeamTalk, «Эвертон» хочет вернуть 28-летнего нападающего в свои ряды и будет работать над трансфером футболиста уже зимой. К тому же, лондонский коллектив тоже не против отпустить игрока.

Сообщается, что именно вариант с «Эвертоном» является основным для бразильца, ведь он там уже выступал в 2018-2022 годах.

В «Тоттенхэме» Ришарлисон хоть и играл много, но основным и забивным так стать и не смог. Он не оправдал тех ожиданий, которые на него были возложены.

Ришарлисон globallookpress.com

В текущем сезоне Ришарлисон провел 13 матчей, забил три мяча и сделал один ассист, а его трансферная стоимость оценивается в 25 миллионов евро.

Наш прогноз: Ришарлисон вернется в «Эвертон».

Рафаэл Леау

«Милан», нападающий, 26 лет

Форвард «Милана» Рафаэл Леау снова имеет возможность для того, чтобы перебраться на заработки в Саудовскую Аравию.

Саудовские клубы возобновили свой интерес к португальскому нападающему, информирует Gazzetta dello Sport. Шейхи намерены знатно раскошелиться и предложить за 26-летнего футболиста 80 миллионов евро. При этом, название команды из Саудовской Аравии не разглашается.

«Милан» же будет решать будущее Леау в конце сезона и будут смотреть на то, как игрок себя проявит в текущей кампании.

Леау вынужден был пропустить часть текущего сезона по причине травмы, поэтому принял участие всего в четырех встречах Серии А, в которых трижды поразил ворота соперника.

Рафаэл Леау globallookpress.com

Если говорить о трансферной стоимости Рафаэла, то она составляет 75 миллионов евро. Для саудовцев это не сумма.

Наш прогноз: Леау останется в «Милане».

Илиман Ндиайе

«Эвертон», полузащитник, 25 лет

Хавбек «Эвертона» Илиман Ндиайе отлично показал себя на старте текущего сезона и заинтересовал целый ряд топовых клубов.

Согласно данным Teamtalk, в услугах 25-летнего сенегальского футболиста заинтересованы «Ювентус», «Милан», «Атлетико», «Тоттенхэм» и «Ньюкасл».

Клубы попытаются оформить трансфер полузащитника уже зимой, чтобы опередить конкурентов. При этом, «Эвертон» не горит желание расставаться с одним из своих лидеров и намерен сохранить его хотя бы до конца сезона.

Также есть информация, что «Эвертон» отвергнет любое предложение по футболиста, которое будет составлять менее 70 миллионов евро.

Илиман Ндиайе globallookpress.com

В текущем сезоне Ндиайе забил три мяча и сделал один ассист в 11 поединках. У него на руках сейчас контракт до 30 июня 2029 года, а трансферная стоимость составляет 35 миллионов евро.

Наш прогноз: «Эвертон» продаст Ндиайе за большие деньги.

Матео Ковачич

«Манчестер Сити», полузащитник, 31 год

У хавбека «Манчестер Сити» Матео Ковачича есть варианты продолжить карьеру в другом клубе уже зимой.

По данным Caught Offside, 31-летний хорватский полузащитник находится в сфере интересов «Милана», «Астон Виллы» и «Вест Хэма». Именно эти коллективы и могут повести борьбу за футболиста сборной Хорватии.

Сообщается, что «Манчестер Сити» и Ковачич не обсуждают новый контракт игрока, а действующий завершится летом 2027 года, поэтому все идет к тому, что Матео может сменить клубную прописку или зимой, или летом.

Полузащитник играет за «Манчестер Сити» с лета 2023 года. В текущем сезоне он только один раз появлялся на футбольном поле в рамках АПЛ. Ковачич не намерен соглашаться с ролью запасного и вполне может сменить клуб.

Матео Ковачич globallookpress.com

Сумма возможного трансфера хорвата оценивается примерно в 20 миллионов евро.

Наш прогноз: Ковачич покинет «Манчестер Сити» по окончании сезона.

Мортен Юльманн

«Спортинг», полузащитник, 26 лет

Датский хавбек Мортен Юльманн может в ближайшее время покинуть «Спортинг» и пойти на существенное повышение. В услугах полузащитника заинтересован «Манчестер Юнайтед».

TEAMtalk информирует, что 26-летний игрок сборной Дании может оказаться в новом для себя коллективе уже зимой. Ключевым фактором в переходе может стать личное знакомство главного тренера «красных дьяволов» Рубена Аморима с Юльманном, ведь они работали вместе в лиссабонском клубе.

В контракте Юльманна прописана сумма отступных в размере 80 миллионов евро, но манкунианцы намерены немного сбить цены и рассчитывают на то, что Амориму удастся об этом договориться. Сам футболист якобы тоже хочет работать с этим тренером и желает перебраться в стан «Юнайтед».

В текущем сезоне португальского чемпионата Юльманн принял участие в девяти матчах, в которых один раз поразил ворота соперника и получил три желтые карточки.

Мортен Юльманн globallookpress.com

На трансферном рынке Мортен оценивается примерно в 50 миллионов евро.

Наш прогноз: Юльманн перейдет в «Манчестер Юнайтед».

Саму Агехова

«Порту», нападающий, 21 год

Форвард «Порту» Самуэль Агехова прекрасно проявил себя на старте сезона и теперь может отправиться на Туманный Альбион.

A Bola утверждает, что сразу шесть коллективов английской Премьер-лиги заинтересованы в услугах испанского нападающего. Речь идет о «Тоттенхэме», «Челси», «Арсенале», «Астон Вилле», «Ньюкасле» и «Ноттингеме Форест».

Борьба за 21-летнего игрока линии атаки может развернуться уже ближайшей зимой, поскольку у него в контракте есть сумма отступных, которая составляет 100 миллионов евро.

В текущем сезоне португальского чемпионата Агехова принял участие в семи матчах, в которых пять раз поразил ворота соперника.

Саму Агехова globallookpress.com

Контракт Саму с «Порту» рассчитан до 30 июня 2029 года, а его стоимость оценивается в 50 миллионов евро.

Наш прогноз: Агехова переберется в Англию.

Кенан Йылдыз

«Ювентус», полузащитник, 20 лет

Турецкий хавбек «Ювентуса» Кенан Йылдыз продолжает привлекать внимание топовых клубов из Европы.

По информации Fichjes, на этот раз свой глаз на 20-летнего полузащитника положил «Реал». Мадридский клуб попытается подписать футболиста в одно из ближайших трансферных окон.

Сообщается даже, что «сливочные» готовы заплатить за переход игрока сборной Турции целых 100 миллионов евро. Туринцы не намерены расставаться с Йылдызом, однако могут соблазниться на выгодное предложение из Мадрида.

Кенан Йылдыз globallookpress.com

В нынешнем сезоне Серии А Йылдыз выходил на поле восемь раз и смог один раз поразить ворота соперника и трижды результативно ассистировал партнерам по команде. Его нынешний контракт с туринцами рассчитан до лета 2029 года.

Наш прогноз: Йылдыз доиграет сезон в «Ювентусе».