10 мая в 36-м туре чемпионата Англии по футболу сыграют «Бёрнли» и «Астон Вилла». Начало игры — в 16:00 мск. Футбольный эксперт LiveSport.Ru Роман Петренко подготовил прогноз на матч Бёрнли — Астон Вилла с коэффициентом для ставки за 2.60.

Роман ПетренкоРоман ПетренкоФутбольный эксперт LiveSport.RuПодписаться в ТелеграмеПодписаться+

«Бёрнли»

Турнирное положение: «Кларетовые» уже де-юре вылетели из элиты.  Команда находится на 19 месте турнирной таблицы.

При этом «Бёрнли» набрал всего лишь 20 очков.  А вот забивает команда в среднем гол за матч.

Последние матчи: свой предыдущий поединок команда провела неудачно.  «Кларетовые» были биты «Лидсом» (1:3).

Реклама. 18+. FON.BET. Erid: 2W5zFGcB89N

До того команда потерпела поражение от «Манчестер Сити» (0:1).  Да и поединок с «Ноттингем Форестом» завершился коллизией (1:4).

В пяти своих последних матчах «Бёрнли» уступил 5 раз.  В этих поединках команда забила 3 мяча, пропустив в свои ворота 13.

Прогнозы и ставки на АПЛ

Состояние команды: «Кларетовые» откровенно приуныли в плане игры и результатов.  Команда уступила 5 раз подряд.

Причем «Бёрнли» традиционно неудачно противостоит «Астон Вилле».  В последних пяти очных поединках команда уступила 4 раза при одной ничьей.

«Астон Вилла»

Турнирное положение: «Вилланы» проводят вполне продуктивный сезон.  Команда пребывает на 5 месте турнирной таблицы.

Причем «Астон Вилла» на 6 очков отстает от топ-3.  При этом команда в среднем забивает чаще гола за матч.

Последние матчи: предыдущий поединок команда провела удачно.  «Вилланы» учинили разгром «Ноттингем Форесту» (4:0).

До того команда уступила «Тоттенхэму» (1:2).  А вот чуть ранее она была бита теми же «лесниками» (0:1).

При этом «Астон Вилла» в 5 своих последних поединках добыла 2 победы.  Команда отличилась 9 забитыми мячами при 7 пропущенных в свои ворота.

Состояние команды: «Вилланы» нынче выглядят не столь выгодно.  Команда до последней победы уступила 3 раза подряд.

При этом «Астон Вилла» в трех последних очных встречах одолела «Бёрнли».  А вот «кларетовым» команда не проигрывает уже 5 лет.

Команда не столь успешно выступает вне родных стен.  На чужих полях она набрала 23 зачетных балла в 17 матчах.

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: По мнению букмекеров «Астон Вилла» в этом матче выглядит предпочтительнее.  На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.60.  Ничья оценена в 4.33, а победа оппонента — в скромные 5.00.

ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с полностью разными коэффициентами — 1.73 и 2.10.

Прогноз: «Вилланы» намерены закрепиться в зоне Лиги чемпионов, к тому же оппонент нынче находится в кризисе.

2.60Фора «Астон Виллы» -1.5Ставка на матч #1Поставить
Ставка 1000  с коэффициентом 2.60 на матч «Бёрнли» — «Астон Вилла»  принесёт прибыль 1600₽, общая выплата — 2600₽

Ставка: Фора «Астон Виллы» -1.5 за 2.60.

Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом поединке отличиться сумеет лишь один из оппонентов.

2.00Обе не забьютСтавка на матч #2Поставить
Ставка в размере 1000  с коэффициентом 2.00 на матч «Бёрнли» — «Астон Вилла»  принесёт прибыль 1000₽, общая выплата — 2000₽

Ставка: Обе не забьют за 2.00

Пять причин, почему ставка зайдет

  • «Бёрнли» уступил в 5 последних матчах
  • «Астон Вилла» только-только прервала свой трехматчевый пораженческий сериал
  • «Кларетовые» в среднем пропускают 2 мяча за матч
  • «Вилланы» уже 5 лет не проигрывают «Бёрнли»
  • «Астон Вилла» в 3 последних очных встречах одолела «кларетовых»