В предстоящем экспрессе проанализируем игры РПЛ, Серии А и Лиги 1. Футбольный аналитик LiveSport.Ru Андрей Треквартиста подготовил прогноз на матч Экспресс дня 10 мая с коэффициентом для ставки за 3.37.

«Зенит» — «Сочи»

Футбол. Чемпионат России. Премьер‑лига

За два тура до конца чемпионата «Зенит» отстаёт от «Краснодара» в золотой гонке на одно очко. Понятно, что команде Сергея Семака нужна только победа в этом матче. Сейчас питерский клуб находится в неплохом состоянии и в последней игре уверенно разобрался в гостях с ЦСКА (3:1). До этого была уверенная победа над «Ахматом» (2:0).

Стабильно забивает Соболев, на проектную мощность выходит Луис Энрике в преддверии чемпионата мира, на который он с большой долей вероятности попадёт. Прибавим сюда домашний стадион, на котором «Зенит» традиционно играет сильнее и чаще забивает.

Для «Сочи» игра имеет не меньшую важность: команде нужна только победа, чтобы сохранить шансы на выживание. Любой другой результат фактически поставит крест на шансах дружины Игоря Осинькина, поэтому она постарается играть с позиции силы, что, конечно, будет непросто.

При этом команда будет вынуждена раскрываться — это даст дополнительные шансы «Зениту». Вообще «Сочи» очень здорово накатывает на финиш чемпионата: выиграв четыре из пяти последних матчей и забив 7 голов. Ждём интересного и результативного футбола.

Наш прогноз: тотал больше 2,5 за 1,51.

«ПСЖ» — «Брест»

Футбол. Чемпионат Франции. Лига 1

Сейчас «ПСЖ» опережает своего ближайшего преследователя «Ланс» на три очка, но при этом имеет игру в запасе. После успеха в Лиге чемпионов подопечные Луиса Энрике переключатся на Лигу 1, чтобы поставить точку и завоевать золотые медали.

В команде царит отличная атмосфера, почти нет травмированных футболистов, и даже с выкладкой на 70–80 % «ПСЖ» способен забить любой команде во французском чемпионате три мяча и более.

Гостям в этом матче уже ничего особенно не нужно, кроме престижа и чести. «Брест» давно закрепился в турнирной таблице и может играть в своё удовольствие. Команда у Эрика Руа довольно специфичная: она лучше выглядит на своём поле, но и в гостях иногда устраивает голевые феерии, пропуская при этом очень много.

В прошлом туре «Брест» потерпел разгромное поражение в гостях от «Парижа» (0:4). Ранее была ничья дома с «Лансом» (3:3) и неудача дома с «Ренном» (3:4). Уже несколько сезонов роль примы в атаке исполняет высоченный нападающий Людовик Ажорк, очень любящий забивать фаворитам. С ним отлично взаимодействует Пьер Лис‑Мелу. Гости также отлично используют стандартные положения.

Наш прогноз: тотал больше 3 за 1,50.

«Милан» — «Аталанта»

Футбол. Чемпионат Италии. Серия А

Противоречивый сезон «Милана» подходит к концу, но команда пока не гарантировала себе участие в Лиге чемпионов на следующий сезон — а это было изначальной целью для Макса Аллегри.

В прошлом туре «Милан» неожиданно проиграл в гостях «Сассуоло» (0:2). Пропустив быстрый гол, «россонери» потом ещё и остались в меньшинстве. Понятно, что в таких реалиях надеяться хотя бы на очко против крепкого соперника было сложно. Теперь команде предстоит реабилитироваться на своём поле.

Сезон у «Аталанты» получился ещё более непростым. Клуб переживал ломку после ухода многолетнего наставника Джан Пьеро Гасперини, который оставил своего протеже Ивана Юрича. С ним команда сразу начала валиться. Руководство вовремя одумалось и назначило Рафаэле Палладино.

С ним бергамаски постепенно вернулись в верхнюю часть турнирной таблицы, немного пошумели в Лиге чемпионов, но слишком много было потеряно в начале сезона — и сейчас «Аталанта» имеет лишь теоретические шансы на еврокубки. В прошлом туре она сыграла вничью дома с «Дженоа» (0:0), а до этого уступила «Кальяри» (2:3). Заметно, что бергамаски физически подсели на финише сезона.

Наш прогноз: победа «Милана» с форой 0 за 1,49.

Общий коэффициент: 3,37.