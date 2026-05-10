В воскресенье, 10 мая, «Ахмат» примет махачкалинское «Динамо» в рамках 29-го тура российской Премьер-лиги. Следить за ходом этой встречи можно в нашей онлайн-трансляции

16:45 Приветствуем всех любителей футбола! Мы начинаем текстовую онлайн-трансляцию матча 29-го тура чемпионата России по футболу «Ахмат» — «Динамо Махачкала». Эту встречу для Вас буду комментировать я, Петровский Виктор.

Стартовые составы команд

«Ахмат»: Шелия Гиорги, Сидоров Максим, Ндонг Усман, Цаке Клисман, Богосавац Мирослав, Исмаэл Силва, Келиано Мануэл, Самородов Максим, Касинтура Эгаш, Садулаев Лечи, Конате Мохамед.

«Динамо Махачкала»: Карабашев Никита, Аззи Мохаммед, Алибеков Муталип, Аларкон Андрес, Табидзе Джемал, Мрезиг Хуссем Эддин, Эль-Мубарик Эль Мехди, Глушков Никита, Магомедов Ражаб, Сундуков Темиркан, Агаларов Гамид.

«Ахмат»

«Ахмат» в нынешнем сезоне нестабилен, но главную задачу он выполнил — сохранил прописку в элитно дивизионе. В данный момент команда занимает девятое место и имеет на своем счету 35 набранных очков, отставая от впереди идущего московского «Динамо» на 4 балла. Разница забитых и пропущенных голов у «Ахмата» отрицательная (-4) — 33:37, что говорит о проблем во всех линиях.

Из Кубка России «Ахмат» давно вылетел. поэтому сейчас сосредоточен только на Премьер-лиге. Тем не менее, в шести последних турах он одержал только одну победу, которая была добыта неделей ранее над «Пари НН»(2:0). До этого «Ахмат» на выезде проиграл санкт-петербургскому «Зениту» (0:2).

«Динамо Махачкала»

«Динамо» является одним из претендентов на вылет в нынешнем сезоне. В данный момент махачкалинский клуб занимает 14-ю строчку, дающую право на стыковые матчи за сохранение прописки в Премьер-лиге. Однако в двух очках позади располагается «Пари НН» и если случится так, что Нижний Новгород обойдет «Динамо», тогда это будет прямой вылет в ФНЛ.

Для «Динамо» очень важно победить в предстоящей встрече, чтобы хоть как-то обезопасить себя от прямого вылета. В последних четырех турах махачкалинский клуб набрал всего одно очко благодаря ничьей с тольяттинским «Акроном». После этого было два подряд поражения от «Краснодара» (1:2) и «Ростова» (1:2).

Личные встречи

Между собой соперники играют с попеременным успехом и явного фаворита в этой паре выделить сложно. В прошлом календарном году они встречались два раза: в первом матче была зафиксирована ничья (1:1), а во втором — домашняя победа махачкалинского клуба со счетом 1:0.

